Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Greater Giving» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Некомерційне програмне забезпечення для збору коштів для благодійності та збору коштів у школах з 2002 року. Мобільні аукціони, онлайн-аукціони та обробка некомерційних кредитних карток.

Вебсайт: greatergiving.com

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