Plane Finder – це служба відстеження польотів у реальному часі у Великій Британії, запущена в 2009 році, яка може показувати дані польотів у всьому світі. Доступні дані включають номери рейсів, швидкість руху літака, його висоту та пункт призначення. Кілька варіантів сервісу доступні у вигляді мобільних додатків, включаючи безкоштовні, преміальні версії 3D і доповненої реальності. Доступ до карти відстеження польотів і бази даних можна отримати за допомогою веб-браузерів. Plane Finder дозволяє зареєстрованим користувачам ділитися своїми даними ADS-B і MLAT за допомогою клієнта Plane Finder ADS-B, доступного для macOS, Windows і Linux. Plane Finder підтримує карти VFR від NATS і був першим великим додатком для відстеження польотів, який представив функцію відтворення, що дозволяє користувачам відтворювати польоти, починаючи з 2011 року.

Вебсайт: planefinder.net

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