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Альтернативи - Microsoft Word Online

Google Docs

Google Docs

google.com

Google Docs — це текстовий процесор, який є частиною безкоштовного веб-пакета офісного програмного забезпечення, який пропонує Google у своїй службі Google Drive. Цей сервіс також включає Google Sheets і Google Slides, програми для роботи з електронними таблицями та презентації відповідно. Google Do...

iCloud Pages

iCloud Pages

icloud.com

Pages – це текстовий процесор, розроблений компанією Apple Inc. Він є частиною набору продуктивності iWork і працює в операційних системах macOS, iPadOS та iOS. Він також доступний в iCloud в Інтернеті. Перша версія Pages була анонсована 11 січня 2005 року та випущена через місяць.

Zoho Writer

Zoho Writer

zoho.com

Потужний письменник. Сильні слова. Ми віримо в силу слова. Ось чому ми створили Writer, потужний текстовий процесор, доступний на всіх ваших пристроях. Співпрацюйте з товаришами по команді в режимі реального часу. Створюйте елегантні, надихаючі документи безкоштовно.

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