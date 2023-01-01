Google Drawings — це програмне забезпечення для створення діаграм, що входить до складу безкоштовного веб-пакета Google Docs Editors, який пропонує Google.

Вебсайт: drawings.google.com

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