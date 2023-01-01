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Sauce Labs

Sauce Labs

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Вебсайт: saucelabs.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Найбільша в світі хмара безперервного тестування веб- і мобільних додатків. Доступ до веб-браузерів, мобільних емуляторів, симуляторів і справжніх мобільних пристроїв.

Вебсайт: saucelabs.com

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