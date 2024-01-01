Альтернативи - Webex Events
Kajabi
kajabi.com
Kajabi — це комплексна бізнес-платформа для створення та розширення вашого бізнесу, що базується на знаннях. Спробуйте Kajabi безкоштовно з 14-денною пробною версією сьогодні.
ClickUp
clickup.com
Наша місія — зробити світ продуктивнішим. Для цього ми створили одну програму, яка замінить їх усі – Завдання, Документи, Цілі та Чат.
monday.com
monday.com
monday.com — це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія залучила 150 мільйонів доларів, виходячи з...
Mighty Networks
mightynetworks.com
Створіть членство для всього у своїй Mighty Network або стягуйте плату за преміум-курси та групи — це просто налаштувати та ще легше продати.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. є американським публічним постачальником хмарних комунікацій і рішень для співпраці для бізнесу. Генеральний директор RingCentral Влад Шмуніс і технічний директор Влад Вендроу заснували компанію в 1999 році. Серед інвесторів RingCentral були Doug Leone, Sequoia Capital, David Weide...
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite – це американський веб-сайт з організації подій і продажу квитків. Сервіс дозволяє користувачам переглядати, створювати та рекламувати місцеві події. Послуга стягує плату з організаторів подій в обмін на онлайн-послуги продажу квитків, якщо подія не є безкоштовною. Eventbrite, запущена в ...
Airmeet
airmeet.com
Відкрийте для себе платформу для віртуальних самітів, онлайн-конференцій і гібридних заходів. Розроблено для взаємодії через індивідуальний досвід. Спробуйте БЕЗКОШТОВНО!
JotForm
jotform.com
Якщо вам потрібні онлайн-форми для залучення потенційних клієнтів, розповсюдження опитувань, збору платежів тощо, JotForm саме для вас. Дізнайтеся більше про те, як ми можемо допомогти на JotForm.com.
Whova
whova.com
Універсальне програмне забезпечення для керування подіями для особистих, гібридних і віртуальних подій
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek — найбільша в Інтернеті система пошуку квитків на події. Знаходьте події, які вам подобаються, шукайте на всіх сайтах квитків, дивіться розташування місць і отримуйте найкращі пропозиції на квитки.
Heartbeat
heartbeat.chat
Проводьте бесіди, події, вміст тощо у своєму домені. Heartbeat дає вам будівельні блоки для створення ідеально персоналізованої онлайн-спільноти.
ON24
on24.com
Найкраща цифрова платформа для створення та проведення професійних вебінарів із аудіо та відео в прямому ефірі, багатих даними та повністю фірмових, за допомогою ON24 Webcast Elite.
Zoho Backstage
zoho.com
Проводьте свої події розумніше та краще. Zoho Backstage — це програмне забезпечення для керування подіями, яке дає змогу організаторам подій планувати та проводити конференції, зустрічі та презентації продуктів з більшою ефективністю та впливом.
Podia
podia.com
Podia — це ваша цифрова вітрина «все в одному». Найпростіший спосіб продавати онлайн-курси, завантаження, вебінари та членство, без технічних навичок. Спробуйте безкоштовно!
BrightTALK
brighttalk.com
Відкривайте та навчайтеся з найяскравішими професіоналами світу
Greenvelope
greenvelope.com
Елегантні, екологічно чисті цифрові запрошення + відстеження відповідей для сучасного господаря.
Sansan
sansan.com
Sansan — це багатоплатформне хмарне рішення для керування контактами для корпорацій. Створена навколо візитних карток, Sansan дає змогу легко створити повну базу даних контактів, доступну будь-де.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo — найулюбленіша у світі програма для проведення заходів. Наша платформа дає змогу кожному організатору, маркетологу, експоненту та відвідувачу розкрити силу подій.
Bettermode
bettermode.com
Потужна платформа спільноти, інтегрована у ваш продукт. Збільште залученість користувачів, сприяйте утриманню та підвищте цінність клієнта. Раніше плем'я.
Liveform
livestorm.co
Livestorm надає просте програмне забезпечення для відеозв’язку для бізнесу. Проводьте вебінари в прямому ефірі, попередньо записані чи автоматизовані, легко створюйте онлайн-зустрічі та приєднуйтесь до них.
BigMarker
bigmarker.com
Проводьте вебінари, які сподобаються вашій аудиторії. Якщо ви готові до легкого настроюваного програмного забезпечення для проведення вебінарів без завантажень і проблем, ласкаво просимо додому.
Run The World
runtheworld.today
Run The World допомагає вам проводити віртуальні конференції, переговори та щасливі години. Створюйте цікаві онлайн-події, щоб навчати, спілкуватися та створювати спільноту. Почніть безкоштовно!
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor — це просте безкоштовне рішення для продажу квитків на події будь-яких форм і розмірів. Зареєструйтеся безкоштовно, отримайте свою першу подію в прямому ефірі та продавайте квитки онлайн.
Evite
evite.com
Evite полегшує об’єднання людей! Надсилайте онлайн-запрошення з безкоштовним відстеженням RSVP і листівками електронною поштою або текстовими повідомленнями. Отримайте чудові ідеї для подарунків і вечірок!
Disciple
disciplemedia.com
Нова ера для будівельників громад. Приєднуйтесь до нашого руху. Об’єднайте своїх людей, членство та вміст у власній повністю брендованій приватній платформі спільноти. Продавайте курси, стягуйте підписки, проводите прямі трансляції та багато іншого. Усе без будь-яких обмежень у соціальних мережах.
HeySummit
heysummit.com
Створюйте красиві віртуальні події, конференції, курси тощо, щоб залучати свою аудиторію та розвивати свою спільноту за допомогою маркетингу на основі подій.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource — це проста у використанні БЕЗКОШТОВНА онлайн-система продажу квитків на будь-який тип місця чи події. Рекламуйте, керуйте та продавайте свої квитки на події онлайн - усе БЕЗКОШТОВНО!
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — це програмна платформа для експериментального маркетингу, яка пропонує персоналізовані онлайн-запрошення, реєстрацію гостей, мобільну реєстрацію та цифрову активацію. Наше провідне програмне забезпечення також дозволяє маркетологам включати дані про важливі події до решти показників про...
Remo
remo.co
Оживіть автентичний онлайн-досвід із Remo. ✓ Події всіх типів ✓ Інтерактивний контент ✓ Спонсорські банери ✓ Збільшення вашої участі в 4 рази.
Khoros
khoros.com
Наше програмне забезпечення допоможе вам забезпечити найкращу взаємодію з клієнтами, створюючи та масштабуючи цифрове обслуговування, соціальний маркетинг і спільноти брендів. Натисніть, щоб почати!
Nas.io
nas.io
Членство, цифрові продукти, платні заходи та багато іншого. Створено з самого початку для підприємств, керованих громадою.
BlipCut
blipcut.com
Створюйте генеративні відео ШІ на Discord абсолютно безкоштовно! Плавно перетворюйте свій текст на захоплюючі відео, а також переосмислюйте свою розповідь і покращуйте візуальні враження за допомогою нашого найсучаснішого AI Video Generator, такого як Sora OpenAI.
StoryPrompt
storyprompt.com
StoryPrompt — це платформа для спільноти, створена на основі відео, розроблена, щоб допомогти компаніям, орієнтованим на клієнта, обслуговувати більше людей віч-на-віч. Перший у своєму роді StoryPrompt використовує асинхронне відео, щоб допомогти розбудовникам спільноти по-справжньому спілкуватися з...
Goldcast
goldcast.io
Goldcast — це спеціальна платформа B2B Events Platform, яка трансформує маркетинг за допомогою легкого розміщення цікавих цифрових та особистих заходів. Тисячі корпоративних B2B-маркетологів із таких компаній, як Adobe, Microsoft, Zuora та Mailchimp, використовують Goldcast для збільшення відвідуван...
Eventify
eventify.io
Універсальна технологія подій Eventify максимізує економію, залучає спонсорів і експонентів, а також покращує залучення відвідувачів, спілкування та задоволення!
Swapcard
swapcard.com
Проводьте розумніші виставки та конференції без головного болю Swapcard — це проста у користуванні платформа для реєстрації та залучення учасників, створена для збільшення доходу від ваших заходів.
Common Room
commonroom.io
Common Room допомагає створювати кращі продукти, поглиблювати стосунки та розвиватися швидше.
Regpack
regpack.com
Реєструйтеся, стягуйте та керуйте клієнтурою. Regpack — це адаптаційне рішення, яке дозволяє організаціям реєструватися та стягувати плату за свої послуги онлайн.
Rungway
rungway.com
Створіть безпечний простір, щоб люди могли отримати поради щодо роботи та життя від своїх колег. Більше, ніж просто платформа для наставництва, Rungway втілює в життя цінності вашої компанії та дає кожному можливість висловитися на найважливіші для них теми, покращує залучення та добробут працівникі...
Balloon
balloon.app
Платформа, що підтримується дослідженнями, яка відкриває ідеї та відгуки, усуваючи групове мислення та посилюючи голоси. Скоротити час зустрічі на 70%.
EventX
eventx.io
«Події будь-де, будь-коли та для всіх». Події – це місце, де відбуваються значущі зв’язки та обмін знаннями. Ми тут, щоб зробити події простими та ефектними. EventX — це відзначена нагородами платформа SaaS для віртуальних подій і комплексне рішення для управління подіями. Ми пропонуємо рішення для ...
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja дозволяє створювати, проводити та ділитися вебінарами без жодних турбот. Почніть сьогодні та створіть свій перший вебінар за 10 секунд.
Threado AI
threado.com
Ваш другий пілот із штучним інтелектом допоможе вам надати найкращу підтримку своїм клієнтам і членам спільноти в Slack, Discord і Інтернеті. Почніть безкоштовно!
AnyRoad
anyroad.com
Провідна маркетингова платформа досвіду для роботи та оптимізації подій і досвіду, підвищення лояльності до бренду та підвищення рентабельності інвестицій.
Eventeny
eventeny.com
Для цього у вас є система організації подій! Легко керуйте всім, що стосується ваших особистих, гібридних та онлайн-подій, усе в одному зручному місці!
Hubilo
hubilo.com
Створюйте кращі заходи, які принесуть реальний дохід. Кожна подія — це можливість збільшити дохід — незалежно від того, де вона відбувається. Пріоритезуйте конвеєр з єдиної платформи з вебінарами, переглядами, демонстраціями, конференціями та особистими подіями, які перетворюють.
Townscript
townscript.com
Шукаєте, чим зайнятися в Індії? Відкрийте для себе найкращі події та заходи. Перегляньте та придбайте квитки на події в Індії: розваги, освіта та навчання, технології, бізнес та мережі, спорт та фітнес, подорожі та пригоди, соціальні заходи, інші та інші події
Trybooking
trybooking.com
Продавайте квитки онлайн за допомогою улюбленої системи бронювання подій Австралії. Наша система бронювання квитків на будь-які події, від невеликих зібрань до великих фестивалів, допоможе вам.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla дозволяє вам налаштовувати спеціальні реєстраційні форми, надсилати запрошення електронною поштою та керувати скасуваннями в одному місці. Учасники заходу можуть зареєструватися онлайн і здійснювати безпечні онлайн-платежі.
SelfCommunity
selfcommunity.com
SelfCommunity — це хмарна, високоефективна платформа спільноти без використання коду, яка дозволяє: Отримувати 100% контроль над функціями, користувачами, вмістом і даними платформи. Гарантуйте адекватний рівень залучення та утримання завдяки технології соціальних мереж. Ефективно та точно організов...
ResLife Portal
reslifeportal.com
ResLife Portal — це система управління житловим життям, яка допомагає зв’язувати мешканців із персоналом житлових закладів для коледжів. Ви змінюєте ситуацію, ми допомагаємо вам її відслідковувати. Портал ResLife, створений із перших рук електронного... Показати більше досвіду житлового життя в унів...
Advocu
advocu.com
Advocu — це повне рішення для команд зі зв’язків із розробниками для створення, залучення, відстеження та масштабування програми Developer Advocacy або Ambassadors. Advocu допомагає вашій команді зосередитися на найважливішому: зростанні спільноти, справлянні значного впливу та вимірюванні цінності ...
SmartMatchApp
smartmatchapp.com
Smart Match App — це відзначене нагородами CRM-програмне забезпечення для пошуку партнерів і керування членством, яке обслуговує понад 100 000 користувачів у всьому світі. Підбирайте своїх клієнтів, організовуйте знайомства та побачення, отримуйте цінні відгуки про дати за допомогою професійних інст...
NodeBB
nodebb.org
NodeBB — платформа форуму спільноти нового покоління. Створені на основі програмного забезпечення з відкритим кодом, ми допомогли сотням компаній залучити своїх клієнтів.
Groupsite
groupsite.com
Створіть свою спільноту правильно. Груповий сайт дозволяє вашій групі спілкуватися, співпрацювати та працювати в мережі, щоб рухати вашу місію, організацію, справу чи компанію. Групові сайти є модульними, настроюваними, мобільними та привабливими. Групові сайти включають: - Обговорення - спілкуйтеся...
GroupApp
group.app
Ваша онлайн-спільнота та курси в одному місці! Збільште залучення, збільште дохід за допомогою уніфікованої платформи та інтегруйте інструменти, якими ви вже користуєтеся, без необхідності наймати розробника.
Talkbase
talkbase.io
Talkbase допомагає компаніям визначити, чому спільнота має значення. Візуалізуйте вплив вашої спільноти на бізнес і створюйте потужні програми з потрібними даними. Завдяки аналітиці спільноти Talkbase команди можуть легко аналізувати, як і чому клієнти залучаються до спільноти протягом усього процес...
NbliK
nblik.com
NbliK — це універсальна платформа спільноти для творців, організацій і брендів. Це платформа, на якій бренди можуть інтегрувати білу спільноту на свій веб-сайт/додаток, щоб пришвидшити створення спільноти та, у свою чергу, досягти вищого LTV.