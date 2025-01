Logiciel de chat en direct - Applications les plus populaires - Rwanda

Gladly

gladly.com

Gladly est le seul logiciel de service client construit autour des personnes et non des tickets. L'IA révolutionne notre façon de travailler et de communiquer. Les attentes des consommateurs quant à la manière dont ils sont connus et traités par les marques n'ont jamais été aussi grandes. Dans le même temps, les marques sont sous pression pour faire plus avec moins et doivent équilibrer la tension entre économiser de l’argent grâce à l’IA et à l’automatisation, tout en offrant aux consommateurs des expériences de classe mondiale. Les bonnes expériences créent de la connexion, de la fidélité et de la valeur à vie du client. Les logiciels de service client basés sur des tickets ne parviennent pas à gérer cette tension. Et les marques qui s’appuient sur des logiciels de billetterie échouent dans cette nouvelle économie. Des piles technologiques gonflées. Billets en double. Répétition et frustration du consommateur. Agents maladroits et agités. Deux mauvaises expériences de service feront perdre un client à vie. Gladly applique l’IA différemment, pour aider les marques commerciales à fournir un service client radicalement personnel, de niveau concierge, à grande échelle. Avec Gladly, les consommateurs se servent quand ils le souhaitent et les agents du service client deviennent des super-héros, gagnant en efficacité et en productivité. Chaque conversation dans Gladly commence par une compréhension en temps réel du client : qui il est, ses préférences, sa conversation et son historique d'achat avec la marque, chaque interaction en un seul endroit. Et avec chaque canal intégré de manière native (VOIX, e-mail, SMS, chat, messagerie sociale, libre-service), les marques disposent d'un flux de conversation unique et permanent avec leurs clients. Les clients de Gladly sont les marques les plus appréciées au monde : Allbirds, Bombas, Crate & Barrel, Deckers, Eddie Bauer, FTD, Nordstrom, REI, Ulta Beauty et Warby Parker. Ces marques et des centaines d’autres s’appuient sur Gladly pour fidéliser leurs clients à vie grâce à des liens profonds.