DataScale

DataScale

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Вебсайт: getdatascale.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Datascale — це система керування знаннями на основі штучного інтелекту, яка допомагає автоматизувати пошук даних і зрозуміти випадки використання даних. Культивуйте ідеї щодо даних, упорядковуйте збережені запити та візуалізуйте взаємозв’язок розрізнених аналізів. Наявність штучного інтелекту зі збереженими запитами видалить налаштування інфраструктури, ви зможете одразу отримати статистику зі свого каталогу даних, коли ви та ваша команда разом працюватимете над нашими нотатками SQL.
Категорії:
Software Development
Machine Learning Software

Вебсайт: getdatascale.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «DataScale». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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ServiceNow

ServiceNow

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Riku.AI

riku.ai

UiPath

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Clarifai

clarifai.com

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Kili Technology

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Phrase Localization Suite

Phrase Localization Suite

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