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Послуги машинного перекладу - Найпопулярніші застосунки

Послуги машинного перекладу передбачають використання автоматизованих систем і алгоритмів для перекладу тексту чи вмісту з однієї мови на іншу. Ці служби використовують передові технології обробки природної мови та штучного інтелекту для аналізу та розуміння значення вихідного тексту, створюючи точні та зв’язні переклади цільовою мовою. Послуги машинного перекладу широко використовуються в різних галузях, зокрема в бізнесі, технологіях, охороні здоров’я та наукових колах, для полегшення спілкування та подолання мовних бар’єрів у глобальному масштабі. Ці служби пропонують ефективність, швидкість і масштабованість, що робить їх цінними інструментами для окремих осіб і організацій, які шукають економічно ефективні рішення для багатомовного спілкування та локалізації вмісту.

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Google Translate

Google Translate

translate.google.com

Google Translate – це безкоштовна багатомовна служба нейронного машинного перекладу, розроблена Google для перекладу тексту та веб-сайтів з однієї мови на іншу. Він пропонує інтерфейс веб-сайту, мобільний додаток для Android та iOS, а також інтерфейс програмування додатків, який допомагає розробника...

DeepL Translator

DeepL Translator

deepl.com

DeepL Translator — це безкоштовна служба нейронного машинного перекладу, запущена 28 серпня 2017 року та розроблена компанією DeepL GmbH (Linguee), розташованою в Кельні, Німеччина. Він отримав схвальні відгуки в пресі, стверджуючи, що він точніший і детальніший, ніж Google Translate. Наразі DeepL п...

Microsoft Translator

Microsoft Translator

bing.com

Microsoft Translator — це багатомовний хмарний сервіс машинного перекладу, наданий Microsoft. Перекладач Microsoft інтегрований у багато споживчих продуктів, продуктів розробників і підприємств; зокрема програми Bing, Microsoft Office, SharePoint, Microsoft Edge, Microsoft Lync, Yammer, Skype Transl...

Yandex Translate

Yandex Translate

translate.yandex.com

Безкоштовний онлайн-переклад з французької, російської, іспанської, німецької, італійської та ряду інших мов на англійську і назад, словник з транскрипцією, вимовою та прикладами вживання. Яндекс.Перекладач працює зі словами, текстами та веб-сторінками.

U-Dictionary Translator

U-Dictionary Translator

u-dictionary.com

Перекладайте тексти 108 мовами без зусиль.

Microsoft Translator Conversations

Microsoft Translator Conversations

translator.microsoft.com

Подолайте мовний бар'єр. Переклад розмов на різних пристроях, для чатів один на один і для взаємодії у великих групах.

네이버 파파고

네이버 파파고

papago.naver.com

Папаго, розумний перекладач зі штучним інтелектом, мріє про світ, де люди зможуть спілкуватися без мовних бар’єрів. Навер Папаго

iTranslate Web

iTranslate Web

itranslate.com

iTranslate — провідний безкоштовний перекладач/перекладач.

Translate.com

Translate.com

translate.com

Експертні мовні рішення для бізнесу будь-якого розміру. Понад 25 тисяч професійних перекладачів. 90 мовних пар. Служба онлайн-перекладу 24/7. API.

Lingva Translate

Lingva Translate

lingva.ml

Отримує переклади без використання будь-якої служби, пов’язаної з Google, запобігаючи їх відстеженню.

Google Translation Hub

Google Translation Hub

cloud.google.com

Швидкий переклад. Збереження формату. Прозоре ціноутворення. Зробіть свої документи кількома мовами одним клацанням миші. Перекладайте з однієї на багато мов за один крок! Легко перекладайте вміст на 135 мов за допомогою інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу, зручного для бізнес-користувача, і за потре...

Lingvanex

Lingvanex

lingvanex.com

Машинний переклад: перекладайте мільйони текстів, аудіофайлів, веб-сайтів за фіксованою ціною з повним захистом конфіденційності. Безкоштовна 2-тижнева пробна версія.

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