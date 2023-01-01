Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Coggle» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Coggle — це безкоштовна веб-програма для створення розумових карт. Coggle створює ієрархічно структуровані документи, як гіллясте дерево. Це відрізняється від інших редакторів для спільної роботи, таких як Google Docs, які пропонують лінійний (текстовий документ) або табличний (електронна таблиця) формат документів. Його автори обіцяють, що він буде «безкоштовним назавжди».

Вебсайт: coggle.it

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