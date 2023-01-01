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Google Drawings

Google Drawings

drawings.google.com

Користуватися вебзастосунком

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Google Drawings — це програмне забезпечення для створення діаграм, що входить до складу безкоштовного веб-пакета Google Docs Editors, який пропонує Google.

Вебсайт: drawings.google.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Google Drawings». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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