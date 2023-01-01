Альтернативи - Apple Music
Spotify
open.spotify.com
Spotify – це цифровий музичний сервіс, який надає вам доступ до мільйонів пісень.
YouTube Music
youtube.com
YouTube Music – це сервіс потокової передачі музики, розроблений YouTube, дочірньою компанією Google; він надає спеціалізований інтерфейс для сервісу, орієнтованого на потокову передачу музики, дозволяючи користувачам переглядати пісні та музичні відео на YouTube на основі жанрів, списків відтворенн...
SoundCloud
soundcloud.com
SoundCloud — це онлайн-платформа для розповсюдження аудіо та веб-сайт для обміну музикою в Берліні, Німеччина, який дозволяє своїм користувачам завантажувати, рекламувати та ділитися аудіо. Започаткований у 2007 році Олександром Люнгом та Еріком Уолфорсом, SoundCloud перетворився на один із найбільш...
Amazon Music
amazon.com
Amazon Music (раніше Amazon MP3) — це платформа потокового передавання музики та музичний онлайн-магазин, яким керує Amazon. Запущений у публічній бета-версії 25 вересня 2007 року, у січні 2008 року він став першим музичним магазином, який продавав музику без керування цифровими правами (DRM) від чо...
Wynk Music
wynk.in
Wynk Music — програма для потокового передавання та завантаження музики для будь-якого настрою! Від Рахмана до Ріанни — понад 2,8 мільйона пісень індійської та міжнародної музики. Транслюйте та завантажуйте пісні в додатку Wynk Music і відкривайте для себе музику з його величезної бібліотеки, яка ох...
TuneIn
tunein.com
TuneIn — це американський сервіс потокового аудіо, який надає живі новини, радіо, спорт, музику та подкасти понад 60 мільйонам активних користувачів щомісяця. Станом на 2019 рік TuneIn має понад 75 мільйонів активних користувачів щомісяця. TuneIn управляється компанією TuneIn Inc, яка базується в С...
Pandora
pandora.com
Pandora — американський сервіс потокової передачі музики за підпискою, що належить Sirius XM Holdings. Служба, що базується в Окленді, штат Каліфорнія, зосереджена на рекомендаціях, заснованих на «Проекті музичного генома» — засобі класифікації окремих пісень за музичними ознаками. Послуга спочатку ...
TIDAL
tidal.com
Ви можете спробувати TIDAL прямо у своєму веб-браузері. Насолоджуйтеся понад 35 мільйонами пісень із високоякісним звуком, музичними відео високої чіткості та експертно підібраною редакцією. Для відтворення без втрат ми рекомендуємо використовувати Google Chrome.
Apple Music Beta
music.apple.com
Наповніть свій світ піснями, альбомами та виконавцями, які визначають вас. Отримайте необмежений доступ до мільйонів треків, підібраних списків відтворення та оригінального вмісту від виконавців, яких ви знаєте та любите. Насолоджуйтеся звуком без втрат і чуйте звук навколо себе завдяки Spatial Audi...
Deezer
deezer.com
Ви приносите пристрасть, ми приносимо музику! Отримуйте доступ до понад 56 мільйонів треків у будь-який час і в будь-якому місці!
Gaana
gaana.com
Gaana.com - Слухайте та завантажуйте найновіші пісні MP3 онлайн. Завантажуйте нові чи старі пісні хінді, боллівудські пісні, англійські пісні* тощо на Gaana+ і грайте офлайн. Створюйте, діліться та слухайте списки відтворення потокової музики безкоштовно.
JioSaavn
jiosaavn.com
Слухайте найновіші та популярні пісні Боллівуду на гінді онлайн безкоштовно з JioSaavn у будь-який час і будь-де. Завантажуйте або слухайте необмежену кількість нових і старих пісень хінді онлайн. Шукайте серед найпопулярніших, щотижневих топ-15, пісень із фільмів гінді тощо на JioSaavn.
Yandex Music
music.yandex.com
Яндекс Музика — музичний потоковий сервіс, розроблений Яндексом. Користувачі вибирають музичні композиції, альбоми, колекції музичних треків для потокової передачі на свій пристрій за запитом і отримують персоналізовані рекомендації. Послуга також доступна як мобільний додаток із версіями, сумісними...
Brain.fm
brain.fm
Brain.fm - Музика, створена для мозку, щоб покращити концентрацію, розслаблення, медитацію, дрімоту та сон протягом 10-15 хвилин використання.
Zing MP3
mp3.zing.vn
Zing MP3 — це безкоштовна музична програма з багатьма чудовими функціями, які допоможуть вам отримати найкращі враження від музики на своєму мобільному пристрої. Zing MP3 пропонує багатий високоякісний музичний онлайн-магазин із повним спектром жанрів, який постійно оновлюється найактуальнішим новим...
NhacCuaTui
nhaccuatui.com
Спробуйте мільйони високоякісних пісень і MV, захищених авторським правом, у музичному магазині NhacCuaTui. Слухайте та завантажуйте музику онлайн безкоштовно на багатьох платформах.
LINE MUSIC
line.me
LINE MUSIC — це музичний сервіс із фіксованою оплатою, який дозволяє насолоджуватися 83 мільйонами японських і західних музичних пісень без необхідності платити. Від останніх рейтингів до музичних відео та караоке, ви можете насолоджуватися будь-якою музикою! Події лише для користувачів також провод...