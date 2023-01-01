WebCatalog

Альтернативи - Google Sheets

Microsoft Excel Online

Microsoft Excel Online

microsoft.com

Створюйте, редагуйте та діліться електронними таблицями Excel за допомогою онлайн-версії Microsoft Excel. Працюйте з іншими над спільними проектами в режимі реального часу. Microsoft Excel — це електронна таблиця, розроблена Microsoft для Windows, macOS, Android та iOS. Він містить обчислення, інст...

Airtable

Airtable

airtable.com

Airtable — хмарний сервіс для співпраці зі штаб-квартирою в Сан-Франциско. Він був заснований у 2012 році Хауї Лю, Ендрю Офстадом та Емметом Ніколасом. Airtable — це гібрид електронної таблиці та бази даних із функціями бази даних, але застосованими до електронної таблиці. Поля в таблиці Airtable с...

Zoho Sheet

Zoho Sheet

zoho.com

Програмне забезпечення для роботи з електронними таблицями для команд. Створюйте, редагуйте та діліться електронними таблицями онлайн за допомогою Zoho Sheet безкоштовно.

iCloud Numbers

iCloud Numbers

icloud.com

Numbers — це програма для роботи з електронними таблицями, розроблена компанією Apple Inc. як частина пакету продуктів iWork разом із Keynote і Pages. Numbers доступний для iOS і macOS High Sierra або новіших. Numbers 1.0 для OS X було оголошено 7 серпня 2007 року, що робить його найновішою програмо...

Переглянути

WebCatalog Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.