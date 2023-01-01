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Virtuous

Virtuous

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Вебсайт: virtuoussoftware.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Virtuous» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Набагато більше, ніж CRM. Virtuous надає вам некомерційні інструменти CRM, фандрейзингу, волонтерства та маркетингу, необхідні для створення сприятливішого донорського досвіду та збільшення благодійності.

Вебсайт: virtuoussoftware.com

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