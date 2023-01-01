Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «New Relic» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Відстежуйте, налагоджуйте та вдосконалюйте весь стек. New Relic — це місце, де команди розробників, операторів, безпеки та бізнесу вирішують проблеми продуктивності програмного забезпечення з даними. New Relic – це технологічна компанія з Сан-Франциско, штат Каліфорнія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення, щоб допомогти власникам веб-сайтів і додатків відстежувати ефективність їхніх послуг.

Вебсайт: newrelic.com

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