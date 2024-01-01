Програмне забезпечення для взаємодії з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Провайдери VoIP - Найпопулярніші застосунки Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення Voice over Internet Protocol (VoIP) використовує IP-мережу для безпроблемної передачі телефонних дзвінків, усуваючи потребу в додатковій телефонній мережі. Він служить сучасною версією PBX (Private Branch Exchange), терміном, що стосується приватних телефонних мереж в організаціях. Постачальники VoIP пропонують різні типи АТС, як-от хостингові АТС, віртуальні АТС і хмарні АТС, з відмінностями в основному в рівні необхідного обслуговування користувача. Вимоги до обладнання для рішень VoIP можуть відрізнятися. Деякі провайдери зобов’язують використовувати свої спеціальні телефонні системи, тоді як інші сумісні з будь-яким фірмовим телефоном VoIP. Крім того, деякі провайдери VoIP пропонують рішення під назвою програмний телефон, яке дозволяє користувачам здійснювати дзвінки за допомогою свого особистого мобільного телефону як доповнення до традиційної АТС або замість неї. Можливості VoIP також інтегровані в інші типи комунікаційного програмного забезпечення. Наприклад, голосовий компонент у програмному забезпеченні для відеоконференцій підтримується VoIP. Проте провайдери VoIP пропонують підключення до Інтернету незалежно від служб обміну відеоповідомленнями чи інших комунікаційних платформ. VoIP є ключовою функцією програмного забезпечення UCaaS (Unified Communications as a Service) і програмного забезпечення інфраструктури контакт-центру. Багато рішень UCaaS містять у своїх пропозиціях як програмний телефон, так і варіанти АТС.