Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CHATTERgo» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

CHATTERgo — це трансформаційне розмовне рішення на основі ШІ, спрямоване на покращення досвіду покупок у вашому магазині. На відміну від традиційних чат-ботів, які вимагають складного налаштування потоку, підхід CHATTERgo, заснований на штучному інтелекті, використовує аргументи GPT-4 і можливості використання інструментів разом із передовими технологіями векторного пошуку, що робить його негайно корисним для таких завдань, як рекомендації продуктів, відповіді на правила магазину, перевірка статусів замовлень тощо. * Консультант зі штучного інтелекту - легко обробляє запити клієнтів, пропонує відповідні продукти * Контекстний пошук – отримує точні результати, крім ключових слів * Покращення досвіду - використання знань, наданих користувачами, для збагаченого діалогу

Вебсайт: chattergo.com

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