CHATTERgo

CHATTERgo

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: chattergo.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CHATTERgo» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

CHATTERgo — це трансформаційне розмовне рішення на основі ШІ, спрямоване на покращення досвіду покупок у вашому магазині. На відміну від традиційних чат-ботів, які вимагають складного налаштування потоку, підхід CHATTERgo, заснований на штучному інтелекті, використовує аргументи GPT-4 і можливості використання інструментів разом із передовими технологіями векторного пошуку, що робить його негайно корисним для таких завдань, як рекомендації продуктів, відповіді на правила магазину, перевірка статусів замовлень тощо. * Консультант зі штучного інтелекту - легко обробляє запити клієнтів, пропонує відповідні продукти * Контекстний пошук – отримує точні результати, крім ключових слів * Покращення досвіду - використання знань, наданих користувачами, для збагаченого діалогу
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення для чат-ботів

Вебсайт: chattergo.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «CHATTERgo». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Podium

Podium

podium.com

Verizon

Verizon

verizon.com

Tidio

Tidio

tidio.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Brevo

Brevo

brevo.com

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

Вам також може сподобатися

Shako

Shako

shako.ai

MyScale

MyScale

myscale.com

LupaSearch

LupaSearch

lupasearch.com

Qdrant

Qdrant

qdrant.tech

AYLIEN

AYLIEN

aylien.com

Trieve

Trieve

trieve.ai

DataScale

DataScale

getdatascale.com

FeedbackSpark

FeedbackSpark

feedbackspark.com

Favikon

Favikon

favikon.com

Steamship

Steamship

steamship.com

Vectorpea

Vectorpea

vectorpea.com

Infinity AI

Infinity AI

infinity.ai

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності