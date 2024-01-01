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VanillaSoft

VanillaSoft

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Вебсайт: vanillasoft.com

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VanillaSoft, найуспішніша платформа для залучення продажів у галузі, допомагає командам із розвитку продажів залучати понад 15 000 000 контактів щомісяця. Використовується автономно або в поєднанні з існуючими традиційними системами CRM, VanillaSoft дає торговим представникам змогу реагувати на нові потенційні клієнти за лічені секунди, взаємодіяти з потенційними клієнтами більш узгоджено, через більше каналів, і створювати більш кваліфіковані можливості продажу. У всьому світі тисячі користувачів використовують систему продажів VanillaSoft на основі черги та інтелектуальну маршрутизацію, щоб реалізувати автоматизацію каденції продажів, що призводить до значного збільшення швидкості, наполегливості, продуктивності та прибутку за повторення. VanillaSoft — приватна компанія, розташована в Плано, Техас, США. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.vanillasoft.com. Однією з надзвичайних можливостей рішення VanillaSoft є його ефективність у кампаніях зі збору коштів. Повністю настроюване програмне забезпечення Phonathon від VanillaSoft, кероване користувачем, дає менеджерам Phonathon максимальний контроль над своїми кампаніями Phonathon. Інтелектуальна автоматизація робочого процесу гарантує послідовне застосування інституційних найкращих практик, а також оптимізує ефективність і результативність вашого фонатонного охоплення. Динамічні сценарії абонентів, сегментація даних і автоматизація управління забезпечують найефективнішу стратегію охоплення, а також покращують якість досвіду для випускників, донорів і фандрейзерів. Докладніше: https://www.vanillasoft.com/solutions/business-function/fundraising.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для відстеження вихідних дзвінків
Програмне забезпечення для залучення до продажу
Програмне забезпечення для управління ефективністю продажів
Програмне забезпечення для оцінки потенційних клієнтів

Вебсайт: vanillasoft.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «VanillaSoft». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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