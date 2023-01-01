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Sling TV

Sling TV

sling.com

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SLING — це служба потокового передавання з найкращими телепередачами в прямому ефірі, як безкоштовними, так і платними, які транслюються на вас на будь-якому пристрої. І з понад 200 каналами SLING знайде щось для кожного. Це улюблене телебачення в прямому ефірі за половину вартості кабельного телебачення. Крім того, дивіться понад 85 000 фільмів і шоу за запитом.

Вебсайт: sling.com

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