Альтернативи - Raffle

Tidio

Tidio

tidio.com

Миттєво зв’яжіться з відвідувачами свого веб-сайту та перетворите їх на платних клієнтів. Використовуйте комунікаційні та маркетингові рішення Tidio для розвитку свого бізнесу.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo — це маркетингова платформа електронної пошти, створена для онлайн-бізнесу з потужною автоматизацією маркетингу електронною поштою та SMS.

Guru

Guru

getguru.com

Почніть роботу безкоштовно з Guru, потужною корпоративною вікіпедією, яка усуває шум чату, щоб надати вам інформацію, яка вам дійсно потрібна для виконання вашої роботи.

AfterShip

AfterShip

aftership.com

AfterShip – це стартап-компанія з Гонконгу, яка пропонує відстеження відправлень за допомогою моделі SaaS (програмне забезпечення як послуга). Він був заснований після перемоги на Startup Weekend Hong Kong 2011 і Global Startup Battle 2011. У травні 2014 року AfterShip отримав 1 мільйон доларів США ...

Google Cloud Search

Google Cloud Search

cloudsearch.google.com

Google Cloud Search – це помічник на основі штучного інтелекту, який допомагає користувачам швидко знаходити потрібну інформацію в усіх пов’язаних програмах Google, включаючи Gmail, Google Docs, Google Drive, Google Calendar, Google Contacts та інші.

Duda

Duda

duda.co

Створюйте та продавайте веб-сайти з високою кількістю конверсій за допомогою Duda Professional Website Builder. Розпочніть безкоштовну пробну версію вже сьогодні.

Amplitude

Amplitude

amplitude.com

Amplitude — це платформа аналітики продуктів, яка допомагає компаніям відстежувати відвідувачів за допомогою спільної аналітики. Платформа використовує звіти про поведінку, щоб зрозуміти взаємодію користувачів із продуктами та надає статистику для прискорення роботи в режимі реального часу.

Qatalog

Qatalog

qatalog.com

Qatalog усуває робочий хаос. Більше ніяких постійних пінгів, жодних тривіальних зустрічей і пошуків останнього документа. Наш робочий центр об’єднує інструменти сучасної співпраці — вікіпедії, керування проектами, командний чат тощо — і дозволяє використовувати їх узгоджено один з одним. Він об’єдну...

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...

Emma

Emma

myemma.com

Легкий, працювати з вами, по суті ваш найкращий друг маркетинг електронною поштою. Найкращі друзі полегшують стосунки. Вони підбадьорюють вас і з’являються у важкі часи. І саме це робить Емма — для вашої електронної пошти.

Happeo

Happeo

happeo.com

Інтранет для користувачів Google Workspace (G Suite) для спілкування, співпраці та продуктивності на роботі. Розширення обміну знаннями та залучення вашої команди зараз!

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для управління корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 ...

Command E

Command E

getcommande.com

Ваш пошук. Команда E думає так само швидко, як і ви. Зустрічайте свій найновіший і найшвидший спосіб отримати доступ абсолютно до всього на вашому комп’ютері та у вашій хмарі.

Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia – це американська стартап-компанія, яка пропонує продукт веб-пошуку за моделлю SaaS (програмне забезпечення як послуга).

Contlo

Contlo

contlo.com

Привітайтеся з автономним генеративним маркетингом. Contlo — це маркетингова платформа нового покоління, створена для першого світу ШІ. Завдяки моделі ШІ вашого бренду та автономним агентам ШІ.

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Електронний маркетинг електронної комерції, автоматичні електронні листи та SMS – перейдіть на Omnisend і збільште продажі, не збільшуючи навантаження.

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Досягніть результатів за допомогою незабутнього електронного маркетингу. Зв’язатися зі своєю аудиторією ніколи не було простіше за допомогою простих інструментів електронного маркетингу та автоматизації Campaign Monitor.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Єдиний безкодовий CDXP на основі штучного інтелекту з власно створеними та інтегрованими гіперперсоналізованими маркетинговими каналами.

Instapage

Instapage

instapage.com

Перетворіть кліки оголошень на конверсії за допомогою єдиної платформи цільових сторінок, призначеної для створення, персоналізації та оптимізації цільових сторінок після кліків у масштабі.

Sender

Sender

sender.net

Побудуйте міст між своїми списками розсилки та прибутком. Sender дає вам змогу швидко й легко підтримувати зв’язок із клієнтами та розвивати свій бізнес, витрачаючи при цьому набагато менше.

Customer.io

Customer.io

customer.io

Запускайте електронну пошту, push-повідомлення, SMS, веб-перехоплення тощо за допомогою Customer.io. Отримайте контроль над поведінковими даними, щоб персоналізувати спілкування з клієнтами та стимулювати залучення. Почніть безкоштовно.

Litmus

Litmus

litmus.com

Litmus допомагає маркетологам електронної пошти працювати ефективніше, виявляти дорогі помилки та прискорювати ефективність кампаній.

nuclia

nuclia

nuclia.com

Вставте пошук ШІ та генеративні відповіді на ваш продукт. Nuclia API дозволяє отримати 100% готовий ШІ-пошук і генеративні відповіді з документів, текстів і відео, зберігаючи при цьому конфіденційність ваших даних і уникаючи галюцинацій.

Regie.ai

Regie.ai

regie.ai

З’явилася повністю персоналізована система продажів. За допомогою Regie.ai надсилайте релевантні повідомлення про продажі за лічені секунди.

Search.io

Search.io

search.io

Додайте пошук і відкриття на основі машинного навчання на свій веб-сайт, магазин електронної комерції чи програму за лічені хвилини. Повністю розміщена безкоштовна 14-денна пробна версія.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage — це комплексне рішення, що складається з потужної аналітики клієнтів, автоматизованого міжканального залучення та персоналізації на основі ШІ.

Braze

Braze

braze.com

Потужність, персоналізована взаємодія з клієнтами в режимі реального часу.

Mutiny

Mutiny

mutinyhq.com

ПЕРЕТВОРІТЬ СВІЙ ВЕБ-САЙТ НА КАНАЛ ДОХОДІВ №1. 95% ваших веб-відвідувачів не здійснять конверсію на вашому загальному веб-сайті. Mutiny спрощує націлювання та конверсію більшої кількості B2B-покупців на вашому сайті без персоналізації веб-коду.

Yext

Yext

yext.com

Yext — це технологічна компанія Нью-Йорка, яка працює в сфері онлайн-бренд-менеджменту. Він пропонує оновлення бренду за допомогою своєї хмарної мережі додатків, пошукових систем та інших засобів. Компанію заснували в 2006 році Говард Лерман, Браян Дістелбургер і Брент Мец. Останні дані показали, що...

Appcues

Appcues

appcues.com

Реєстрація користувачів – це лише початок. Appcues дає змогу командам, які керують продуктами, вимірювати й покращувати впровадження продукту — без розробника. Щоб почати, створіть безкоштовний обліковий запис.

CleverTap

CleverTap

clevertap.com

CleverTap – це компанія з управління життєвим циклом клієнтів і мобільного маркетингу на основі SaaS, штаб-квартира якої розташована в Маунтін-В’ю, Каліфорнія. Заснована в травні 2013 року, вона надає аналітику мобільних додатків і продукти для залучення користувачів для понад 8000 компаній, включаю...

Lavender

Lavender

lavender.ai

Lavender допомагає тисячам продавців у всьому світі швидше писати кращі електронні листи, отримуючи більше позитивних відповідей за менший час. Оцінка 4,9/5 на G2.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Подивіться, як універсальна платформа від dotdigital дозволяє створювати автоматизовані маркетингові засоби для залучення ваших контактів за допомогою електронної пошти, SMS, соціальних мереж, push-повідомлень і цільових сторінок.

Bluecore

Bluecore

bluecore.com

Bluecore — це технологія роздрібного маркетингу, яка переосмислює те, як роздрібні продавці спілкуються зі своїми клієнтами за допомогою електронного маркетингу та персоналізації веб-сайту. Замовте безкоштовну демонстрацію вже сьогодні!

Ascent360

Ascent360

ascent360.com

Ascent360 — це платформа автоматизації маркетингу на основі даних, яка надає вам круговий огляд ваших клієнтів і дає змогу пришвидшити продажі та максимально утримати клієнтів завдяки очищеним даним, сегментованим аудиторіям і персоналізованим автоматизованим кампаніям. Ще ніколи не було так просто ...

AlphaSense

AlphaSense

alpha-sense.com

​МАРКЕТНА АНАЛІЗАЦІЯ ТА ПОШУКОВА ПЛАТФОРМА Дізнавайтеся за секунди, а не за години Рухайтеся зі швидкістю ринку, легко відстежуючи компанії, теми та галузі в широкому всесвіті вмісту — індексованого, доступного для пошуку та все в одному місці.

Luna.ai

Luna.ai

luna.ai

Знаходьте ідеальних потенційних клієнтів, надсилайте приголомшливі електронні листи. Прагнете розширюватися швидше, ніж лише за допомогою особистих зв’язків, без клопоту з пошуком потенційних клієнтів, що забирає багато часу? Штучний інтелект Luna революційно змінює спосіб пошуку потенційних клієн...

Iterable

Iterable

iterable.com

Спілкуйтеся зі своїми клієнтами так, ніби ви їх насправді знаєте. Iterable — це міжканальна маркетингова платформа, яка забезпечує уніфікований досвід клієнтів і дає вам змогу створювати, оптимізувати та вимірювати кожну взаємодію на всьому шляху клієнта.

Keyspider

Keyspider

keyspider.io

Keyspider надає точні результати пошуку за допомогою хмарної корпоративної пошукової системи. За допомогою Keyspider ви можете створити свій власний налаштований пошук веб-сайту без додаткових витрат часу чи коштів. Keyspider розуміє вимоги клієнтів і надає правильні результати за їхніми пошуковими ...

Lexer

Lexer

lexer.io

Платформа Lexer Customer Data and Experience Platform (CDXP) служить вашим комплексним центром для маркетингу, продажів і обслуговування клієнтів, що керується розумінням. Завдяки розширеному перегляду єдиного клієнта, який підтримується в режимі реального часу та доступний на всіх платформах, ви мо...

Metrilo

Metrilo

metrilo.com

Metrilo допомагає брендам електронної комерції розвиватися, роблячи маркетингові дані та дані клієнтів ефективними, зосереджуючись на утриманні та вищому CLTV. Інструменти включають звітність у реальному часі, базу даних клієнтів, сегментацію, маркетинг електронною поштою та автоматизацію. Інтеграці...

Moosend

Moosend

moosend.com

Найпростіше програмне забезпечення для електронного маркетингу та автоматизації. Moosend — це найпростіше та найсучасніше рішення для маркетингу електронною поштою та автоматизації, що сприяє зростанню реального доходу.

UserWise

UserWise

userwise.io

Прості у використанні інструменти liveops, які заворожують ваших гравців. Сегментуйте гравців, плануйте кампанії та переглядайте результати в одному місці.

Aiven

Aiven

aiven.io

Повністю керована хмарна платформа даних Aiven з відкритим вихідним кодом дозволяє створювати конвеєри даних, про які ви завжди мріяли, менш ніж за 10 хвилин. На всіх основних хмарах всюди.

Glean

Glean

glean.com

Миттєво дізнайтеся, що знає ваша компанія. Глін — помічник на роботі з інтуїцією. Шукайте в усіх програмах вашої компанії, щоб знайти саме те, що вам потрібно, і дізнатися те, що вам слід знати.

Bloomfire

Bloomfire

bloomfire.com

Розумніша платформа обміну знаннями для перетворення племінних знань у робочі дані компанії. Усуньте інформаційні розриви, підвищте продуктивність.

AB Tasty

AB Tasty

abtasty.com

AB Tasty — швидкозростаючий постачальник рішень для експериментів, персоналізації та керування функціями на базі штучного інтелекту, що допомагає підприємствам швидко отримувати дохід.

WebEngage

WebEngage

webengage.com

WebEngage — це повноцінна ОС для утримання, яка спрощує залучення клієнтів для понад 800 брендів у всьому світі. Платформа дозволяє компаніям будувати персоналізовані та змістовні стосунки зі своїми користувачами через різні цифрові канали. Завдяки повному набору інструментів і рішень WebEngage дає ...

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics — це інноваційна платформа для залучення клієнтів, яка спеціалізується на активації відвідувачів, залученні клієнтів і найсучаснішому пакеті аналітики. Платформа дозволяє брендам B2C автоматизувати, персоналізувати та повністю керувати життєвим циклом своїх клієнтів, реалізуючи найамбітніші...

TrenDemon

TrenDemon

trendemon.com

Trendemon — це рішення для веб-персоналізації та оркестровки на основі облікового запису. Платформа оркестровки на основі цілей є основним центром, який використовується для розуміння шляху клієнта та надання персоналізованого досвіду в масштабі, що заохочує відвідувачів продовжувати взаємодію з ваш...

Folloze

Folloze

folloze.com

Folloze має на меті розширити можливості маркетингових команд B2B, які прагнуть реагувати на нове покоління покупців B2B, створивши провідну в галузі платформу Buyer Experience Platform. Очолювані маркетологами на першому місці, відділи доходів використовують Folloze для швидкого й легкого надання з...

Geo Targetly

Geo Targetly

geotargetly.com

Географічне націлювання на відвідувачів вашого сайту за допомогою наших інструментів географічного націлювання. Перенаправляйте відвідувачів або показуйте вміст за країною, штатом і містом, використовуючи їх геолокацію IP.

Insider

Insider

useinsider.com

Одна платформа для індивідуального, міжканального досвіду клієнтів. Insider об’єднує дані між каналами, прогнозує майбутню поведінку за допомогою штучного інтелекту та індивідуалізує досвід на одній платформі з найшвидшим часом окупності.

Acquia

Acquia

acquia.com

Acquia — це компанія, що надає програмне забезпечення як послугу, співзасновниками якої є Дріс Буйтаерт і Джей Бетсон для надання корпоративних продуктів, послуг і технічної підтримки для відкритої платформи керування веб-контентом Drupal.

Coveo

Coveo

coveo.com

Coveo – це корпоративне програмне забезпечення як послуга (SaaS), розташоване в Квебеку, яке пропонує хмарну платформу для інтелектуального цифрового досвіду та спеціальне програмне забезпечення, створене на цій платформі. Coveo Relevance Cloud™ використовує технології пошуку, аналітики та машинного...

Listrak

Listrak

listrak.com

Listrak забезпечує результати. Єдина інтегрована платформа цифрового маркетингу, якій довіряють понад 1000 провідних роздрібних торговців і брендів для електронної пошти, маркетингу текстових повідомлень, ідентифікації, поведінкових тригерів і міжканальної оркестровки.

Didomi

Didomi

didomi.io

Didomi допомагає організаціям впроваджувати чудову конфіденційність користувачів, яка поважає вибір і дає людям контроль над своїми даними. Наші рішення Global Privacy UX розроблені для вирішення сучасних проблем із конфіденційністю даних і включають: -Керування згодою на основі багатьох правил -Кер...

Marvin

Marvin

heymarvin.com

Привіт, привіт, так приємно познайомитися. Ми Marvin, платформа якісного аналізу даних і репозиторій досліджень, розроблений, щоб допомогти вам централізувати всі знання клієнтів і розробляти орієнтовані на користувача продукти. Завдяки вдосконаленому штучному інтелекту ми автоматизуємо нудну частин...

Apxor

Apxor

apxor.com

Apxor — це піонерська цифрова платформа без коду, розроблена для команд із розробки продуктів і розробників споживчих додатків і веб-сайтів, щоб допомогти збільшити утримання та дохід. Apxor допомагає покращити взаємодію з користувачем і залучити його за допомогою контекстного виявлення функцій і на...

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