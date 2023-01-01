SLING — це служба потокового передавання з найкращими телепередачами в прямому ефірі, як безкоштовними, так і платними, які транслюються на вас на будь-якому пристрої. І з понад 200 каналами SLING знайде щось для кожного. Це улюблене телебачення в прямому ефірі за половину вартості кабельного телебачення. Крім того, дивіться понад 85 000 фільмів і шоу за запитом.

Вебсайт: sling.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Sling TV». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.