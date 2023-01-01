WebCatalog
Ketto

Ketto

ketto.org

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Ketto» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Ketto — це онлайн-платформа краудфандингу та веб-сайт в Індії для збору коштів на соціальні, благодійні, кіно, музичні, особисті та творчі цілі. Відвідайте нас онлайн!

Вебсайт: ketto.org

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Ketto». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

GoFundMe

GoFundMe

gofundme.com

Greater Giving

Greater Giving

greatergiving.com

Crowdfunder UK

Crowdfunder UK

crowdfunder.co.uk

Townscript

Townscript

townscript.com

Explara

Explara

explara.com

Handbid

Handbid

handbid.com

Leetchi

Leetchi

leetchi.com

Are.na

Are.na

are.na

Tastebuds

Tastebuds

tastebuds.fm

Ulule

Ulule

ulule.com

Classy

Classy

classy.org

MusicRadar

MusicRadar

musicradar.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності