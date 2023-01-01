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Xumo Play

Xumo Play

play.xumo.com

Користуватися вебзастосунком

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

По-перше, Xumo Play є на 100% безкоштовним і легальним, а реклама вдвічі менша, ніж кабельне телебачення. Пам’ятаєте судовий процес Джонні Депп проти Ембер Херд? Так, ми транслювали це в прямому ефірі. Світові події новин? Перевірте. Перший потоковий випуск для вибраних фільмів? Перевірте. Вестерни зі стороною Барні та друзів? Наша місія — надати кожному щось для перегляду — безкоштовно.

Вебсайт: play.xumo.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Xumo Play». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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