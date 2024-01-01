Програмне забезпечення для взаємодії з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Текстові процесори - Найпопулярніші застосунки Найпопулярніші Нещодавно додані

Текстові процесори — це програми, які полегшують створення, редагування та форматування текстових документів. Ці інструменти дозволяють користувачам вводити, маніпулювати та впорядковувати текст, а також включати такі елементи, як зображення та таблиці. Текстові процесори широко використовуються для різних цілей, наприклад для написання документів, листів, звітів тощо. Вони пропонують такі функції, як перевірка орфографії, параметри форматування та керування макетом документа.