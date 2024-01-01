Текстові процесори - Найпопулярніші застосунки
Текстові процесори — це програми, які полегшують створення, редагування та форматування текстових документів. Ці інструменти дозволяють користувачам вводити, маніпулювати та впорядковувати текст, а також включати такі елементи, як зображення та таблиці. Текстові процесори широко використовуються для різних цілей, наприклад для написання документів, листів, звітів тощо. Вони пропонують такі функції, як перевірка орфографії, параметри форматування та керування макетом документа.
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Google Docs
google.com
Google Docs — це текстовий процесор, який є частиною безкоштовного веб-пакета офісного програмного забезпечення, який пропонує Google у своїй службі Google Drive. Цей сервіс також включає Google Sheets і Google Slides, програми для роботи з електронними таблицями та презентації відповідно. Google Do...
Microsoft Word Online
microsoft.com
Працюйте безкоштовно з онлайн-версією Microsoft Word. Зберігайте документи в OneDrive. Поділіться ними з іншими та працюйте разом одночасно. Microsoft Word — текстовий процесор, розроблений Microsoft. Вперше він був випущений 25 жовтня 1983 року під назвою Multi-Tool Word для систем Xenix. Пізніше ...
iCloud Pages
icloud.com
Pages – це текстовий процесор, розроблений компанією Apple Inc. Він є частиною набору продуктивності iWork і працює в операційних системах macOS, iPadOS та iOS. Він також доступний в iCloud в Інтернеті. Перша версія Pages була анонсована 11 січня 2005 року та випущена через місяць.
Zoho Writer
zoho.com
Потужний письменник. Сильні слова. Ми віримо в силу слова. Ось чому ми створили Writer, потужний текстовий процесор, доступний на всіх ваших пристроях. Співпрацюйте з товаришами по команді в режимі реального часу. Створюйте елегантні, надихаючі документи безкоштовно.