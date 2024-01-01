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streamGo

streamGo

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Вебсайт: streamgo.events

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Ми хочемо бути різними. Ми запустили streamGo, щоб покращити онлайн-події. Краще для брендів і краще для відвідувачів. Довгий час онлайн-події означали, що доповідачам доводилося витрачати більше часу на вивчення систем, ніж на вивчення їхнього вмісту. Учасники мали б завантажити та встановити програми для перегляду події. Під час події відео- та аудіопотоки втрачалися, буферизувались і взагалі зникали без попередження. Чесно кажучи, це був безлад, і ми можемо зробити краще. Наша мета зараз така ж, як і тоді, коли ми починали; щоб допомогти брендам залучити свою аудиторію онлайн-подій, зосередившись на чудовому обслуговуванні клієнтів. streamGo допомагає таким брендам, як Sony, Pfizer, Retail Week і Speedo, розповісти свої найважливіші історії. Ми також будемо раді допомогти вам.

Категорії:

Entertainment
Платформи віртуальних подій

Вебсайт: streamgo.events

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «streamGo». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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Worksup

worksup.com

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