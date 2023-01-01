Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CBC Gem» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Дивіться такі популярні шоу, як Schitt's Creek, Luther, Kim's Convenience, а також фільми та пряме телебачення на будь-якому пристрої.

Вебсайт: gem.cbc.ca

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «CBC Gem». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.