Альтернативи - Trumpia

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...

Podium

Podium

podium.com

Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова для інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це інструмент комунікації...

Sideline

Sideline

sideline.com

Отримайте доступ до свого номера телефону Sideline з будь-якого пристрою для онлайн-повідомлень. За допомогою веб-повідомлень ви можете залишатися на зв’язку, надсилаючи SMS, не виходячи з комп’ютера.

ManyChat

ManyChat

manychat.com

Manychat — багатоканальна платформа №1 у світі для брендів D2C, роздрібних магазинів, некомерційних організацій, ресторанів, компаній з нерухомості. Заснована в 2016 році, Manychat забезпечує понад 1 мільярд розмов щороку та використовується в понад 190 країнах. Миттєво залучайте клієнтів. Автоматиз...

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo забезпечує розумніші цифрові стосунки за допомогою інтелектуальної платформи автоматизації маркетингу, яка підтримується всіма вашими клієнтами та розроблена з першого дня для масштабування. Побудована на основі гнучкої бази даних у режимі реального часу, яка централізує всі ваші клієнтські ...

Brevo

Brevo

brevo.com

У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з...

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall: універсальна платформа бізнес-комунікації. Спілкуйтеся з потенційними клієнтами за допомогою голосового зв’язку, SMS, електронної пошти та WhatsApp. Автоматизуйте робочі процеси за допомогою понад 100 інтеграцій і магії штучного інтелекту та спостерігайте, як ваш бізнес розвивається на авт...

Zoho Campaigns

Zoho Campaigns

zoho.com

Програмне забезпечення електронного маркетингу, яке стимулює продажі. Створюйте, надсилайте та відстежуйте кампанії електронною поштою, які допоможуть вам створити потужну клієнтську базу. Zoho Campaigns має все: від красивих шаблонів електронної пошти до простого у використанні редактора, інструме...

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних мереж, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналіз...

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам ...

Textline

Textline

textline.com

Зробіть бізнес персональним за допомогою швидкого, доброзичливого та зручного бізнес-каналу SMS для сучасних команд підтримки та продажів. Створюйте міцніші стосунки з клієнтами за допомогою двостороннього спілкування на найбезпечнішій платформі обміну текстовими повідомленнями. Ми допомагаємо тисяч...

Keap

Keap

keap.com

Keap — це комплексна платформа CRM і автоматизації продажів і маркетингу, призначена для розвитку вашого бізнесу. За допомогою Keap ви легко охопите, упорядкуєте, відстежите та підтримаєте всіх потенційних клієнтів, щоб збільшити продажі та дохід. Щоб забезпечити ваш успіх, Keap також пропонує коучи...

Heymarket

Heymarket

heymarket.com

Heymarket — це надзвичайно інтуїтивно зрозуміле текстове рішення для безпечного та надійного обміну текстовими повідомленнями між вашими співробітниками та клієнтами. Швидко та легко надсилайте персоналізовані текстові повідомлення у великому масштабі, які швидко отримують відповіді та залучають клі...

Vonage

Vonage

vonage.com

Vonage (юридична назва Vonage Holdings Corp.) — це американський публічний постачальник бізнес-хмарних комунікацій. Компанія зі штаб-квартирою в містечку Холмдел, штат Нью-Джерсі, була заснована в 2001 році як постачальник телекомунікаційних послуг для приватних осіб на основі передачі голосу через ...

EZ Texting

EZ Texting

eztexting.com

EZ Texting надає прості у використанні послуги масового надсилання текстових повідомлень із самообслуговуванням тисячам компаній у США та Канаді. Ми спеціалізуємося на тому, щоб допомогти місцевим підприємствам розвиватися й утримувати свої доходи шляхом проактивного охоплення та залучення. Наші тек...

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse — це комплексна маркетингова платформа електронної пошти, яка надає малим підприємствам, соло-підприємцям, тренерам і маркетологам потужні та доступні інструменти для розширення аудиторії, взаємодії з передплатниками та перетворення передплатників на платоспроможних клієнтів. Завдяки біл...

SimpleTexting

SimpleTexting

simpletexting.com

Надсилайте масові текстові сповіщення. Забезпечення обслуговування клієнтів. Створення автоматизованих кампаній. Потужні функції текстового маркетингу SimpleTexting дозволяють зробити все це. Є причина, чому компанії зі списку Fortune 500, малі підприємства, некомерційні організації, постачальники м...

Text-Em-All

Text-Em-All

text-em-all.com

Text-Em-All — це цілеспрямована служба масових повідомлень, яка надає пріоритет позитивному впливу на спільноту, доставляючи персоналізовані інформаційні та екстрені повідомлення великим групам. Компанія підтримує сильну культуру та цінності, зосереджуючись на величі над зростанням і ставлячи людей ...

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Birdeye — це найвища рейтингова платформа для управління репутацією та цифрової взаємодії з клієнтами для місцевих брендів і компаній, що працюють у кількох місцях. Понад 100 000 компаній використовують платформу Birdeye на базі штучного інтелекту, щоб безперебійно взаємодіяти з клієнтами, підвищува...

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse — це багатоканальна платформа автоматизації маркетингу для багатогранного просування бізнесу та утримання клієнтів. SendPulse дозволяє надсилати електронні листи та SMS-кампанії, працювати з клієнтами за допомогою чат-ботів для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp та Instagram, а також с...

TextMagic

TextMagic

textmagic.com

Програмне забезпечення для маркетингу текстових повідомлень для бізнесу. Змініть досвід клієнтів за допомогою нашого простого у використанні маркетингового програмного забезпечення для текстових повідомлень. Надсилайте сповіщення, сповіщення, нагадування, підтвердження та маркетингові SMS-кампанії в...

Storyly

Storyly

storyly.io

Storyly — це платформа для залучення користувачів, яка дозволяє вставляти Stories — повноекранний, інтерактивний і найбільш захоплюючий формат вмісту дня — у мобільні програми та веб-сайти. Storyly Stories розширюють маркетингові стратегії мобільних брендів, дозволяючи їм взаємодіяти зі своєю аудито...

OneSignal

OneSignal

onesignal.com

OneSignal — це платформа для залучення клієнтів, яка дозволяє понад 1 мільйону компаній щодня надсилати понад 12 мільярдів повідомлень. Платформа багатоканального обміну повідомленнями підтримує електронну пошту, push-повідомлення, обмін повідомленнями в програмі, SMS і живу діяльність Apple. Завдяк...

Acumbamail

Acumbamail

acumbamail.com

Легко надсилайте кампанії електронною поштою та SMS і розвивайте свій бізнес. Маркетинг не повинен бути складним, щоб досягти чудових результатів. За допомогою єдиного інструменту ви можете керувати своїми кампаніями електронною поштою, SMS, цільовими сторінками та багато іншого.

Textdrip

Textdrip

textdrip.com

У галузі продажів була велика потреба в кращій платформі для ділових текстових повідомлень. Частота відповідей на традиційних платформах текстових повідомлень була надзвичайно низькою, оскільки масові повідомлення придушувалися або блокувалися операторами. Ми створили Textdrip.com, щоб забезпечити п...

Customer.io

Customer.io

customer.io

Customer.io — це платформа для залучення клієнтів, розроблена для маркетингових команд для створення кампаній на основі даних, які охоплюють людей через усі канали обміну повідомленнями в потрібний час. Їхній набір продуктів включає Journeys, інструмент автоматизації обміну повідомленнями для всіх п...

Emma

Emma

myemma.com

Emma від Marigold допомагає маркетологам створювати та проводити персоналізовані, цільові кампанії електронною поштою та SMS, які забезпечують реальні бізнес-результати. Незалежно від того, чи є ви командою з одного члена чи глобально розподіленою командою, наші ресурси спрощують створення простих к...

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

Розблокуйте силу прямих з’єднань. Flowcode є надійним QR-провайдером №1 для миттєвих перетворень і даних у реальному часі. Ми пропонуємо такі інструменти як офлайн-онлайн, як збір даних першої сторони, геозвітні дані нового покоління, цільові сторінки для мобільних пристроїв та інтеграція API.

SMS-Magic

SMS-Magic

sms-magic.com

SMS-Magic — це потужна платформа обміну повідомленнями CRM, яка забезпечує кращі ділові розмови за кількома каналами, включаючи текстові повідомлення, WhatsApp і Facebook Messenger. SMS-Magic покращує вашу комунікаційну стратегію в Salesforce, Zoho чи будь-якій іншій CRM за допомогою текстових повід...

Contlo

Contlo

contlo.com

Contlo — це провідна платформа генеративного штучного інтелекту для маркетингу, яка забезпечує автономне залучення клієнтів за допомогою багатоканальних кампаній, генеративних шляхів клієнта в реальному часі, сегментації на основі штучного інтелекту для індивідуальної гіперперсоналізації та ефективн...

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