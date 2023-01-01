Ketto — це онлайн-платформа краудфандингу та веб-сайт в Індії для збору коштів на соціальні, благодійні, кіно, музичні, особисті та творчі цілі. Відвідайте нас онлайн!

Вебсайт: ketto.org

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