Маркетингове програмне забезпечення для сучасного стеку даних. Інструменти багатоканального обміну повідомленнями, що змінюють правила гри, допомагають командам маркетингу та продукту легко спілкуватися зі своїми клієнтами.

Вебсайт: getvero.com

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