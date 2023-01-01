BrowserStack — це хмарна веб- і мобільна платформа для тестування, яка дозволяє розробникам тестувати свої веб-сайти та мобільні додатки в браузерах на вимогу, операційних системах і реальних мобільних пристроях, не вимагаючи від користувачів встановлення або підтримки внутрішньої лабораторії віртуальних машин, пристроїв або емуляторів. Вони мають чотири основні продукти: Live, App Live, Automate і App Automate. Користувачі можуть вибирати з понад 1200 реальних мобільних пристроїв, браузерів і операційних систем на вимогу та покладатися на безпечну, стабільну та масштабовану інфраструктуру для підтримки тисяч одночасних ручних і автоматизованих тестів. Сервіс на основі передплати був заснований Рітешем Аророю та Накулом Аггарвалом у 2011 році в Мумбаї, Індія, і з тих пір він отримав широке визнання серед спільноти веб-розробників у всьому світі для тестування макета та продуктивності веб-сайту з їхніх настільних браузерів. BrowserStack має понад 25 000 платних клієнтів і 2 000 000 зареєстрованих розробників у понад 135 країнах. Глобальні компанії покладаються на BrowserStack для свого веб- і мобільного тестування, зокрема такі лідери галузі, як Microsoft, ING, Mastercard, Dow Jones, Garmin, National Geographic, Volvo, NRK, HubSpot, Walt Disney і AngularJS. З офісами в Сан-Франциско, Мумбаї та Дублін, BrowserStack є приватною компанією. У січні 2018 року BrowserStack залучив 50 мільйонів доларів Серії A від Accel. У жовтні 2015 року BrowserStack був визнаний чемпіоном Bootstrap за версією Economic Times Startup Awards. У травні 2019 року Рітеш Арора дав інтерв’ю Ананду Деніелу з Accel Partners у серії #InsightsPodcast.

Вебсайт: browserstack.com

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