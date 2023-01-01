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Coggle

Coggle

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Вебсайт: coggle.it

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Coggle — це безкоштовна веб-програма для створення розумових карт. Coggle створює ієрархічно структуровані документи, як гіллясте дерево. Це відрізняється від інших редакторів для спільної роботи, таких як Google Docs, які пропонують лінійний (текстовий документ) або табличний (електронна таблиця) формат документів. Його автори обіцяють, що він буде «безкоштовним назавжди».

Вебсайт: coggle.it

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