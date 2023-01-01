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Greater Giving

Greater Giving

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Вебсайт: greatergiving.com

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Некомерційне програмне забезпечення для збору коштів для благодійності та збору коштів у школах з 2002 року. Мобільні аукціони, онлайн-аукціони та обробка некомерційних кредитних карток.

Вебсайт: greatergiving.com

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