Альтернативи - Microsoft Word Online
Google Docs
google.com
Google Docs — це текстовий процесор, який є частиною безкоштовного веб-пакета офісного програмного забезпечення, який пропонує Google у своїй службі Google Drive. Цей сервіс також включає Google Sheets і Google Slides, програми для роботи з електронними таблицями та презентації відповідно. Google Do...
iCloud Pages
icloud.com
Pages – це текстовий процесор, розроблений компанією Apple Inc. Він є частиною набору продуктивності iWork і працює в операційних системах macOS, iPadOS та iOS. Він також доступний в iCloud в Інтернеті. Перша версія Pages була анонсована 11 січня 2005 року та випущена через місяць.
Zoho Writer
zoho.com
Потужний письменник. Сильні слова. Ми віримо в силу слова. Ось чому ми створили Writer, потужний текстовий процесор, доступний на всіх ваших пристроях. Співпрацюйте з товаришами по команді в режимі реального часу. Створюйте елегантні, надихаючі документи безкоштовно.