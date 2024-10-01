Альтернативи - Bizzabo

BrightTALK

brighttalk.com

Ми віримо, що справжні зв’язки є основою ведення бізнесу. Тому ми переосмислили, як ви робите контент-маркетинг за допомогою вебінарів і відео. Від відео в прямому ефірі ток-шоу 1:1 або панельних дискусій на веб-камері до демонстраційних роликів, відеоісторій і класичних вебінарів, ми допоможемо вам...