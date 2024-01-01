Провайдери VoIP - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення Voice over Internet Protocol (VoIP) використовує IP-мережу для безпроблемної передачі телефонних дзвінків, усуваючи потребу в додатковій телефонній мережі. Він служить сучасною версією PBX (Private Branch Exchange), терміном, що стосується приватних телефонних мереж в організаціях. Постачальники VoIP пропонують різні типи АТС, як-от хостингові АТС, віртуальні АТС і хмарні АТС, з відмінностями в основному в рівні необхідного обслуговування користувача. Вимоги до обладнання для рішень VoIP можуть відрізнятися. Деякі провайдери зобов’язують використовувати свої спеціальні телефонні системи, тоді як інші сумісні з будь-яким фірмовим телефоном VoIP. Крім того, деякі провайдери VoIP пропонують рішення під назвою програмний телефон, яке дозволяє користувачам здійснювати дзвінки за допомогою свого особистого мобільного телефону як доповнення до традиційної АТС або замість неї. Можливості VoIP також інтегровані в інші типи комунікаційного програмного забезпечення. Наприклад, голосовий компонент у програмному забезпеченні для відеоконференцій підтримується VoIP. Проте провайдери VoIP пропонують підключення до Інтернету незалежно від служб обміну відеоповідомленнями чи інших комунікаційних платформ. VoIP є ключовою функцією програмного забезпечення UCaaS (Unified Communications as a Service) і програмного забезпечення інфраструктури контакт-центру. Багато рішень UCaaS містять у своїх пропозиціях як програмний телефон, так і варіанти АТС.
Запит на новий застосунок
Zoom Web
zoom.us
Zoom — це програма відеотелефонії, розроблена компанією Zoom Video Communications. Безкоштовна версія надає послугу відеочату, яка дозволяє одночасно спілкуватися до 100 пристроїв, з 40-хвилинним обмеженням часу для безкоштовних облікових записів, які мають зустрічі трьох або більше учасників. Корис...
Podium
podium.com
Надайте своєму бізнесу несправедливу перевагу за допомогою оглядів, обміну повідомленнями, платежів, веб-чату тощо.
OpenPhone
openphone.co
Телефон для стартапів та малого бізнесу
JustCall
justcall.io
JustCall — це хмарна телефонна система для ваших відділів дистанційного продажу та підтримки. Інтегрується з HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce та іншими інструментами CRM/Helpdesk.
Twilio
twilio.com
Twilio — це американська хмарна комунікаційна платформа як послуга (CPaaS), яка базується в Сан-Франциско, Каліфорнія. Twilio дозволяє розробникам програмного забезпечення здійснювати та приймати телефонні дзвінки, надсилати та отримувати текстові повідомлення та виконувати інші комунікаційні функці...
MightyCall
mightycall.com
Голос малого бізнесу. Швидко, легко та безпечно. Віртуальна телефонна система, розроблена для малого бізнесу.
Nextiva
nextiva.com
Nextiva — це компанія, що надає протокол голосового зв’язку через Інтернет (VoIP), що базується в Скоттсдейлі, штат Арізона. Nextiva зосереджується на сфері хмарних комунікацій. Nextiva вказує, що її телефонними та іншими технологічними послугами зараз користуються 150 000 компаній.
CallHippo
callhippo.com
Віртуальна телефонна система для бізнесу та підприємств пропонує місцеві та безкоштовні телефонні номери для понад 50 країн за 3 хвилини.
GoTo
goto.com
GoTo — це уніфікована комунікаційна платформа, яка включає в себе системні рішення для відеоконференцій, вебінарів і телефону за єдиною низькою ціною. Дізнайтеся більше сьогодні.
Vonage
vonage.com
Vonage (юридична назва Vonage Holdings Corp.) — це американський публічний провайдер бізнес-хмарних комунікацій. Компанія зі штаб-квартирою в містечку Холмдел, штат Нью-Джерсі, була заснована в 2001 році як постачальник телекомунікаційних послуг для приватних осіб на основі голосового зв’язку через ...
Ring4
ring4.com
Доступна та проста бізнес-телефонна система онлайн. Налаштуйте свій робочий номер телефону за 30 секунд і здійснюйте дзвінки, текстові повідомлення та відеоконференції в хмарі. Попрощайтеся з дорогими додатковими SIM-картами, тарифними планами та стаціонарними телефонами.
Aircall
aircall.io
Aircall — це просте у використанні хмарне телефонне рішення з функціями, створеними для кращого спілкування. Налаштуйтеся за лічені секунди та почніть розмову в будь-якій точці світу вже сьогодні. Жодного обладнання. Ніяких головних болів. Aircall вписується у ваші існуючі робочі процеси завдяки л...
Webex
webex.com
Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерован...
Grasshopper
grasshopper.com
Віртуальна телефонна система може допомогти вашому бізнесу залишатися організованим із великою кількістю дзвінків. Звучайте професійно та залишайтеся на зв’язку.
8x8 Work
8x8.com
З 8x8 Work спілкуйтеся з клієнтами та колегами, де б ви не були. Природний перехід від телефонного дзвінка до чату та показу екрана.
KrispCall
krispcall.com
Віртуальна хмарна телефонна система, яка пропонує надійні послуги телефонії для бізнесу. Надсилайте/отримуйте SMS, VoIP-дзвінки на міжнародні та місцеві номери з однієї програми.
Ooma Office
ooma.com
Ooma — це передовий постачальник телефонних послуг для бізнесу та вдома, а також інтелектуальні системи безпеки.
smrtPhone
smrtphone.io
Найрозумніша хмарна телефонна система та потужний дозвон. smrtPhone — це універсальна комунікаційна платформа для компаній, орієнтованих на продажі. Голосовий зв’язок, текстові повідомлення, активний набір номера, керування потенційними клієнтами – усе це легко синхронізується з вашою CRM-системою.
Ringover
ringover.com
Налаштуйте потужну платформу для викликів, інтегровану з вашою CRM, доступну на ПК та смартфонах, і отримуйте номери по всьому світу.
Telnyx
telnyx.com
Спілкування з клієнтами не повинно бути складним. Наші комунікаційні API спрощують це.
Ringblaze
ringblaze.com
Ringblaze - телефонна система для спільної роботи
Cloudtalk
cloudtalk.com
Допомога підприємствам у спілкуванні з клієнтами. Маючи понад 160 національних телефонних номерів, програмне забезпечення колл-центру CloudTalk допомагає зростаючим підприємствам виходити за межі місцевих територій.
Sonetel
sonetel.com
Майте власний місцевий номер телефону в будь-якому місті та країні на вибір. Відповідайте на дзвінки будь-де. Від $1,79 на місяць.
Textr Team
textrapp.com
Лише за 7 доларів США на місяць централізуйте всі свої виклики, текстові повідомлення та голосову пошту в одній програмі. Отримайте масові SMS-повідомлення, автоматизованого оператора та функції TOS Ai!
iPlum
iplum.com
iPlum — це перше мобільне рішення для бізнес-професіоналів. Він працює на наявному смартфоні без зміни оператора. Ви отримуєте окремий рядок із функціями дзвінків, текстових повідомлень і телефонної системи. Він простий у використанні, підтримується корпоративними засобами безпеки. Платформа забезпе...
Truly
truly.co
Познайомтеся з телефонною системою №1 для відділів продажів, які відстежують, аналізують і навчають своїх розмов із клієнтами.
VoIPstudio
voipstudio.com
Безпроблемний телефонний сервіс VoIP для бізнесу. VoIPstudio — це відзначена нагородами телефонна служба VoIP, яка надає вашому бізнесу все необхідне лише за 4,99 доларів США на місяць. Без контрактів, без клопоту, без метушні.
Fuze
fuze.com
Fuze надає уніфіковане хмарне комунікаційне програмне забезпечення для підприємств, яке включає кол-центр, телефонну систему та рішення для відеоконференцій.
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk — це хмарне програмне забезпечення контакт-центру для великих продажів і обслуговування клієнтів. Клієнти варіюються від SMB до великих корпоративних клієнтів. Інші основні галузі споживачів включають; засоби масової інформації, служби безпеки, енергетика, телекомунікації, фінансові послуги...
Aloware
aloware.com
Насолоджуйтесь необмеженими дзвінками + текстовими повідомленнями від 50 доларів США/агент/місяць. Інтегрується з HubSpot, Zoho тощо! У комплекті з Power Dialer і засобами автоматизації.
Zadarma
zadarma.com
Zadarma пропонує віртуальні телефонні номери в понад 100 країнах, безкоштовні хмарні АТС і CRM-системи. Відеоконференція. Відстеження дзвінків. Аналітика мовлення. Спробуємо зараз!
Genesys Cloud
genesys.com
Платформа контакт-центру Genesys Cloud CX дає змогу вашому бізнесу надавати виняткові послуги на всьому шляху клієнта. Відкрийте для себе чудовий CX сьогодні.
Talkroute
talkroute.com
Телефонна система, створена для ведення бізнесу будь-де. Перетворіть ваші телефони та комп’ютери на віртуальну телефонну систему, готову до роботи будь-де: в офісі, вдома та в дорозі.
Kixie
kixie.com
Наднадійні, легко автоматизовані дзвінки та текстові повідомлення для відділів продажів, які працюють із провідними системами CRM, такими як HubSpot, Salesforce, Pipedrive тощо.
CommPeak
commpeak.com
Відкрийте для себе силу CommPeak: ваше найкраще хмарне комунікаційне рішення. У CommPeak ми виконуємо місію революціонізувати хмарне ділове спілкування, зробивши його простішим і доступнішим, ніж будь-коли раніше. Ми прагнемо надавати людям і компаніям, подібним до вашого, продукти та послуги найвищ...
TalkChief
talkchief.io
Talkchief — це найкраще рішення для всіх комунікаційних потреб вашої команди. За допомогою Talkchief ви можете легко керувати всіма чатами, відеодзвінками та обміном файлами вашої команди на одній потужній та інтуїтивно зрозумілій платформі. Якщо ви співпрацюєте над проектом, проводите віртуальну зу...
OnSIP
onsip.com
OnSIP хмарна АТС є повною заміною телефонної системи. Працюйте з дому за допомогою настільних і мобільних програм, відеоконференцій і доступу до експертної підтримки.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — це хмарна платформа, яка об’єднує людей і речі з простором, перетворюючи будівлі на розумні простори. Використовуючи потужність пристроїв Cisco як датчиків (Catalyst, Meraki, Webex) та екосистему Spaces, платформа прагне зробити будівлі безпечними, розумними, стійкими та бездоганними....
Toky
toky.co
Сучасна телефонна система, яка працює так, як ви Легко налаштувати. Інтегрується будь-де. Дзвоніть клієнтам і надсилайте повідомлення за допомогою телефону, програми або комп’ютера. Все за справедливу ціну.
Cordless
cordless.io
Розблокуйте свій голосовий вміст. Сучасна телефонія для команд підтримки клієнтів. Подолання розриву між голосом і текстом.
Bandwidth
bandwidth.com
Голосовий зв’язок із підтримкою хмарного зв’язку, обмін повідомленнями та 911 створено для підприємства. Bandwidth — це єдиний постачальник платформи API, який володіє мережею рівня 1, що забезпечує кращу якість, швидкість і контроль.
Enablex.ai
enablex.io
EnableX — це платформа CPaaS для відео в реальному часі, Emotion AI, голосу та SMS, що надає API та SDK для веб- та мобільних розробників із багатоканальними комунікаційними рішеннями.
Mitel MiCollab
mitel.com
Mitel MiCollab — це корпоративна платформа для спільної роботи, яка безпечно та швидко забезпечує зв’язок у будь-який час, де б ви не були. ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ - Все, що вам потрібно, в одному місці - єдина програма для голосу, відео, обміну повідомленнями, присутності, конференцій, мобільності та кома...
TeleCMI
telecmi.com
TeleCMI — це сучасна уніфікована хмарна комунікаційна платформа, ефективна, гнучка та наповнена необхідними сучасними функціями для бізнесу будь-якого типу. Він легко інтегрується з вашими улюбленими інструментами CRM та API, дозволяючи оптимізувати робочий процес і автоматизувати завдання. Ви також...
Devyce
devyce.com
Глобальна мобільна мережа для бізнесу. Отримайте віртуальний номер для свого підприємства або навіть цілої системи телефонного зв’язку. Ви також можете безкоштовно перенести свій існуючий бізнес-номер до нас.
Net2Phone
net2phone.com
Net2Phone — це хмарний постачальник послуг бізнес-телефонії, який допомагає підприємствам підвищити продуктивність за допомогою потужних інструментів uCaaS. Компанія net2phone, якій довіряють клієнти та партнери по всьому світу, зруйнувала телекомунікаційний ринок, запропонувавши телефонні рішення н...
Ringostat
ringostat.com
Ringostat — це платформа відстеження дзвінків, телефонії та наскрізної аналітики. Ringostat допомагає оптимізувати маркетинг, враховуючи рентабельність інвестицій, побудувати ефективну комунікацію з клієнтами та збільшити продажі. Це єдина служба такого роду у Східній Європі, яка є офіційним техноло...
CM.com
cm.com
Миттєво зв’яжіться зі своїми клієнтами та перевершіть їхні зростаючі очікування за допомогою пакета програмного забезпечення №1 для розмовної торгівлі.
Voip Business
voipbusiness.com
VoIP Business пропонує послуги хмарної системи, і вона доступна по всьому світу. Він пропонує функцію переадресації викликів під час інтернет-дзвінків VoIP, використовуючи лише одну мережу для передачі даних і голосу. Використання однієї мережі замість двох знижує вартість дзвінків для клієнтів. Інт...
IntBell
intbell.com
IntBell — це платформа SAAS, яка надає міжнародні SMS та голосові послуги. В основному він надає послуги SMS та голос для малих та середніх клієнтів.
Kasookoo
kasookoo.com
Kasookoo — це хмарне рішення для бізнес-телефону. Замість кількох телефонних ліній і настільних телефонів, Kasookoo — це програма, заснована на вашому мобільному телефоні та/або комп’ютері з віртуальним адміністратором, маршрутизацією та переадресацією викликів, конференц-дзвінками та дешевими міжна...
Tresta
tresta.com
Tresta — це система віртуального телефону та мобільний додаток, який перетворює будь-який смартфон на ваш бізнес-телефон, тож ви можете керувати бізнес-комунікаціями з будь-якого пристрою. Завдяки необмеженим можливостям дзвінків, надсилання текстових повідомлень і потужним функціям керування дзвінк...
Voiply
voiply.com
Voiply є провідним постачальником VoIP-телефонії для домашніх, бізнес-телефонів, онлайн-факсу та послуг паркування номерів. У нас найнижчі ціни в галузі.
Gradwell
gradwell.com
З 1998 року Gradwell постачає передові хмарні технології, розроблені нашою командою експертів. Наше придбання The Technology Group відбулося в 2021 році, що зробило нас найбільшим партнером 3CX в регіоні EMEA. Ми є провідним постачальником хмарних комунікацій, що надає наскрізні рішення для компаній...
Cytracom
cytracom.com
Cytracom забезпечує хостинг VoIP корпоративного рівня та уніфіковані комунікації для компаній по всій країні. VoIP-рішення Cytracom забезпечують економію коштів, мобільність, масштабованість і надійність завдяки платформі, побудованій на найпередовішій хмарній технології VoIP у світі.
Clearfly
clearfly.net
Clearfly мобілізує бізнес-додатки голосового зв’язку та обміну повідомленнями, а також надає функції охоплення та візуальної голосової пошти через мобільні настільні телефони.
AVOXI
avoxi.com
AVOXI, глобальна комунікаційна платформа, надає рішення для голосового зв’язку, обміну повідомленнями та контакт-центру – все це на одній платформі. Забезпечуючи міжнародним компаніям локальну присутність, необхідну для легкого масштабування з клієнтами, AVOXI пропонує багатофункціональну голосову т...
Cradle.io
cradle.io
Розумніші дзвінки для спритних компаній. Cradle — це найкращий інструмент для сучасного бізнесу, який змінює спосіб спілкування бізнесу з клієнтами. Cradle допомагає командам продажів і підтримки залишатися на зв’язку з вашими клієнтами в офісі, у дорозі, разом чи віддалено. Адміністратори можуть ми...
CircleLoop
circleloop.com
Постачальник хмарних телекомунікацій у Великій Британії об’єднує всю вашу телефонну систему в потужних настільних і мобільних додатках лише за 5,00 на місяць (7-денна БЕЗКОШТОВНА пробна версія). Функції Circle Loop включають персоналізовану голосову пошту, запис викликів, переадресацію викликів, кер...