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Postalytics

Postalytics

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Вебсайт: postalytics.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Postalytics® is direct mail automation software that sends personalized direct mail from your CRM and analyzes delivery & response.

Вебсайт: postalytics.com

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