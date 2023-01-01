Альтернативи - Google Sheets

Airtable

airtable.com

Airtable — хмарний сервіс для співпраці зі штаб-квартирою в Сан-Франциско. Він був заснований у 2012 році Хауї Лю, Ендрю Офстадом та Емметом Ніколасом. Airtable — це гібрид електронної таблиці та бази даних із функціями бази даних, але застосованими до електронної таблиці. Поля в таблиці Airtable с...