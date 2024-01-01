Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «DataScale» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Datascale — це система керування знаннями на основі штучного інтелекту, яка допомагає автоматизувати пошук даних і зрозуміти випадки використання даних. Культивуйте ідеї щодо даних, упорядковуйте збережені запити та візуалізуйте взаємозв’язок розрізнених аналізів. Наявність штучного інтелекту зі збереженими запитами видалить налаштування інфраструктури, ви зможете одразу отримати статистику зі свого каталогу даних, коли ви та ваша команда разом працюватимете над нашими нотатками SQL.

Вебсайт: getdatascale.com

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