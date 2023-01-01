Альтернативи - Microsoft Word Online

iCloud Pages

icloud.com

Pages – це текстовий процесор, розроблений компанією Apple Inc. Він є частиною набору продуктивності iWork і працює в операційних системах macOS, iPadOS та iOS. Він також доступний в iCloud в Інтернеті. Перша версія Pages була анонсована 11 січня 2005 року та випущена через місяць.