Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Data Deposit Box» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Data Deposit Box є одним із провідних у світі постачальників хмарних резервних копій і сховищ для ІТ-посередників, постачальників керованих послуг (MSP) і малих і середніх підприємств (SMB). Запатентована компанією технологія дозволяє малим і середнім підприємствам створювати резервні копії та керувати необмеженою кількістю пристроїв (включаючи Windows, macOS, iOS, Android, Synology і QNAP NAS) за допомогою однієї простої у користуванні програми. З 2002 року понад 350 000 користувачів і понад 200 партнерів у 53 країнах довірилися Data Deposit Box, щоб забезпечити їм Protection Peace of Mind™. Запатентована технологія компанії підтримується провідною в галузі Protection Guarantee™.

Вебсайт: datadepositbox.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Data Deposit Box». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.