Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Virtuous» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Набагато більше, ніж CRM. Virtuous надає вам некомерційні інструменти CRM, фандрейзингу, волонтерства та маркетингу, необхідні для створення сприятливішого донорського досвіду та збільшення благодійності.

Вебсайт: virtuoussoftware.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Virtuous». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.