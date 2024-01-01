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Альтернативи - Webex Events

Kajabi

Kajabi

kajabi.com

Kajabi — це комплексна бізнес-платформа для створення та розширення вашого бізнесу, що базується на знаннях. Спробуйте Kajabi безкоштовно з 14-денною пробною версією сьогодні.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Наша місія — зробити світ продуктивнішим. Для цього ми створили одну програму, яка замінить їх усі – Завдання, Документи, Цілі та Чат.

monday.com

monday.com

monday.com

monday.com — це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія залучила 150 мільйонів доларів, виходячи з...

Mighty Networks

Mighty Networks

mightynetworks.com

Створіть членство для всього у своїй Mighty Network або стягуйте плату за преміум-курси та групи — це просто налаштувати та ще легше продати.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral, Inc. є американським публічним постачальником хмарних комунікацій і рішень для співпраці для бізнесу. Генеральний директор RingCentral Влад Шмуніс і технічний директор Влад Вендроу заснували компанію в 1999 році. Серед інвесторів RingCentral були Doug Leone, Sequoia Capital, David Weide...

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite – це американський веб-сайт з організації подій і продажу квитків. Сервіс дозволяє користувачам переглядати, створювати та рекламувати місцеві події. Послуга стягує плату з організаторів подій в обмін на онлайн-послуги продажу квитків, якщо подія не є безкоштовною. Eventbrite, запущена в ...

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Відкрийте для себе платформу для віртуальних самітів, онлайн-конференцій і гібридних заходів. Розроблено для взаємодії через індивідуальний досвід. Спробуйте БЕЗКОШТОВНО!

JotForm

JotForm

jotform.com

Якщо вам потрібні онлайн-форми для залучення потенційних клієнтів, розповсюдження опитувань, збору платежів тощо, JotForm саме для вас. Дізнайтеся більше про те, як ми можемо допомогти на JotForm.com.

Whova

Whova

whova.com

Універсальне програмне забезпечення для керування подіями для особистих, гібридних і віртуальних подій

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.

SeatGeek

SeatGeek

seatgeek.com

SeatGeek — найбільша в Інтернеті система пошуку квитків на події. Знаходьте події, які вам подобаються, шукайте на всіх сайтах квитків, дивіться розташування місць і отримуйте найкращі пропозиції на квитки.

Heartbeat

Heartbeat

heartbeat.chat

Проводьте бесіди, події, вміст тощо у своєму домені. Heartbeat дає вам будівельні блоки для створення ідеально персоналізованої онлайн-спільноти.

ON24

ON24

on24.com

Найкраща цифрова платформа для створення та проведення професійних вебінарів із аудіо та відео в прямому ефірі, багатих даними та повністю фірмових, за допомогою ON24 Webcast Elite.

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Проводьте свої події розумніше та краще. Zoho Backstage — це програмне забезпечення для керування подіями, яке дає змогу організаторам подій планувати та проводити конференції, зустрічі та презентації продуктів з більшою ефективністю та впливом.

Podia

Podia

podia.com

Podia — це ваша цифрова вітрина «все в одному». Найпростіший спосіб продавати онлайн-курси, завантаження, вебінари та членство, без технічних навичок. Спробуйте безкоштовно!

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

Відкривайте та навчайтеся з найяскравішими професіоналами світу

Greenvelope

Greenvelope

greenvelope.com

Елегантні, екологічно чисті цифрові запрошення + відстеження відповідей для сучасного господаря.

Sansan

Sansan

sansan.com

Sansan — це багатоплатформне хмарне рішення для керування контактами для корпорацій. Створена навколо візитних карток, Sansan дає змогу легко створити повну базу даних контактів, доступну будь-де.

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Bizzabo — найулюбленіша у світі програма для проведення заходів. Наша платформа дає змогу кожному організатору, маркетологу, експоненту та відвідувачу розкрити силу подій.

Bettermode

Bettermode

bettermode.com

Потужна платформа спільноти, інтегрована у ваш продукт. Збільште залученість користувачів, сприяйте утриманню та підвищте цінність клієнта. Раніше плем'я.

Liveform

Liveform

livestorm.co

Livestorm надає просте програмне забезпечення для відеозв’язку для бізнесу. Проводьте вебінари в прямому ефірі, попередньо записані чи автоматизовані, легко створюйте онлайн-зустрічі та приєднуйтесь до них.

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Проводьте вебінари, які сподобаються вашій аудиторії. Якщо ви готові до легкого настроюваного програмного забезпечення для проведення вебінарів без завантажень і проблем, ласкаво просимо додому.

Run The World

Run The World

runtheworld.today

Run The World допомагає вам проводити віртуальні конференції, переговори та щасливі години. Створюйте цікаві онлайн-події, щоб навчати, спілкуватися та створювати спільноту. Почніть безкоштовно!

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

Ticket Tailor — це просте безкоштовне рішення для продажу квитків на події будь-яких форм і розмірів. Зареєструйтеся безкоштовно, отримайте свою першу подію в прямому ефірі та продавайте квитки онлайн.

Evite

Evite

evite.com

Evite полегшує об’єднання людей! Надсилайте онлайн-запрошення з безкоштовним відстеженням RSVP і листівками електронною поштою або текстовими повідомленнями. Отримайте чудові ідеї для подарунків і вечірок!

Disciple

Disciple

disciplemedia.com

Нова ера для будівельників громад. Приєднуйтесь до нашого руху. Об’єднайте своїх людей, членство та вміст у власній повністю брендованій приватній платформі спільноти. Продавайте курси, стягуйте підписки, проводите прямі трансляції та багато іншого. Усе без будь-яких обмежень у соціальних мережах.

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

Створюйте красиві віртуальні події, конференції, курси тощо, щоб залучати свою аудиторію та розвивати свою спільноту за допомогою маркетингу на основі подій.

TicketSource

TicketSource

ticketsource.co.uk

TicketSource — це проста у використанні БЕЗКОШТОВНА онлайн-система продажу квитків на будь-який тип місця чи події. Рекламуйте, керуйте та продавайте свої квитки на події онлайн - усе БЕЗКОШТОВНО!

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Event Farm — це програмна платформа для експериментального маркетингу, яка пропонує персоналізовані онлайн-запрошення, реєстрацію гостей, мобільну реєстрацію та цифрову активацію. Наше провідне програмне забезпечення також дозволяє маркетологам включати дані про важливі події до решти показників про...

Remo

Remo

remo.co

Оживіть автентичний онлайн-досвід із Remo. ✓ Події всіх типів ✓ Інтерактивний контент ✓ Спонсорські банери ✓ Збільшення вашої участі в 4 рази.

Khoros

Khoros

khoros.com

Наше програмне забезпечення допоможе вам забезпечити найкращу взаємодію з клієнтами, створюючи та масштабуючи цифрове обслуговування, соціальний маркетинг і спільноти брендів. Натисніть, щоб почати!

Nas.io

Nas.io

nas.io

Членство, цифрові продукти, платні заходи та багато іншого. Створено з самого початку для підприємств, керованих громадою.

BlipCut

BlipCut

blipcut.com

Створюйте генеративні відео ШІ на Discord абсолютно безкоштовно! Плавно перетворюйте свій текст на захоплюючі відео, а також переосмислюйте свою розповідь і покращуйте візуальні враження за допомогою нашого найсучаснішого AI Video Generator, такого як Sora OpenAI.

StoryPrompt

StoryPrompt

storyprompt.com

StoryPrompt — це платформа для спільноти, створена на основі відео, розроблена, щоб допомогти компаніям, орієнтованим на клієнта, обслуговувати більше людей віч-на-віч. Перший у своєму роді StoryPrompt використовує асинхронне відео, щоб допомогти розбудовникам спільноти по-справжньому спілкуватися з...

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

Goldcast — це спеціальна платформа B2B Events Platform, яка трансформує маркетинг за допомогою легкого розміщення цікавих цифрових та особистих заходів. Тисячі корпоративних B2B-маркетологів із таких компаній, як Adobe, Microsoft, Zuora та Mailchimp, використовують Goldcast для збільшення відвідуван...

Eventify

Eventify

eventify.io

Універсальна технологія подій Eventify максимізує економію, залучає спонсорів і експонентів, а також покращує залучення відвідувачів, спілкування та задоволення!

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Проводьте розумніші виставки та конференції без головного болю Swapcard — це проста у користуванні платформа для реєстрації та залучення учасників, створена для збільшення доходу від ваших заходів.

Common Room

Common Room

commonroom.io

Common Room допомагає створювати кращі продукти, поглиблювати стосунки та розвиватися швидше.

Regpack

Regpack

regpack.com

Реєструйтеся, стягуйте та керуйте клієнтурою. Regpack — це адаптаційне рішення, яке дозволяє організаціям реєструватися та стягувати плату за свої послуги онлайн.

Rungway

Rungway

rungway.com

Створіть безпечний простір, щоб люди могли отримати поради щодо роботи та життя від своїх колег. Більше, ніж просто платформа для наставництва, Rungway втілює в життя цінності вашої компанії та дає кожному можливість висловитися на найважливіші для них теми, покращує залучення та добробут працівникі...

Balloon

Balloon

balloon.app

Платформа, що підтримується дослідженнями, яка відкриває ідеї та відгуки, усуваючи групове мислення та посилюючи голоси. Скоротити час зустрічі на 70%.

EventX

EventX

eventx.io

«Події будь-де, будь-коли та для всіх». Події – це місце, де відбуваються значущі зв’язки та обмін знаннями. Ми тут, щоб зробити події простими та ефектними. EventX — це відзначена нагородами платформа SaaS для віртуальних подій і комплексне рішення для управління подіями. Ми пропонуємо рішення для ...

WebinarNinja

WebinarNinja

webinarninja.com

WebinarNinja дозволяє створювати, проводити та ділитися вебінарами без жодних турбот. Почніть сьогодні та створіть свій перший вебінар за 10 секунд.

Threado AI

Threado AI

threado.com

Ваш другий пілот із штучним інтелектом допоможе вам надати найкращу підтримку своїм клієнтам і членам спільноти в Slack, Discord і Інтернеті. Почніть безкоштовно!

AnyRoad

AnyRoad

anyroad.com

Провідна маркетингова платформа досвіду для роботи та оптимізації подій і досвіду, підвищення лояльності до бренду та підвищення рентабельності інвестицій.

Eventeny

Eventeny

eventeny.com

Для цього у вас є система організації подій! Легко керуйте всім, що стосується ваших особистих, гібридних та онлайн-подій, усе в одному зручному місці!

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Створюйте кращі заходи, які принесуть реальний дохід. Кожна подія — це можливість збільшити дохід — незалежно від того, де вона відбувається. Пріоритезуйте конвеєр з єдиної платформи з вебінарами, переглядами, демонстраціями, конференціями та особистими подіями, які перетворюють.

Townscript

Townscript

townscript.com

Шукаєте, чим зайнятися в Індії? Відкрийте для себе найкращі події та заходи. Перегляньте та придбайте квитки на події в Індії: розваги, освіта та навчання, технології, бізнес та мережі, спорт та фітнес, подорожі та пригоди, соціальні заходи, інші та інші події

Trybooking

Trybooking

trybooking.com

Продавайте квитки онлайн за допомогою улюбленої системи бронювання подій Австралії. Наша система бронювання квитків на будь-які події, від невеликих зібрань до великих фестивалів, допоможе вам.

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Eventzilla дозволяє вам налаштовувати спеціальні реєстраційні форми, надсилати запрошення електронною поштою та керувати скасуваннями в одному місці. Учасники заходу можуть зареєструватися онлайн і здійснювати безпечні онлайн-платежі.

SelfCommunity

SelfCommunity

selfcommunity.com

SelfCommunity — це хмарна, високоефективна платформа спільноти без використання коду, яка дозволяє: Отримувати 100% контроль над функціями, користувачами, вмістом і даними платформи. Гарантуйте адекватний рівень залучення та утримання завдяки технології соціальних мереж. Ефективно та точно організов...

ResLife Portal

ResLife Portal

reslifeportal.com

ResLife Portal — це система управління житловим життям, яка допомагає зв’язувати мешканців із персоналом житлових закладів для коледжів. Ви змінюєте ситуацію, ми допомагаємо вам її відслідковувати. Портал ResLife, створений із перших рук електронного... Показати більше досвіду житлового життя в унів...

Advocu

Advocu

advocu.com

Advocu — це повне рішення для команд зі зв’язків із розробниками для створення, залучення, відстеження та масштабування програми Developer Advocacy або Ambassadors. Advocu допомагає вашій команді зосередитися на найважливішому: зростанні спільноти, справлянні значного впливу та вимірюванні цінності ...

SmartMatchApp

SmartMatchApp

smartmatchapp.com

Smart Match App — це відзначене нагородами CRM-програмне забезпечення для пошуку партнерів і керування членством, яке обслуговує понад 100 000 користувачів у всьому світі. Підбирайте своїх клієнтів, організовуйте знайомства та побачення, отримуйте цінні відгуки про дати за допомогою професійних інст...

NodeBB

NodeBB

nodebb.org

NodeBB — платформа форуму спільноти нового покоління. Створені на основі програмного забезпечення з відкритим кодом, ми допомогли сотням компаній залучити своїх клієнтів.

Groupsite

Groupsite

groupsite.com

Створіть свою спільноту правильно. Груповий сайт дозволяє вашій групі спілкуватися, співпрацювати та працювати в мережі, щоб рухати вашу місію, організацію, справу чи компанію. Групові сайти є модульними, настроюваними, мобільними та привабливими. Групові сайти включають: - Обговорення - спілкуйтеся...

GroupApp

GroupApp

group.app

Ваша онлайн-спільнота та курси в одному місці! Збільште залучення, збільште дохід за допомогою уніфікованої платформи та інтегруйте інструменти, якими ви вже користуєтеся, без необхідності наймати розробника.

Talkbase

Talkbase

talkbase.io

Talkbase допомагає компаніям визначити, чому спільнота має значення. Візуалізуйте вплив вашої спільноти на бізнес і створюйте потужні програми з потрібними даними. Завдяки аналітиці спільноти Talkbase команди можуть легко аналізувати, як і чому клієнти залучаються до спільноти протягом усього процес...

NbliK

NbliK

nblik.com

NbliK — це універсальна платформа спільноти для творців, організацій і брендів. Це платформа, на якій бренди можуть інтегрувати білу спільноту на свій веб-сайт/додаток, щоб пришвидшити створення спільноти та, у свою чергу, досягти вищого LTV.

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