Retrium дозволяє гнучким командам вести ефективні розмови, відкривати нові ідеї та створювати плани дій.

Вебсайт: retrium.com

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