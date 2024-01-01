WebCatalog

Альтернативи - Postmates

Zomato

Zomato

zomato.com

Найбільша в Індії служба доставки їжі, харчування та пошуку ресторанів. Краща їжа для більшої кількості людей.

Uber Eats

Uber Eats

ubereats.com

Uber Eats – це американська онлайн-платформа для замовлення та доставки їжі, запущена компанією Uber у 2014 році та розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія.

DoorDash

DoorDash

doordash.com

DoorDash Inc. — американська служба доставки готової їжі на замовлення, заснована в 2013 році студентами Стенфорда Тоні Сю, Стенлі Тангом, Енді Фангом і Еваном Муром. Компанія DoorDash, яку підтримує Y Combinator, є однією з кількох технологічних компаній, які використовують логістичні послуги, щоб ...

Grubhub

Grubhub

grubhub.com

Grubhub Inc. – це американська онлайн- і мобільна платформа замовлення готової їжі та доставки, яка з’єднує відвідувачів із місцевими ресторанами. Компанія розташована в Чикаго, штат Іллінойс, і була заснована в 2004 році. Станом на 2019 рік у компанії було 19,9 мільйона активних користувачів і 115 ...

Deliveroo

Deliveroo

deliveroo.co.uk

харчування. Ми отримуємо це. У кожного з нас є свої улюблені. З Deliveroo доставляйте улюблені місцеві ресторани та страви на винос прямо до дверей. Все є в меню. Від популярних у країні мереж, таких як KFC, Wagamama, Nando’s, Burger King і Subway, до місцевих ресторанів і ваших улюблених страв на ...

OpenTable

OpenTable

opentable.com

Робіть онлайн-бронювання, читайте відгуки відвідувачів про ресторани та заробляйте бали на безкоштовне харчування. OpenTable — це мережа онлайн-бронювання ресторанів високої кухні в реальному часі.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet полегшує керування доставкою на останній милі. Інтуїтивно зрозуміла маршрутизація, диспетчеризація, відстеження в реальному часі, аналітика тощо.

Just-Eat.ch

Just-Eat.ch

just-eat.ch

Просто замовляйте їжу в Just Eat! Хочете піцу, суші чи вегетаріанську страву сьогодні? Насолоджуйтесь улюбленими стравами, доставленими швидко або на винос.

Caviar

Caviar

trycaviar.com

Доставка та винос із найкращих місцевих ресторанів. Сніданок, обід, вечеря та багато іншого з безпечною доставкою до ваших дверей. Тепер пропонуємо самовивіз і безконтактну доставку.

Seamless

Seamless

seamless.com

Seamless — це просто найпростіший спосіб замовити їжу з доставкою або на винос. Що б у вас не було в настрої, де б ви не були в настрої, ви це отримаєте. Ні меню, ні телефонних дзвінків, ні повторень. Seamless є частиною портфоліо брендів Grubhub Inc.

Slice

Slice

slicelife.com

Slice – це найпростіший спосіб замовити улюблену місцеву піцу. Ми об’єднуємо мільйони любителів піци з тисячами піцерій по всій країні.

Just-Eat.dk

Just-Eat.dk

just-eat.dk

Замовляйте їжу на винос онлайн у більш ніж 2300 місцевих ресторанах у Just Eat. Отримайте піцу, суші та багато іншого з доставкою до ваших дверей!

Just-Eat.fr

Just-Eat.fr

just-eat.fr

Доставка додому з найкращих ресторанів поруч з Just Eat, новою назвою Allo Resto! Замовити зараз!

ChowNow

ChowNow

chownow.com

ChowNow — це система онлайн-замовлень без комісії та додаток для замовлення їжі, який допомагає ресторанам нагодувати своїх голодних клієнтів.

Fresho

Fresho

fresho.com

Fresho — це провідне програмне забезпечення для онлайн-замовлень для оптових постачальників продуктів харчування та закладів. Використовуйте Fresho, щоб зробити замовлення їжі оптом простим і без стресу.

Allset

Allset

allsetnow.com

Оллсет – це ринок, що з’єднує місцеві закусочні та кав’ярні з місцевими закусочними, які готують на винос. Він надає ресторанам найкращі у своєму класі рішення для онлайн-замовлень і винагород за лояльність, щоб залучати й утримувати нових клієнтів без сплати високих комісій. Клієнти використовують ...

Tycode

Tycode

tycode.tech

Tycode дає вам змогу революціонізувати свій харчовий бізнес. Тепер ваші клієнти можуть не лише робити замовлення з будь-якого місця, будь то столик, готельний номер чи будь-де у вашому приміщенні, але й можуть оплачувати вам онлайн, робити одночасні замовлення та користуватися різними іншими унікаль...

EasyOrder

EasyOrder

easyorderapp.com

Представляємо EasyOrder — ваше універсальне багатоканальне рішення для замовлення та маркетингу для успіху ресторану! Розкрийте весь потенціал свого ресторанного бізнесу за допомогою EasyOrder, комплексної платформи, створеної для залучення нових клієнтів, утримання лояльних відвідувачів і збільшенн...

Ordermyfood

Ordermyfood

ordermyfood.io

Ordermyfood був розроблений таким чином, щоб бути зручним для користувача, з інтуїтивно зрозумілими меню та зрозумілими параметрами, які легко зрозуміти як власникам ресторанів, так і клієнтам. Це дозволяє клієнтам налаштовувати свої замовлення, додавати особливі запити та з легкістю здійснювати пла...

BeyondMenu

BeyondMenu

beyondmenu.com

Рекламуйте свій ресторан на спеціальному веб-сайті

Foodiv

Foodiv

foodiv.com

Foodiv надає систему онлайн-замовлення їжі, створену найкращими інженерами галузі. Це допомагає інтегрувати систему замовлення їжі для ресторанів за лічені хвилини. Ми також надаємо меню з QR-кодом, клієнтський мобільний додаток для безконтактного замовлення та зручний досвід замовлення разом із цік...

Owner.com

Owner.com

owner.com

Owner.com — це універсальна платформа, яку незалежні ресторани використовують для підтримки своєї цифрової присутності. Він надає незалежним ресторанам технологічні та маркетингові надздібності таких великих брендів, як Domino's, Chick Fil-A та SweetGreen. Платформа може керувати всім: від веб-сайті...

eatNgage

eatNgage

eatngage.com

Дозвольте командам продажів і маркетингу підвищити відвідуваність подій і особисту залученість за допомогою онлайн-трапези, що доставляється прямо на стіл потенційного клієнта

LevelUp

LevelUp

thelevelup.com

LevelUp — це американська платформа мобільних замовлень і мобільних платежів, створена стартапом SCVNGR із Бостона, штат Массачусетс. 25 липня 2018 року було оголошено про придбання LevelUp за 390 мільйонів доларів США Grubhub, онлайн-платформою доставки їжі.

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Translatium
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.