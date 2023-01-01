Альтернативи - Google Docs
Microsoft Word Online
microsoft.com
Працюйте безкоштовно з онлайн-версією Microsoft Word. Зберігайте документи в OneDrive. Поділіться ними з іншими та працюйте разом одночасно. Microsoft Word — текстовий процесор, розроблений Microsoft. Вперше він був випущений 25 жовтня 1983 року під назвою Multi-Tool Word для систем Xenix. Пізніше ...
iCloud Pages
icloud.com
Pages – це текстовий процесор, розроблений компанією Apple Inc. Він є частиною набору продуктивності iWork і працює в операційних системах macOS, iPadOS та iOS. Він також доступний в iCloud в Інтернеті. Перша версія Pages була анонсована 11 січня 2005 року та випущена через місяць.
Zoho Writer
zoho.com
Потужний письменник. Сильні слова. Ми віримо в силу слова. Ось чому ми створили Writer, потужний текстовий процесор, доступний на всіх ваших пристроях. Співпрацюйте з товаришами по команді в режимі реального часу. Створюйте елегантні, надихаючі документи безкоштовно.