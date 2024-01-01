Data Deposit Box

Data Deposit Box

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Вебсайт: datadepositbox.com

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Data Deposit Box є одним із провідних у світі постачальників хмарних резервних копій і сховищ для ІТ-посередників, постачальників керованих послуг (MSP) і малих і середніх підприємств (SMB). Запатентована компанією технологія дозволяє малим і середнім підприємствам створювати резервні копії та керувати необмеженою кількістю пристроїв (включаючи Windows, macOS, iOS, Android, Synology і QNAP NAS) за допомогою однієї простої у користуванні програми. З 2002 року понад 350 000 користувачів і понад 200 партнерів у 53 країнах довірилися Data Deposit Box, щоб забезпечити їм Protection Peace of Mind™. Запатентована технологія компанії підтримується провідною в галузі Protection Guarantee™.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення резервного копіювання онлайн

Вебсайт: datadepositbox.com

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