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Spreaker

Spreaker

spreaker.com

Користуватися вебзастосунком

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Розповсюджувач - це те, як ви подкастуєте. Незалежно від того, створюєте ви свій улюблений проект чи розвиваєте бізнес подкастів, це ніколи не було простіше. Spreaker — це єдиний магазин для розміщення, створення, розповсюдження та монетизації подкастів.

Вебсайт: spreaker.com

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