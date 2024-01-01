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Провайдери VoIP - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення Voice over Internet Protocol (VoIP) використовує IP-мережу для безпроблемної передачі телефонних дзвінків, усуваючи потребу в додатковій телефонній мережі. Він служить сучасною версією PBX (Private Branch Exchange), терміном, що стосується приватних телефонних мереж в організаціях. Постачальники VoIP пропонують різні типи АТС, як-от хостингові АТС, віртуальні АТС і хмарні АТС, з відмінностями в основному в рівні необхідного обслуговування користувача. Вимоги до обладнання для рішень VoIP можуть відрізнятися. Деякі провайдери зобов’язують використовувати свої спеціальні телефонні системи, тоді як інші сумісні з будь-яким фірмовим телефоном VoIP. Крім того, деякі провайдери VoIP пропонують рішення під назвою програмний телефон, яке дозволяє користувачам здійснювати дзвінки за допомогою свого особистого мобільного телефону як доповнення до традиційної АТС або замість неї. Можливості VoIP також інтегровані в інші типи комунікаційного програмного забезпечення. Наприклад, голосовий компонент у програмному забезпеченні для відеоконференцій підтримується VoIP. Проте провайдери VoIP пропонують підключення до Інтернету незалежно від служб обміну відеоповідомленнями чи інших комунікаційних платформ. VoIP є ключовою функцією програмного забезпечення UCaaS (Unified Communications as a Service) і програмного забезпечення інфраструктури контакт-центру. Багато рішень UCaaS містять у своїх пропозиціях як програмний телефон, так і варіанти АТС.

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Zoom Web

Zoom Web

zoom.us

Zoom — це програма відеотелефонії, розроблена компанією Zoom Video Communications. Безкоштовна версія надає послугу відеочату, яка дозволяє одночасно спілкуватися до 100 пристроїв, з 40-хвилинним обмеженням часу для безкоштовних облікових записів, які мають зустрічі трьох або більше учасників. Корис...

Podium

Podium

podium.com

Надайте своєму бізнесу несправедливу перевагу за допомогою оглядів, обміну повідомленнями, платежів, веб-чату тощо.

OpenPhone

OpenPhone

openphone.co

Телефон для стартапів та малого бізнесу

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall — це хмарна телефонна система для ваших відділів дистанційного продажу та підтримки. Інтегрується з HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce та іншими інструментами CRM/Helpdesk.

Twilio

Twilio

twilio.com

Twilio — це американська хмарна комунікаційна платформа як послуга (CPaaS), яка базується в Сан-Франциско, Каліфорнія. Twilio дозволяє розробникам програмного забезпечення здійснювати та приймати телефонні дзвінки, надсилати та отримувати текстові повідомлення та виконувати інші комунікаційні функці...

MightyCall

MightyCall

mightycall.com

Голос малого бізнесу. Швидко, легко та безпечно. Віртуальна телефонна система, розроблена для малого бізнесу.

Nextiva

Nextiva

nextiva.com

Nextiva — це компанія, що надає протокол голосового зв’язку через Інтернет (VoIP), що базується в Скоттсдейлі, штат Арізона. Nextiva зосереджується на сфері хмарних комунікацій. Nextiva вказує, що її телефонними та іншими технологічними послугами зараз користуються 150 000 компаній.

CallHippo

CallHippo

callhippo.com

Віртуальна телефонна система для бізнесу та підприємств пропонує місцеві та безкоштовні телефонні номери для понад 50 країн за 3 хвилини.

GoTo

GoTo

goto.com

GoTo — це уніфікована комунікаційна платформа, яка включає в себе системні рішення для відеоконференцій, вебінарів і телефону за єдиною низькою ціною. Дізнайтеся більше сьогодні.

Vonage

Vonage

vonage.com

Vonage (юридична назва Vonage Holdings Corp.) — це американський публічний провайдер бізнес-хмарних комунікацій. Компанія зі штаб-квартирою в містечку Холмдел, штат Нью-Джерсі, була заснована в 2001 році як постачальник телекомунікаційних послуг для приватних осіб на основі голосового зв’язку через ...

Ring4

Ring4

ring4.com

Доступна та проста бізнес-телефонна система онлайн. Налаштуйте свій робочий номер телефону за 30 секунд і здійснюйте дзвінки, текстові повідомлення та відеоконференції в хмарі. Попрощайтеся з дорогими додатковими SIM-картами, тарифними планами та стаціонарними телефонами.

Aircall

Aircall

aircall.io

Aircall — це просте у використанні хмарне телефонне рішення з функціями, створеними для кращого спілкування. Налаштуйтеся за лічені секунди та почніть розмову в будь-якій точці світу вже сьогодні. Жодного обладнання. Ніяких головних болів. Aircall вписується у ваші існуючі робочі процеси завдяки л...

Webex

Webex

webex.com

Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерован...

Grasshopper

Grasshopper

grasshopper.com

Віртуальна телефонна система може допомогти вашому бізнесу залишатися організованим із великою кількістю дзвінків. Звучайте професійно та залишайтеся на зв’язку.

8x8 Work

8x8 Work

8x8.com

З 8x8 Work спілкуйтеся з клієнтами та колегами, де б ви не були. Природний перехід від телефонного дзвінка до чату та показу екрана.

KrispCall

KrispCall

krispcall.com

Віртуальна хмарна телефонна система, яка пропонує надійні послуги телефонії для бізнесу. Надсилайте/отримуйте SMS, VoIP-дзвінки на міжнародні та місцеві номери з однієї програми.

Ooma Office

Ooma Office

ooma.com

Ooma — це передовий постачальник телефонних послуг для бізнесу та вдома, а також інтелектуальні системи безпеки.

smrtPhone

smrtPhone

smrtphone.io

Найрозумніша хмарна телефонна система та потужний дозвон. smrtPhone — це універсальна комунікаційна платформа для компаній, орієнтованих на продажі. Голосовий зв’язок, текстові повідомлення, активний набір номера, керування потенційними клієнтами – усе це легко синхронізується з вашою CRM-системою.

Ringover

Ringover

ringover.com

Налаштуйте потужну платформу для викликів, інтегровану з вашою CRM, доступну на ПК та смартфонах, і отримуйте номери по всьому світу.

Telnyx

Telnyx

telnyx.com

Спілкування з клієнтами не повинно бути складним. Наші комунікаційні API спрощують це.

Ringblaze

Ringblaze

ringblaze.com

Ringblaze - телефонна система для спільної роботи

Cloudtalk

Cloudtalk

cloudtalk.com

Допомога підприємствам у спілкуванні з клієнтами. Маючи понад 160 національних телефонних номерів, програмне забезпечення колл-центру CloudTalk допомагає зростаючим підприємствам виходити за межі місцевих територій.

Sonetel

Sonetel

sonetel.com

Майте власний місцевий номер телефону в будь-якому місті та країні на вибір. Відповідайте на дзвінки будь-де. Від $1,79 на місяць.

Textr Team

Textr Team

textrapp.com

Лише за 7 доларів США на місяць централізуйте всі свої виклики, текстові повідомлення та голосову пошту в одній програмі. Отримайте масові SMS-повідомлення, автоматизованого оператора та функції TOS Ai!

iPlum

iPlum

iplum.com

iPlum — це перше мобільне рішення для бізнес-професіоналів. Він працює на наявному смартфоні без зміни оператора. Ви отримуєте окремий рядок із функціями дзвінків, текстових повідомлень і телефонної системи. Він простий у використанні, підтримується корпоративними засобами безпеки. Платформа забезпе...

Truly

Truly

truly.co

Познайомтеся з телефонною системою №1 для відділів продажів, які відстежують, аналізують і навчають своїх розмов із клієнтами.

VoIPstudio

VoIPstudio

voipstudio.com

Безпроблемний телефонний сервіс VoIP для бізнесу. VoIPstudio — це відзначена нагородами телефонна служба VoIP, яка надає вашому бізнесу все необхідне лише за 4,99 доларів США на місяць. Без контрактів, без клопоту, без метушні.

Fuze

Fuze

fuze.com

Fuze надає уніфіковане хмарне комунікаційне програмне забезпечення для підприємств, яке включає кол-центр, телефонну систему та рішення для відеоконференцій.

LeadDesk

LeadDesk

leaddesk.com

LeadDesk — це хмарне програмне забезпечення контакт-центру для великих продажів і обслуговування клієнтів. Клієнти варіюються від SMB до великих корпоративних клієнтів. Інші основні галузі споживачів включають; засоби масової інформації, служби безпеки, енергетика, телекомунікації, фінансові послуги...

Aloware

Aloware

aloware.com

Насолоджуйтесь необмеженими дзвінками + текстовими повідомленнями від 50 доларів США/агент/місяць. Інтегрується з HubSpot, Zoho тощо! У комплекті з Power Dialer і засобами автоматизації.

Zadarma

Zadarma

zadarma.com

Zadarma пропонує віртуальні телефонні номери в понад 100 країнах, безкоштовні хмарні АТС і CRM-системи. Відеоконференція. Відстеження дзвінків. Аналітика мовлення. Спробуємо зараз!

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Платформа контакт-центру Genesys Cloud CX дає змогу вашому бізнесу надавати виняткові послуги на всьому шляху клієнта. Відкрийте для себе чудовий CX сьогодні.

Talkroute

Talkroute

talkroute.com

Телефонна система, створена для ведення бізнесу будь-де. Перетворіть ваші телефони та комп’ютери на віртуальну телефонну систему, готову до роботи будь-де: в офісі, вдома та в дорозі.

Kixie

Kixie

kixie.com

Наднадійні, легко автоматизовані дзвінки та текстові повідомлення для відділів продажів, які працюють із провідними системами CRM, такими як HubSpot, Salesforce, Pipedrive тощо.

CommPeak

CommPeak

commpeak.com

Відкрийте для себе силу CommPeak: ваше найкраще хмарне комунікаційне рішення. У CommPeak ми виконуємо місію революціонізувати хмарне ділове спілкування, зробивши його простішим і доступнішим, ніж будь-коли раніше. Ми прагнемо надавати людям і компаніям, подібним до вашого, продукти та послуги найвищ...

TalkChief

TalkChief

talkchief.io

Talkchief — це найкраще рішення для всіх комунікаційних потреб вашої команди. За допомогою Talkchief ви можете легко керувати всіма чатами, відеодзвінками та обміном файлами вашої команди на одній потужній та інтуїтивно зрозумілій платформі. Якщо ви співпрацюєте над проектом, проводите віртуальну зу...

OnSIP

OnSIP

onsip.com

OnSIP хмарна АТС є повною заміною телефонної системи. Працюйте з дому за допомогою настільних і мобільних програм, відеоконференцій і доступу до експертної підтримки.

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces — це хмарна платформа, яка об’єднує людей і речі з простором, перетворюючи будівлі на розумні простори. Використовуючи потужність пристроїв Cisco як датчиків (Catalyst, Meraki, Webex) та екосистему Spaces, платформа прагне зробити будівлі безпечними, розумними, стійкими та бездоганними....

Toky

Toky

toky.co

Сучасна телефонна система, яка працює так, як ви Легко налаштувати. Інтегрується будь-де. Дзвоніть клієнтам і надсилайте повідомлення за допомогою телефону, програми або комп’ютера. Все за справедливу ціну.

Cordless

Cordless

cordless.io

Розблокуйте свій голосовий вміст. Сучасна телефонія для команд підтримки клієнтів. Подолання розриву між голосом і текстом.

Bandwidth

Bandwidth

bandwidth.com

Голосовий зв’язок із підтримкою хмарного зв’язку, обмін повідомленнями та 911 створено для підприємства. Bandwidth — це єдиний постачальник платформи API, який володіє мережею рівня 1, що забезпечує кращу якість, швидкість і контроль.

Enablex.ai

Enablex.ai

enablex.io

EnableX — це платформа CPaaS для відео в реальному часі, Emotion AI, голосу та SMS, що надає API та SDK для веб- та мобільних розробників із багатоканальними комунікаційними рішеннями.

Mitel MiCollab

Mitel MiCollab

mitel.com

Mitel MiCollab — це корпоративна платформа для спільної роботи, яка безпечно та швидко забезпечує зв’язок у будь-який час, де б ви не були. ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ - Все, що вам потрібно, в одному місці - єдина програма для голосу, відео, обміну повідомленнями, присутності, конференцій, мобільності та кома...

TeleCMI

TeleCMI

telecmi.com

TeleCMI — це сучасна уніфікована хмарна комунікаційна платформа, ефективна, гнучка та наповнена необхідними сучасними функціями для бізнесу будь-якого типу. Він легко інтегрується з вашими улюбленими інструментами CRM та API, дозволяючи оптимізувати робочий процес і автоматизувати завдання. Ви також...

Devyce

Devyce

devyce.com

Глобальна мобільна мережа для бізнесу. Отримайте віртуальний номер для свого підприємства або навіть цілої системи телефонного зв’язку. Ви також можете безкоштовно перенести свій існуючий бізнес-номер до нас.

Net2Phone

Net2Phone

net2phone.com

Net2Phone — це хмарний постачальник послуг бізнес-телефонії, який допомагає підприємствам підвищити продуктивність за допомогою потужних інструментів uCaaS. Компанія net2phone, якій довіряють клієнти та партнери по всьому світу, зруйнувала телекомунікаційний ринок, запропонувавши телефонні рішення н...

Ringostat

Ringostat

ringostat.com

Ringostat — це платформа відстеження дзвінків, телефонії та наскрізної аналітики. Ringostat допомагає оптимізувати маркетинг, враховуючи рентабельність інвестицій, побудувати ефективну комунікацію з клієнтами та збільшити продажі. Це єдина служба такого роду у Східній Європі, яка є офіційним техноло...

CM.com

CM.com

cm.com

Миттєво зв’яжіться зі своїми клієнтами та перевершіть їхні зростаючі очікування за допомогою пакета програмного забезпечення №1 для розмовної торгівлі.

Voip Business

Voip Business

voipbusiness.com

VoIP Business пропонує послуги хмарної системи, і вона доступна по всьому світу. Він пропонує функцію переадресації викликів під час інтернет-дзвінків VoIP, використовуючи лише одну мережу для передачі даних і голосу. Використання однієї мережі замість двох знижує вартість дзвінків для клієнтів. Інт...

IntBell

IntBell

intbell.com

IntBell — це платформа SAAS, яка надає міжнародні SMS та голосові послуги. В основному він надає послуги SMS та голос для малих та середніх клієнтів.

Kasookoo

Kasookoo

kasookoo.com

Kasookoo — це хмарне рішення для бізнес-телефону. Замість кількох телефонних ліній і настільних телефонів, Kasookoo — це програма, заснована на вашому мобільному телефоні та/або комп’ютері з віртуальним адміністратором, маршрутизацією та переадресацією викликів, конференц-дзвінками та дешевими міжна...

Tresta

Tresta

tresta.com

Tresta — це система віртуального телефону та мобільний додаток, який перетворює будь-який смартфон на ваш бізнес-телефон, тож ви можете керувати бізнес-комунікаціями з будь-якого пристрою. Завдяки необмеженим можливостям дзвінків, надсилання текстових повідомлень і потужним функціям керування дзвінк...

Voiply

Voiply

voiply.com

Voiply є провідним постачальником VoIP-телефонії для домашніх, бізнес-телефонів, онлайн-факсу та послуг паркування номерів. У нас найнижчі ціни в галузі.

Gradwell

Gradwell

gradwell.com

З 1998 року Gradwell постачає передові хмарні технології, розроблені нашою командою експертів. Наше придбання The Technology Group відбулося в 2021 році, що зробило нас найбільшим партнером 3CX в регіоні EMEA. Ми є провідним постачальником хмарних комунікацій, що надає наскрізні рішення для компаній...

Cytracom

Cytracom

cytracom.com

Cytracom забезпечує хостинг VoIP корпоративного рівня та уніфіковані комунікації для компаній по всій країні. VoIP-рішення Cytracom забезпечують економію коштів, мобільність, масштабованість і надійність завдяки платформі, побудованій на найпередовішій хмарній технології VoIP у світі.

Clearfly

Clearfly

clearfly.net

Clearfly мобілізує бізнес-додатки голосового зв’язку та обміну повідомленнями, а також надає функції охоплення та візуальної голосової пошти через мобільні настільні телефони.

AVOXI

AVOXI

avoxi.com

AVOXI, глобальна комунікаційна платформа, надає рішення для голосового зв’язку, обміну повідомленнями та контакт-центру – все це на одній платформі. Забезпечуючи міжнародним компаніям локальну присутність, необхідну для легкого масштабування з клієнтами, AVOXI пропонує багатофункціональну голосову т...

Cradle.io

Cradle.io

cradle.io

Розумніші дзвінки для спритних компаній. Cradle — це найкращий інструмент для сучасного бізнесу, який змінює спосіб спілкування бізнесу з клієнтами. Cradle допомагає командам продажів і підтримки залишатися на зв’язку з вашими клієнтами в офісі, у дорозі, разом чи віддалено. Адміністратори можуть ми...

CircleLoop

CircleLoop

circleloop.com

Постачальник хмарних телекомунікацій у Великій Британії об’єднує всю вашу телефонну систему в потужних настільних і мобільних додатках лише за 5,00 на місяць (7-денна БЕЗКОШТОВНА пробна версія). Функції Circle Loop включають персоналізовану голосову пошту, запис викликів, переадресацію викликів, кер...

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