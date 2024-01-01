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Virbela

Virbela

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Вебсайт: virbela.com

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Virbela створює захоплюючі віртуальні світи для віддаленої роботи, навчання та подій. Місія Virbela, заснована в 2012 році командою поведінкових психологів, полягає в тому, щоб допомогти організаціям і людям процвітати у віддаленому майбутньому. Завдяки захоплюючим 3D-просторам, які є глибоко соціальними та спільними, Virbela оживляє ділові та особисті враження онлайн, водночас дозволяючи віддаленим командам бути більш зв’язаними та продуктивними. Virbela належить eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI). Щоб ознайомитися з нашими віртуальними офісами, аудиторіями, приміщеннями для проведення заходів тощо, відвідайте Virbela.com і слідкуйте за нами в Twitter і LinkedIn.

Категорії:

Entertainment
Платформи віртуальних подій

Вебсайт: virbela.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Virbela». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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Zulip

zulip.com

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