Послуга телетрансляції від Philo доступна лише за 25 доларів на місяць! Насолоджуйтесь телепередачами в прямому ефірі та на замовлення, необмеженим записом і понад 60 каналами з додатковими функціями Epix і Starz. A&E, AMC, BET, Comedy Central, Discovery Channel, Hallmark, VH1, Food Network, HGTV, MTV, TLC, AXS.

Вебсайт: philo.com

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