Програмне забезпечення для маркетингу заходів - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для маркетингу подій дає можливість компаніям і організаціям ефективно створювати, продавати та проводити широкий спектр заходів, включаючи конференції, виставки, вебінари, семінари та презентації продуктів. Використовуючи програмне забезпечення для маркетингу подій, компанії можуть покращити присутність свого бренду та посилити повідомлення, створивши сторінки продукту для подій, узгоджені з брендом. Крім того, програмне забезпечення дозволяє публікувати маркетингові оголошення про події на платформах соціальних мереж і розробляти настроювані електронні листи для реєстрації та запрошень на події. Організатори подій, компанії, некомерційні організації, навчальні заклади та агентства покладаються на програмне забезпечення для маркетингу подій, щоб спростити планування подій, підвищити рівень рекламних зусиль і ефективно керувати всіма аспектами подій. Це комплексне рішення оптимізує процес керування подіями та максимізує успіх кожної події.
Запит на новий застосунок
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite – це американський веб-сайт з організації подій і продажу квитків. Сервіс дозволяє користувачам переглядати, створювати та рекламувати місцеві події. Послуга стягує плату з організаторів подій в обмін на онлайн-послуги продажу квитків, якщо подія не є безкоштовною. Eventbrite, запущена в ...
Whova
whova.com
Універсальне програмне забезпечення для керування подіями для особистих, гібридних і віртуальних подій
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. є американським публічним постачальником хмарних комунікацій і рішень для співпраці для бізнесу. Генеральний директор RingCentral Влад Шмуніс і технічний директор Влад Вендроу заснували компанію в 1999 році. Серед інвесторів RingCentral були Doug Leone, Sequoia Capital, David Weide...
Airmeet
airmeet.com
Відкрийте для себе платформу для віртуальних самітів, онлайн-конференцій і гібридних заходів. Розроблено для взаємодії через індивідуальний досвід. Спробуйте БЕЗКОШТОВНО!
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
Zoho Backstage
zoho.com
Проводьте свої події розумніше та краще. Zoho Backstage — це програмне забезпечення для керування подіями, яке дає змогу організаторам подій планувати та проводити конференції, зустрічі та презентації продуктів з більшою ефективністю та впливом.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo — найулюбленіша у світі програма для проведення заходів. Наша платформа дає змогу кожному організатору, маркетологу, експоненту та відвідувачу розкрити силу подій.
BigMarker
bigmarker.com
Проводьте вебінари, які сподобаються вашій аудиторії. Якщо ви готові до легкого настроюваного програмного забезпечення для проведення вебінарів без завантажень і проблем, ласкаво просимо додому.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — це програмна платформа для експериментального маркетингу, яка пропонує персоналізовані онлайн-запрошення, реєстрацію гостей, мобільну реєстрацію та цифрову активацію. Наше провідне програмне забезпечення також дозволяє маркетологам включати дані про важливі події до решти показників про...
Swapcard
swapcard.com
Проводьте розумніші виставки та конференції без головного болю Swapcard — це проста у користуванні платформа для реєстрації та залучення учасників, створена для збільшення доходу від ваших заходів.
HeySummit
heysummit.com
Створюйте красиві віртуальні події, конференції, курси тощо, щоб залучати свою аудиторію та розвивати свою спільноту за допомогою маркетингу на основі подій.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla дозволяє вам налаштовувати спеціальні реєстраційні форми, надсилати запрошення електронною поштою та керувати скасуваннями в одному місці. Учасники заходу можуть зареєструватися онлайн і здійснювати безпечні онлайн-платежі.
Tikkl
tikkl.com
Насолоджуйтеся захоплюючими подіями з усього світу, особисто чи віртуально. АБО влаштуйте свою власну неймовірну подію за допомогою нашого потужного рішення DIY, яке підвищує відвідуваність і прибуток. Тепер із ШІ.
Groupize
groupize.com
Groupize — найкраще рішення для сучасного управління нарадами. Завдяки зручній у користуванні комплексній платформі, розробленій для груп, зустрічей і подій будь-якого розміру, Groupize об’єднує подорожі, витрати та дотримання нормативних вимог, забезпечуючи дивовижні враження для планувальників і в...
Premagic
studio.premagic.com
Premagic — це платформа розповсюдження фотографій на основі штучного інтелекту для маркетингу заходів. Premagic створено для посилення залученості в соціальні медіа та максимізації віддачі спонсорів від інвестицій (ROI) для заходів. Платформа використовує штучний інтелект для спрощення процесу зйомк...
EventMobi
eventmobi.com
Платформа наскрізного керування подіями EventMobi дозволяє організаторам подій легко планувати, просувати, монетизувати та надавати захоплюючі віртуальні, гібридні та особисті події. Платформа EventMobi з 2009 року використовується понад 10 000 організаторів заходів у 72 країнах, починаючи з веб-сай...
EventX
eventx.io
«Події будь-де, будь-коли та для всіх». Події – це місце, де відбуваються значущі зв’язки та обмін знаннями. Ми тут, щоб зробити події простими та ефектними. EventX — це відзначена нагородами платформа SaaS для віртуальних подій і комплексне рішення для управління подіями. Ми пропонуємо рішення для ...
Cvent
cvent.com
Cvent пропонує комплексну платформу для проведення будь-якої події та кожної події. Наша платформа спрощує керування кожним етапом життєвого циклу події, водночас надаючи вам дані та аналітику, необхідні для максимізації вашої цінності. Будь то особиста, віртуальна чи гібридна, ви матимете єдину пла...
EventCreate
eventcreate.com
Створіть красивий веб-сайт події за лічені хвилини. Створіть веб-сайт події, збирайте реєстрації, продавайте квитки та рекламуйте свою подію в Інтернеті. Надійний і безпечний. Їй довіряють понад 1 000 000 людей у всьому світі, включаючи планувальників з Nike, MIT і Refinery29.
AnyRoad
anyroad.com
Провідна маркетингова платформа досвіду для роботи та оптимізації подій і досвіду, підвищення лояльності до бренду та підвищення рентабельності інвестицій.
Hubilo
hubilo.com
Створюйте кращі заходи, які принесуть реальний дохід. Кожна подія — це можливість збільшити дохід — незалежно від того, де вона відбувається. Пріоритезуйте конвеєр з єдиної платформи з вебінарами, переглядами, демонстраціями, конференціями та особистими подіями, які перетворюють.
Zuddle
zuddl.com
Єдина платформа для проведення заходів та вебінарів. Спростіть робочі процеси подій, об’єднавши кілька інструментів для виняткового досвіду відвідувачів і розуміння.
Explara
explara.com
Explara допомагає креативним підприємцям і малому бізнесу монетизувати події, онлайн-продажі, спільноту та краудфандинг.
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent — це комплексне програмне забезпечення для організації подій, створене для сучасних планувальників і організаторів подій. Незалежно від того, чи є ви невеликою волонтерською групою чи великою організацією, яка займається подіями, за допомогою ClearEvent ви можете миттєво почати продавати ...
ZIGnotch
zignotch.com
Наша платформа для управління подіями — це універсальний інструмент. Простий у використанні, надає важливі дані та дозволяє запускати важливі події.
Audience Republic
audiencerepublic.com
Audience Republic – це SaaS-платформа, розроблена, щоб допомогти організаторам подій продавати більше квитків, максимізуючи просування з уст в уста, створюючи аудиторію та розблоковуючи інформацію про клієнтів. Отримайте всі дані про своїх клієнтів в одному місці, включаючи дані про продаж квитків, ...
Momice
momice.com
Momice пропонує програмне забезпечення та знання для проведення заходів для професіоналів. Програмне забезпечення Momice дозволяє фахівцям з подій оптимізувати свій веб-сайт подій, реєстрацію, розсилку подій, продаж квитків, взаємодію з аудиторією, реєстрацію на місці та оцінку подій (опитування) ус...
Planning Pod
planningpod.com
Універсальне програмне забезпечення № 1 для організації подій та організації подій. Подивіться, як понад 20 тисяч професіоналів заощаджують понад 62 години на місяць і оптимізують процеси та комунікації за допомогою нашого повного програмного забезпечення для керування онлайн-подіями
Notified
notified.com
Notified Event Cloud пропонує найповнішу в світі наскрізну технологію подій і супутні послуги для створення й керування подіями. Керуйте всім життєвим циклом своїх подій, незалежно від місця, формату, розміру чи тривалості – від окремих сеансів до постійного досвіду. Notified дозволяє організаторам ...
inwink
inwink.com
inwink — це маркетингова SaaS платформа BtoB, яка дозволяє компаніям демонструвати свої бренди та залучати свою аудиторію за допомогою: - особистих, онлайнових і гібридних заходів; - постійно активні онлайн-спільноти на спеціальних веб-сайтах; - централізовані, високозахищені дані, строго розділені ...
Attendease
attendease.com
Передове програмне забезпечення для корпоративних заходів і планування зустрічей. Attendease — це найкраще рішення для організації заходів для планувальників і організаторів зустрічей. Від особистого до гібридного та віртуального, наша платформа охоплює всі аспекти стилю життя вашої події. Просуйте ...
Eventene
eventene.com
Eventene — це комплексна система керування подіями для створення, організації та проведення всіх подій на одній платформі. Eventene пропонує найсучасніше, гнучке та масштабоване рішення, незалежно від того, чи відбуваються ваші заходи: особисті, віртуальні чи гібридні.
Edenkit
edenkit.com
Edenkit допоможе вам: - миттєво створити цифрову присутність, запустивши веб-сторінку події, мобільний додаток, реєстрацію та маркетингову кампанію спільноти за лічені хвилини - все на основі вашого вмісту - побудувати лояльні стосунки, дати спікерам, спонсорам і експонентам можливість розповісти св...
Canapii
canapii.com
Відзначена нагородами платформа для організації подій Canapii розроблена для організацій будь-якого розміру, щоб забезпечити унікальні та захоплюючі особисті, гібридні та віртуальні події. Наші цифрові інструменти та рішення дозволяють оптимізувати всю організацію подій – від онлайн-продажу квитків ...
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop — це справжня наскрізна локальна, віртуальна та гібридна платформа для керування подіями та взаємодії. PheedLoop підтримує все: від нативного потокового передавання, віртуальних виставкових залів, друку бейджів, реєстрації, синхронізованих порталів доповідачів/експонентів і миттєвих мобіль...
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus — це маркетингова платформа наступного покоління, створена з нуля для збору, аналізу та використання безпрецедентної кількості даних для значно кращих подій і конференцій. Будучи справжньою платформою SaaS, RainFocus спрощує реєстрацію подій, керування вмістом, активацію експонентів і робо...
AllEvents
allevents.in
AllEvents — це швидко розширювана платформа для управління подіями, яка пропонує комплексні функції 360° для допомоги організаторам подій. Платформа допомагає авторам подій створювати сторінки подій, оптимізувати продаж квитків і отримувати миттєві платежі. AllEvents, якому довіряють понад 300 тисяч...
Webex Events
socio.events
Webex Events (раніше Socio) — це наскрізна платформа для керування подіями, яка забезпечує захоплюючі, інтуїтивно зрозумілі та інклюзивні віртуальні, гібридні та особисті події. Підніміть планку за допомогою додатків для проведення подій, гнучкої реєстрації, реєстрації та друку бейджів, пошуку потен...
Cooltix
cooltix.hu
Квитки для вашого зростання - продавайте свої квитки легше, ніж будь-коли, з найнижчими комісіями! - Унікальна персоналізована сторінка для вашої події - Проста у використанні платформа, де ви можете керувати своїми подіями - Інструмент звітування та аналізу для відстеження показників продажів - Отр...
StoneShot
stoneshot.com
StoneShot — це постачальник цифрових маркетингових технологій і послуг, що спеціалізується на фінансових послугах. StoneShot допомагає зайнятим командам маркетингу фінансових послуг підвищити залученість і підвищити якість обслуговування клієнтів, мінімізуючи операційну неефективність. Їхня технолог...
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic як жодна інша технологічна компанія розуміє потреби індустрії зустрічей. Заснована в 1997 році, ми вже майже 25 років тримаємо руку на пульсі технологій проведення заходів. Наш обширний набір програмного забезпечення та послуг підтримує організаторів заходів у кожному аспекті створення на...
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans — це надійне та настроюване рішення для подій будь-якого масштабу, включаючи живі, гібридні та віртуальні 3D/2D. Це орієнтована на спонсорів платформа з понад 150 функціями та налаштуваннями, створена для автоматизації подій. Наша платформа спрощує керування на кожному кроці, від етапу п...
Sweap
sweap.io
Sweap — це платформа для ефективного проведення подій, яка зробить події найвпливовішим маркетинговим каналом вашої компанії. Деякі з найкращих команд проведення заходів, як-от Bentely або Scandic Hotels, використовують наше програмне забезпечення, щоб збільшити кількість реєстрацій і заощадити час ...
InEvent
inevent.com
InEvent складається з професіоналів із проведення заходів та спеціалістів з аудіо/відео, які надихають розширювати межі вебінарів і технологій проведення заходів. Наш продукт забезпечує надзвичайний досвід для корпоративних компаній, надаючи їм можливість створювати особисті, віртуальні та гібридні ...
Splash
splashthat.com
Одна платформа. Один процес. Всі ваші події. Познайомтеся з найпростішим у світі рішенням для маркетингу подій для віртуальних, особистих і гібридних подій.