即時聊天軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 美國

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
即時聊天軟體使公司能夠透過聊天視窗與網站訪客即時溝通。客戶服務代表可以使用該軟體幫助使用者解決有關產品或網站導航的問題。支援代理可以啟動與彈出聊天框的互動或等待訪客提出疑問。主要功能包括報告和分析、互動式聊天通知和對話存檔。該工具可協助客戶服務團隊快速回應查詢，使業務開發員工能夠與難以透過電話或電子郵件聯繫的潛在客戶進行聯繫，並使教育部門的管理人員能夠與潛在的學生建立聯繫。此外，即時聊天功能可以整合到其他軟體類型中，例如電子商務平台和幫助台解決方案。
提議新的應用程式
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Intercom
intercom.com
Intercom是唯一一個完整的客戶服務解決方案，可在自動化和人類支持中提供無縫的客戶體驗，從而在降低成本的同時提高客戶滿意度。我們正在建立一個未來的未來，大多數客戶對話都可以成功解決，而無需人力支持，從而釋放了團隊進行更高價值的客戶對話。 包括Atlassian，Amazon和Lyft業務在內的25,000多個全球組織依靠對講機以任何規模提供無與倫比的用戶體驗。 Intercom的平台用於每月發送超過5億條消息，並可以與超過6億個每月活躍的最終用戶進行互動。 Intercom成立於2011年，並由領先的風險投資家，包括Kleiner Perkins，Bessemer Venture Partners和Social Capital，他的使命是使互聯網業務成為個人。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk是AI驅動的服務解決方案，易於設置，使用和擴展。 Zendesk解決方案可在開箱即用，並且在發生變化時易於修改，從而使企業移動更快。 Zendesk還可以幫助企業利用尖端AI來使服務團隊更快，更準確地解決客戶問題。 Zendesk AI建立在數十億個CX互動的基礎上，可以在從自助服務，代理到管理員到管理員的整個服務經驗中利用Zendesk AI，以幫助您在大規模上有效地成長和有效地運作。 Zendesk為代理提供了工具，見解和上下文，他們需要在任何渠道上提供個性化的服務體驗，無論是社交消息，電話還是電子郵件。 Zendesk匯集了服務團隊所需的一切 - 從個性化對話和全渠道案例管理，到AI供電的工作流和代理工具，自動化以及1200多個應用程序的市場 - 都在一個屋頂下進行了保護。而且，我們的解決方案易於實施和飛行調整，使團隊無法要求它，開發人員和昂貴的合作夥伴進行持續的更改。在Zendesk，我們的使命是簡化業務的複雜性，並使公司易於與客戶建立有意義的聯繫。從初創企業到大型企業，我們認為，無論規模，行業或野心如何，每個公司都應該擁有聰明，創新的客戶體驗。 Zendesk在30多種語言的眾多行業中為超過13萬個全球品牌提供服務。 Zendesk的總部位於舊金山，並在全球設有辦事處。
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk（Freshworks Inc.的產品）可幫助企業使用現代和直觀的軟件來毫不費力地為客戶提供客戶支持。 Freshdesk將請求通過電子郵件，網絡，電話，聊天，消息傳遞和社交請求轉換為門票，並跨渠道統一票務分辨率。此外，強大的自動化和AI功能（例如自動化門票分配，優先考慮機票，代理協助，甚至發送罐頭響應），有助於簡化支持流程。 Freshdesk還可以增強團隊協作，與一系列第三方工具集成，提供預測性支持功能和現場服務管理。報告和分析功能提供了發展業務所需的見解。
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk可以通過電話，電子郵件，實時聊天，SMS文本，社交媒體等來幫助企業管理客戶溝通。它還可以幫助您根據其部門或團隊將呼叫分配給代理商，自動向客戶熟悉的代理商路由電話，並使您能夠保持服務的一致性以建立有意義的客戶關係。用Zoho Desk將您的客戶服務號碼連接起來，並在應用程序中撥打/接收電話。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一種具有語音和30多個數字頻道的全渠道客戶參與解決方案，用於自機器人的自助服務的高級AI選項，例如機器人，主動的外展工具以及了解客戶意圖的智能虛擬代理。它提供了300多個預建立（包括領先的CRM）以及完全集成的，AI驅動的勞動力參與管理和分析解決方案。 RingCentral接觸中心與RingCentral MVP解決方案緊密集成，為客戶提供了企業級語音基礎架構的好處，並綜合的統一通信能夠實現無縫的跨職能協作。
CallRail
callrail.com
CallRail 讓各種規模的企業都能輕鬆地將更多潛在客戶轉變為更好的客戶。 CallRail 是領先的智慧平台，讓各種規模的企業輕鬆自信地進入市場。 CallRail 的解決方案為全球超過200,000 家公司提供服務，幫助企業追蹤並歸因其行銷旅程中的每條銷售線索，捕獲和管理每個電話、簡訊、聊天和表單，並使用即時洞察來優化其行銷。
Gorgias
gorgias.com
Gorgias是一個獨一無二的客戶服務平台，專為電子商務企業而設計，可在每個增長階段提供輕鬆的客戶服務。 Gorgias使用尖端的自動化和AI功能，徹底改變了在線存儲如何通過Omnichannel支持，CHAT，宏，規則，支持性能和收入統計數據來簡化客戶之旅。 Gorgias目前在電子商務領域為13,000多家商人提供服務，包括史蒂夫·麥登（Steve Madden），格洛西爾（Glossier），布魯瑪特（Brümate）和Tushy。戈爾吉亞斯（Gorgias）很榮幸能成為一家認證的B公司，並且是可持續和公平工作場所實踐的領導者。
Help Scout
helpscout.com
幫助偵察兵是考慮到您的客戶設計的。提供電子郵件和實時聊天，並具有個人風格，並在客戶需要的地方正確提供幫助內容。 客戶體驗很簡單，培訓人員毫無痛苦，但是幫助Scout仍然具有您提供大規模支持所需的所有強大功能。憑藉最佳的課堂報告，集成的知識庫，50多個集成和強大的API，可以幫助您的團隊專注於真正重要的事情：您的客戶。 在140多個國家 /地區，包括Buffer，Grubhub，Angellist和Timbuk2的140個國家 /地區的12,000多個客戶信任Help Scout。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（納斯達克股票代碼：ZI）是幫助企業尋找、取得和發展客戶的上市平台。 ZoomInfo 為全球 35,000 多家公司提供準確、即時的數據、見解和技術。企業利用其數據和平台來提高效率、協調銷售和行銷團隊以及整合技術堆疊。它是資料隱私領域公認的領導者，擁有業界領先的 GDPR 和 CCPA 合規性以及許多資料安全和隱私認證。 專業：GTM 平台、GTM 策略、銷售情報、對話情報、行銷情報、銷售參與、聯絡人資料、意圖資料、潛在客戶開發、改善探查、業務資訊、業務聯絡人、基於帳戶的行銷(ABM)、數據準確性、資料庫衛生和資料編排。
Consolto
consolto.com
Consolto的希望是，借助他們以SMB為中心的會議解決方案，任何人都可以提供高影響力的高度影響，甚至超過了大型組織提供的數字服務。根據concolto.com的說法，目前，使用客戶端設置視頻聊天可能會有些尷尬的過程，而當前的解決方案（例如Zoom，Skype或Google Hangouts）不是為客戶場景而構建的。他們都需要：某種客戶安裝 - bummer。用戶名/密碼憑據 - 該darn密碼在哪裡？發送鏈接或電子郵件與潛在客戶聯繫 - 乏味。增加聯繫人 - 隱私嗎？幾乎沒有向後的功能。應該如何完成任何業務？這些解決方案解決的另一個重要方面是他們管理會議的能力。例如，Zoom不會從聊天中保存文本，因此會在會議期間寫的重要說明和見解。這些類型的解決方案使管理銷售或諮詢會議變得困難。 CoSolto將他們的解決方案視為VCRM，這是一個基於視頻的客戶關係管理平台，旨在增強業務互動。它可以通過視頻實時匿名，無接觸式（不交換聯繫方式），無摩擦（無下載，沒有憑據）實時通信。他們的產品可以作為網站小部件或通過個人頁面啟用的直接鏈接提供。 CoSolto易於安裝解決方案（僅一行代碼），滿足了中小型企業和自由職業者的需求。這些功能包括符合時間表，應用程序內發票和付款，備忘錄，會話轉錄（即將推出），類似CRM的後續通知，客戶分析和持久消息傳遞，僅舉幾例。
LiveCaller
livecaller.io
網站缺乏溝通管道會導致客戶流失、滿意度低、客戶成功率極低甚至為零，而且一鍵語音通話對於跨行業企業的潛在價值巨大，因此LiveCaller 透過提供一站式解決方案基本上解決了這些問題，將不同的通訊管道（網路呼叫、聊天、回撥、社交訊息應用程式）組合到一個平台中。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse是一個全面的電子郵件營銷平台，可為小型企業，企業家，教練和營銷人員提供強大而負擔得起的工具，以增加受眾，與訂戶互動並將訂戶變成付費客戶。憑藉超過25年的專業知識，我們的客戶為我們的用戶友好解決方案選擇GetResponse，屢獲殊榮的24/7客戶支持以及超越電子郵件營銷的強大工具- 具有自動化，列表增長以及其他溝通工具，例如網絡研討會和實時。聊天以幫助企業建立自己的個人品牌，出售其產品和服務並建立社區。需要一個更高級的平台嗎？ GetResponse Max和Max²是為尋求高級營銷功能和可靠支持的用戶提供的解決方案。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前稱為 Webex Events）是一個可擴展的網路研討會平台，可以為每個人（從小型會議到大量全球觀眾）創造引人入勝且有影響力的體驗。讓網路研討會具有包容性、吸引力和互動性： • 透過主持的問答、即時投票、聊天、表情符號反應和手勢識別來鼓勵積極參與• 讓與會者以自己喜歡的語言聆聽，並在會議中提供現場口譯員• 更深入地探討主題或鼓勵建立聯繫大規模舉辦專業和客製化的網路研討會• 管理觀眾在活動之前、期間和之後看到的舞台和內容• 透過定製品牌選項和主題策劃與會者註冊體驗• 先前與共同小組成員排練整個演示上線 • 可容納多達 100,000 名與會者 • 透過 100 多種語言的即時翻譯覆蓋全球受眾
JustCall
justcall.io
JustCall：多合一的業務通信平台與Voice，SMS，電子郵件和WhatsApp的潛在客戶和客戶聯繫。具有100多個集成和AI魔術的自動化工作流程，並觀察您的業務在自動駕駛儀上發展。 JustCall在全球6,000多家企業的信任下，為面向客戶的團隊提供了完美的客戶互動。 最重要的功能要注意： *入站和出站電話 *發送並接收短信和MMS *銷售撥號器（自動，預測和電源撥號器） * SMS工作流程 *短信機器人 *多級IVR *實時代理協助 * AI驅動的短信 * AI教練 *情感分析 * AI通話評分 *實時通話監視 *共享WhatsApp收件箱 *自動呼叫分佈（ACD） * 100+ CRM集成 * 70多個國家 /地區的商務電話號碼
Tidio
tidio.com
Tidio 是客戶服務軟體領域的全球領導者。 Tidio 的使用者友善平台使全球 30 萬多家企業能夠為其客戶提供更智慧、更快速的支援。 憑藉全套客戶服務解決方案，Tidio 提供即時聊天、聊天機器人、票務和人工智慧驅動的虛擬支援代理，協助您解決客戶問題並提高轉換率。 Tidio 的軟體可在所有主要內容管理系統、電子商務平台和社群媒體管道上運作。 Tidio 成立於 2013 年，現已擁有 180 多名員工，並在舊金山、甚切青和華沙設有辦公室。 Tidio 為來自 205 個以上國家的各種規模的客戶提供服務，包括梅賽德斯、殼牌和 Praktiker。每月有 5.1 億獨立用戶查看 Tidio 的即時聊天小工具。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數自訂發送，以便您的訊息始終針對正確的目標受眾- 使用整個客戶生命週期的數據為每個客戶選擇最佳內容、發送時間和交付渠道- 以最小的努力創建完全定制的營銷活動，然後根據客戶行為即時改善您的發送策略- 複製1-無論您的業務有多大，為每位客戶提供 1 種個人體驗
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat-針對為需要對其通信的組織建立的高度監管的組織的安全協作，它可以在同事，合作夥伴，客戶，社區，甚至平台之間進行協作，而無需妥協數據所有權，自定義或集成。在150多個國家和組織（例如德意志巴恩），美國海軍和瑞士信託信託基金會（Credit Suisse Trust Rocket）等組織中，數以千計的用戶每天都保持私密和安全。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（NYSE：NOW）讓世界為每個人提供更好的服務。我們基於雲端的平台和解決方案可協助組織數位化和統一，以便他們能夠找到更智慧、更快、更好的方法來實現工作流程。因此，員工和客戶可以更緊密地聯繫、更創新、更敏捷。我們都可以創造我們想像的未來。世界與 ServiceNow 合作。
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – 透過對話推動您的線上銷售！使用 Smartsup 實現銷售自動化。我們為您提供成長線上銷售額所需的一切：人工智慧、LeadGen 聊天機器人、即時聊天以及更多可用於在正確的時間吸引訪客的工具。並立即將他們轉化為忠實的客戶。 Smartsupp 是世界上領先且最值得信賴的聊天和聊天機器人解決方案之一，目前推動了超過 100,000 個網上商店和網站。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye是針對本地品牌和多網站業務的最高聲譽管理和數字客戶體驗平台。超過100,000家企業利用Birdeye的AI驅動平台與客戶無縫互動，推動忠誠度並在其本地市場中表現出色。
Chative
chative.io
Chative.IO 是一個由人工智慧賦能的全通路訊息平台。我們使企業能夠在人工智慧和自動化的幫助下透過社交管道直接銷售。 為什麼應該使用 Chative.IO？ - Chative 擁有交鑰匙人工智慧客戶服務解決方案，適用於任何業務，只需點擊即可運作！ - 免費無限的頻道和訊息，而且定價完全透明且適合啟動。它還配有免費的行動應用程式！ - 為小型企業提供免費計劃，並提供應用程式內支援。 - Chative 提供屢獲殊榮的 UI 和 UX，將壓縮資訊的藝術與輕鬆的導航相結合！ - 過去 6 年來，我們一直是人工智慧、聊天機器人和訊息自動化領域的先鋒力量。 Chatative.IO 為您做什麼？ - 統一所有對話、客戶、訂單和產品目錄，透過提高客戶滿意度來加速成長。 - 存取完整的客戶背景、訂單歷史記錄和活動詳細信息，為忠誠度和重複購買提供客製化支援。 - 透過日常訊息應用程式實現直接銷售，將訪客轉化為潛在客戶。 - 透過人工智慧和自動化，確保及時、個人化的客戶服務並提高生產力。
Five9
five9.com
Five9 智慧CX 平台提供了一套全面的解決方案，可透過客戶選擇的管道與客戶互動，為經理提供關聯絡中心績效的見解和情報，並提升您的業務以提供更好的業務成果並為CX ™ 帶來歡樂。我們的雲端原生、可擴展且安全的平台包括聯絡中心；全通路參與；員工敬業度管理；透過 1,400 多個合作夥伴實現可擴展性；以及作為平台一部分嵌入的創新、實用的人工智慧、自動化和旅程分析。 Five9 為全球 2,500 多個組織帶來了人員、技術和合作夥伴的力量。
Helpwise
helpwise.io
留住客戶與獲取新客戶同樣重要。忠誠的客戶會產生更多收入，並以零成本為您帶來推薦。提供良好的客戶服務是保留客戶的重要組成部分。 有了Helpwise，管理客戶服務就變得容易。 1. 只需幾分鐘即可設定您的客戶服務中心。 2. 透過所有管道與客戶溝通並與您的團隊協作。 3. 建立責任制，不再共享密碼。 4. 設定自助服務和自動化。 5. 獲得有關提高團隊生產力和客戶滿意度的可行見解。 Helpwise 與電子郵件（例如 support@、sales@、careers@ 等）、即時聊天、Whatsapp、簡訊、社交媒體等整合。 開始使用 Helpwise，這是一種可為您的企業帶來收入的客戶服務解決方案。
Freshchat
freshchat.com
Freshchat（Freshworks Inc. 的產品）是一種對話式互動解決方案，可協助企業透過多種管道與客戶互動，例如網路聊天、電子郵件、電話以及 WhatsApp、Instagram 和 iMessage 等社交管道。 Freshchat 還提供由人工智慧驅動的原生聊天機器人，可以使用無程式碼建構器輕鬆構建，幫助企業大規模提供個人化自助服務。借助 Freshchat 的旅程建立器和現成的手冊，企業可以領先於客戶的需求，並在必要時主動支持他們。 Freshchat 還提供客戶對話歷史記錄和其他相關資訊的全面視圖，使客服人員更有效率並能夠提供個人化體驗。
Kindly
kindly.ai
由人工智慧驅動的生成式聊天機器人旨在實現自動化支援和推動銷售。 我們是歐洲領先的優質聊天機器人供應商之一，專門開發用於客戶服務和通訊的人工智慧和自動化解決方案。 我們提供的平台結合了先進的機器學習技術和自然語言處理 (NLP)，以增強客戶體驗並提高客戶服務流程的效率。 是什麼讓 Kindly 與眾不同？ 更少的維護和更多的內容生產！ Kindly 的人工智慧將建議新的訓練數據，您只需點擊按鈕即可接受。 易於客製化 聊天機器人無需編碼即可適應您的品牌！ 不僅僅是按鈕 Kindly 的聊天機器人可以回答特定問題，而不是強迫使用者選擇甚至可能不相關的按鈕。 多種語言 用一種語言訓練聊天機器人，它可以理解一百多種查詢！ 我們的客戶包括 Adecco、VOI、挪威航空、Lindex、Hertz、Comviq、Schibsted、Jotun 和 Kahoot。 輕鬆與頂級 CRM 提供者（例如 Dixa、Salesforce、Freshdesk、Zendesk 和 Hubspot 等）整合。
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot 是一種開源客戶支援解決方案，可幫助公司在其網站、Facebook 頁面、Twitter、Whatsapp、簡訊、電子郵件等上吸引客戶。對話管道並從一個地方與您的客戶交談。輕鬆地將新代理程式新增至您的系統並輕鬆解決對話。 Chatwoot 還為您提供即時報告來衡量您團隊的績效，為您提供預設回覆以輕鬆回答常見問題，並為您提供私人註釋以供客服人員相互協作。
Rake
rake.ai
Rake 包括用於吸引網站訪客的聊天小工具- 具有直接訊息、頻道對話的團隊通訊功能- 各種平台上的全通路聊天連線- 網站訪客監控即時簡單版本的Google Analytics - 用於對話跟進的任務管理
Qualified
qualified.com
資格是使用Salesforce的收入團隊的管道生成平台。領先的B2B品牌，例如Adobe，LaunchDarkly，SurveyMonKey，Theboutspot和VMware Trust，有資格通過利用其最大的銷售和營銷資產（公司網站）來發展其管道，以識別最有價值的買家，可識別購買者的意圖，以及立即購買者的意圖，以及立即識別的信號開始銷售對話。使用合格的客戶報告的銷售會議增加了10倍，潛在客戶轉換增加了4倍，管道增加了6倍。 合格的，建立在Salesforce的基礎上，將網站與Salesforce數據聯繫起來，以識別基於帳戶的買家意圖並促進實時銷售對話。合格的AppExchange在Salesforce AppExchange中排名第一，在G2上的20個類別中排名第一。合格的總部位於舊金山，由前Salesforce CMO Kraig Swensrud和前Salesforce Product SVP Sean Whiteley領導，並由Norwest Venture Partners，Redpoint Ventures和Salesforce Ventures資助。要了解更多信息，請訪問合格網站。
tawk.to
tawk.to
tawk.to 是一款免費的即時聊天應用程序，可讓您在您的網站或免費的可自訂頁面上監控訪客並與訪客聊天。 您可以擁有無限的代理並將他們添加到無限的站點，以便他們可以不受任何限制地與您的訪客進行通訊。您的聊天記錄將永遠保留，直到您將其刪除。 tawk.to 讓超過 600 萬人能夠輕鬆地與數十億客戶進行溝通和交易——無論他們身在何處或如何付款。 當他們需要您時，您可以享受無限的訊息傳遞、票務和您自己的知識庫 — 全部 100% 免費。 tawk.to 的訊息傳遞和客戶管理軟體易於在所有裝置上使用，並與您的所有網站和登陸頁面整合。 tawk.to 提供 iOS、Android、Windows 和 Mac OSX 應用程序，讓您隨時隨地保持聯繫。 tawk.to 提供 24x7-365 即時支援。
Gladly
gladly.com
Gladly 是唯一圍繞人而不是門票構建的客戶服務軟體。 人工智慧正在徹底改變我們的工作和溝通方式。消費者對品牌如何認知和對待他們的期望從未如此之高。同時，品牌面臨著用更少的資源做更多的事情的壓力，必須平衡人工智慧和自動化省錢之間的緊張關係，同時仍然為消費者提供世界一流的體驗。正確的體驗可以創造聯繫、忠誠度和客戶終身價值。 基於票據建構的客戶服務軟體無法解決這種緊張局勢。依賴票務軟體的品牌在這種新經濟中正在失敗。臃腫的技術堆疊。重複的門票。消費者重複和沮喪。特工們笨手笨腳、心慌意亂。兩次糟糕的服務經驗將導致終身失去客戶。 很高興以不同的方式應用人工智慧，幫助商業品牌大規模提供極其個人化的禮賓級客戶服務。有了 Gladly，消費者可以在需要時自助，客戶服務代理也可以成為超級英雄，從而提高效率和生產力。 Gladly 中的每一次對話都始於對客戶的即時了解——他們是誰、他們的偏好、他們與品牌的對話和購買歷史、在一個地方的每一次互動。透過原生內建的每個管道（語音、電子郵件、簡訊、聊天、社群訊息、自助服務），品牌可以與客戶建立一個終身對話流。 Gladly 的客戶是世界上最受歡迎的品牌——Allbirds、Bombas、Crate & Barrel、Deckers、Eddie Bauer、FTD、Nordstrom、REI、Ulta Beauty 和 Warby Parker。這些品牌和數百個品牌利用 Gladly 透過深厚的聯繫建立終身忠誠的客戶。
Missive
missiveapp.com
Missive 於 2015 年在加拿大魁北克市推出。目前由 3 名共同創辦人和 2 名員工組成。 Missive 是一款將團隊收件匣和聊天集中在一起的應用程式。它在構建時就考慮到了協作，以集中您團隊的溝通。 在其眾多功能中，Missive 提供了四個關鍵功能： - 團隊收件匣。 - 內部團隊聊天。 - 自動化工作流程的規則。 - 整合。
LiveChat
livechat.com
LiveChat 是一個完整的客戶服務平台，具有線上聊天和網路分析功能。它專為提供出色的客戶服務和燃油銷售而設計。這個一體化客戶服務平台被 150 個國家的 38,000 多名客戶使用。它以其簡單直觀的設計而脫穎而出，使支援代理商和客戶都可以輕鬆地立即使用它。 LiveChat 讓您客製化與客戶的溝通，以滿足並超越他們的期望。它專注於提供無縫服務以及支援客戶服務團隊的強大功能。它可以在行動裝置上使用，因此您可以確保即使在旅途中也不會失去任何潛在客戶。行動聊天也可以在背景運行，因此無論您在手機上做什麼，該應用程式都會繼續邀請潛在訪客並通知您有關傳入聊天的資訊。 LiveChat 的聊天小工具是完全可自訂的，這使得它看起來和感覺起來就像您網站的自然組成部分。在獲得潛在客戶方面最強大的功能之一是自動問候，它允許您在訪客聯繫支援團隊之前向他們提供協助。自動聊天邀請還可以根據客戶的行為進行客製化，從而改善客戶對品牌的整體體驗。透過 LiveChat，客戶支援團隊可以同時執行多個聊天會話。客服人員可以在客戶點擊「發送」按鈕之前先睹為快，查看客戶正在輸入的內容，並使用預設回复，這有助於他們減少平均處理時間並取悅客戶。為了使服務友好且個性化，客服人員可以在對話期間使用側邊欄中顯示的客戶詳細資訊。它提供了對客戶最重要數據的急需洞察。代理商可以標記每個聊天會話，這使他們能夠在以後發現熱門詢問並改進他們的產品或服務。借助 LiveChat 的高級報告功能，支援和銷售團隊可以追蹤他們的績效、發現改進、提高生產力，從而贏得滿意的客戶並享受更多銷售。 LiveChat 有助於管理客戶訊息、自動化工作流程以及團隊內協作。它支援聊天機器人，讓品牌無需編碼即可建立和啟動對話式聊天機器人，並在客戶服務方面脫穎而出。它還提供了一個自我知識庫，可實現快速、輕鬆的自助服務。 LiveChat 提供 200 多個強大的集成，使企業能夠擴展其現有工具的價值。它與流行的 CRM 解決方案（例如 Hubspot 和 Pipedrive）、電子商務服務（例如 Shopify 和 BigCommerce）以及訊息應用程式（例如 WhatsApp 和 Facebook）無縫整合 - 允許同步客戶資料並輕鬆地在一個地方保持通訊。它支援支付服務，例如 PayPal 或 Stripe，允許客戶直接透過聊天進行訂單和付款。它與 Mailchimp 等電子郵件服務配合使用，可協助在聊天後收集和培養潛在客戶。還有更多整合可以支援企業提供卓越的客戶服務並促進銷售。 LiveChat 團隊隨時準備好提供 24/7/365 的協助。 LiveChat 的支援英雄透過快速回應問題、解決問題和提供解決方案來提供最佳的客戶服務體驗。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一個客戶互動平台，具有即時聊天、網站訪客追蹤和分析功能，可協助您了解訪客、吸引他們並即時支援您的客戶。裝載了客戶期望的所有功能以及更多功能，包括即時訪客追蹤、即時聊天翻譯、即時聊天、自動聊天觸發器、線索評分、音訊通話、螢幕共享、髒話管理、聊天預覽、無代碼機器人、應答機器人、聊天路由、內部聊天、代理行動應用程式、適用於 iOS 和 Android 的 SDK，以及與 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 管道的整合。所有這一切都在一個平台上。
typedesk
typedesk.com
罐頭回复，超強！ typedesk 是一款領先的應用程序，可以節省一遍又一遍地輸入相同內容所浪費的時間！建立日常句子和訊息的文字模板，Typedesk 讓您可以快速輕鬆地重複使用它們。 ➤ 工作原理 使用 / 字符，後接自訂快捷方式可以快速插入您的回應。例如，Typedesk 可以轉變
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Customerly
customerly.io
為您的客戶提供他們應得的支援。在您發展和擴展業務的同時，Customerly 讓您可以輕鬆地繼續為客戶提供世界一流的支持
Drift
drift.com
Drift® 是一家致力於提供買家體驗和對話式人工智慧的公司，它激勵企業創造更具吸引力的客戶體驗，一次一個對話。其以人為本、人工智慧驅動的平台傾聽、理解和學習買家的意見，在每個接觸點提供個人化的體驗和建議。 Drift 正在創造一個人工智慧幫助人類將對話轉化為關係的世界。 Drift 協助全球數以千計的客戶將對話資料和買家行為轉化為更深層的關係、更多管道和更多收入。該公司成立於 2015 年，是對話式行銷領域的先驅，旨在幫助消除 B2B 購買流程中的摩擦。隨著買家期望不斷提高，人工智慧成為大規模賦能有意義的客戶旅程的核心，Drift 正在顛覆它所創造的類別。
Messagely
messagely.com
Messagely 的客戶支援軟體和訊息傳遞平台。與更滿意的客戶進行更有意義的對話並更快地發展您的業務。
Chatway
chatway.app
Chatway使用其網站的實時聊天產品來改變在線客戶互動。提供實時通信，可自定義的小部件和智能聊天機器人，可增強用戶體驗。查韋（Chatway）在各個設備之間做出反應，使企業能夠有效參與，解決問題並轉換潛在客戶。提高您的在線狀態並與Chatway建立持久的客戶關係。
Crisp
crisp.chat
Crisp 是終極一體化多通路客戶支援平台，可協助企業立即與等待支援的客戶或潛在客戶建立聯繫。 Crisp 憑藉其快速發展的工具集，透過對話來實現高速成長，從而引領公司完成客戶驅動的革命。客戶使用 Crisp 為潛在客戶提供現代客戶生命週期體驗、產生更多合格的銷售線索、增強客戶協助並提高客戶滿意度，從而實現全球收入的成長。立即免費開始使用 Crisp 加入 400,000 家企業的行列，在 scrap.chat 借助簡單的用戶體驗，公司可以為公司內的每個人建立共享收件匣。 Crisp 是您管理多通路客戶支援策略的一站式平台。 使用 Crisp 時，您將存取以下內容： - 網站聊天小工具 - 人工智慧聊天機器人軟體和腳本化聊天機器人建構器 - 知識庫軟體 - 水滴活動軟體 - 客戶關係管理軟體 - 即時翻譯（像當地人一樣用客戶的語言說話） - MagicType（查看客戶即時輸入的內容） - 螢幕分享（無需額外外掛程式） - 多種整合（Slack、WordPress、Shopify、WooCommerce、Adobe Commerce、Zapier、Hubspot、Salesforce、Jira、Trello 等） - 許多其他功能
Appy Pie
appypie.com
一個綜合平台，提供所有人工智慧和無程式碼解決方案，可協助您啟動、營運和發展您的業務。 Appy Pie 擁有一系列產品和服務，可以幫助任何企業利用最新的行動應用程式、網站、聊天機器人、自動化、設計、知識庫、幫助台等無程式碼技術，全面實現卓越。
Front
front.com
Front 是現代客戶服務平台，可協助公司取悅客戶、吸引團隊並建立更強大的業務。他們重新設計了幫助台，以便跨每個客戶溝通管道進行即時團隊協作，然後透過人工智慧和自動化為其提供支持，以解決問題並幫助團隊更快地工作。無論客戶是在尋找簡單、即時的答案，還是針對最複雜的問題尋求個人化幫助，客戶都可以獲得卓越的服務，並且可以獲得業務所需的分析和見解，以優化客戶體驗。從 ClickUp 到 Branch Insurance、Echo Global Logistics 到 Reed & Mackay，超過 8,500 家各種類型和規模的企業都依靠 Front 提供改變遊戲規則的服務來贏得併留住客戶。
Capacity
capacity.com
每個公司都有需要支援的客戶和員工。隨著需求的增加，需要關注的票證、電子郵件和電話也隨之增加，從而形成重複、昂貴且痛苦的支援流程，讓客戶等待，團隊不堪重負。 Capacity 是一個支援自動化平台，它使用實用的生成式人工智慧來轉移票證、電子郵件和電話，以便您的團隊可以盡最大努力工作。我們為全球 2,000 多家公司提供自助服務、座席協助以及行銷活動和工作流程解決方案。 如今，Capacity 在單一平台上實現了聊天、簡訊、語音、網路、電子郵件、幫助台等方面的自動化支持，由Cereproc、Denim Social、Envision、Linc、Lucy、LumenVox、SmartAction 和Textel 的技術和人才提供支持。 Capacity 由 David Karandish 和 Chris Sims 於 2017 年創立，是 Equity.com 孵化器的一部分。我們自豪地將總部設在聖路易斯。
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch 是一個用於支援、行銷和銷售的一體化客戶溝通平台。 它結合了一組工具來幫助您發展業務： 👉 多頻道即時聊天 👉 聊天機器人 👉 共享收件箱 👉 知識庫 👉 電子郵件行銷 👉 彈出窗口 👉 客戶關係管理
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全整合的 CRM，具有銷售追蹤、聯絡人管理、行銷自動化、網路分析、雙向電子郵件、電話、幫助台以及簡潔的現代介面。透過敏捷 CRM，中小型企業現在可以： * 使用簡單而強大的拖放編輯器自動化行銷、銷售和客戶保留流程 * 將網站訪客直接轉換為 CRM 中的潛在客戶 - 根據網路或電子郵件活動自動培養、追蹤和評分潛在客戶 * 啟用多管道通信，能夠從同一頁面打電話給聯絡人、發送電子郵件或推文 * 監控客戶行為並獲取客戶活動的即時警報 * 在一個地方管理幫助台票證以及所有客戶歷史記錄 * 在一頁中詳細記錄所有客戶的詳細資料和通訊歷史記錄，並按時間順序排序 * 使用廣泛的整合在一個頁面上查看來自各種其他業務應用程式的客戶數據
Sendbird
sendbird.com
Sendbird 相信對話是建立顧客關係的核心。因此，我們為跨聊天、語音和視訊的行動應用程式建立了世界上最成熟的對話平台。 Virgin Mobile、Hinge 和 Paytm 等行業領導者每月使用 Sendbird 來提高數億用戶的交易量和忠誠度。事實上，Sendbird 為超過 3 億月度活躍用戶的應用程式內對話提供支持，每月向 1200 個全球客戶發送超過 70 億條訊息。示範Sendbird 的實際應用：https://sendbird.com/products/demos Sendbird 總部位於加州聖馬特奧，得到了re ICONIQ Growth、STEADFAST Capital Ventures、Tiger Global Management、Meritech Capital、Emergence Capital、Shasta Ventures 的支持。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶開發和人工智慧平台，可幫助您了解誰在您的網站上，並利用他們的行為來與準備購買的訪客互動。我們已經幫助公司找到了數千名合格的新聯絡人，而訪客無需填寫表格。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一個多通路行銷自動化平台，用於多方面的業務推廣和客戶保留。 SendPulse 讓您可以發送電子郵件和簡訊行銷活動，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天機器人與客戶合作，並在短短 15 分鐘內建立登陸頁面。 SendPulse 還提供了一個用於創建線上課程的平台。您可以使用 SendPulse 的免費 CRM 輕鬆追蹤所有行銷活動和客戶資訊。
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks 是一個完整的一體化客戶互動平台。團隊待辦事項、客戶管理功能、建立自動化工作流程、分配電子郵件、標記電子郵件以保持井然有序以及添加內部註釋等功能有助於減輕您的電子郵件工作量並減輕團隊電子郵件的負擔。此外，Helpmonks 在每個計劃中都包含一個即時聊天選項，以及一個強大的電子郵件行銷平台，用於電子郵件活動和自動電子郵件觸發器。此外，Helpmonks 是唯一提供多種部署模式的共享收件匣工具 - SaaS（託管）、專用雲端伺服器和本機（自架）選項，並且按郵箱而非按使用者定價。 Helpmonks 是一款共享信箱軟體，讓您的團隊能夠協作處理電子郵件對話。 Helpmonks 讓您的所有共用信箱都可以在一個中心位置使用，以便您的組織獲得對所有團隊電子郵件的透明度和洞察力。對於每一位團隊成員。在辦公室、家裡或遠端團隊。此外，Helpmonks 與每個電子郵件提供者合作，因此您可以繼續使用您已經了解和使用的工具。
JivoChat
jivochat.com
JivoChat 是一個免費的即時聊天工具，供線上企業與客戶即時交談。它可以幫助您建立 360° 客戶支援系統，並連接訊息管道、提供呼叫、自由配置和客製化。
Charla
getcharla.com
立即與您的現場訪問者建立聯繫，並提供最佳的銷售和支持體驗。 Charla實時聊天為您提供創建最佳客戶旅程所需的一切。 ✔️與您的訪客進行實時聊天和積極的對話✔️通過HelpDesk和門票管理您的支持請求✔quest✔️通過知識群收集和分析客戶的反饋✔️通過dashboard和訪問者的洞察力，insubly Base tossince Base✔️監視您的表現，並與iOS和Android Mobial Apps保持聯繫。
Kustomer
kustomer.com
Kustomer 是同類首個客戶服務 CRM 平台，旨在透過優化整個客戶服務旅程中的體驗來管理高支援量。 Kustomer 透過自助服務實現 40% 的互動自動化，透過智慧路由解決首次聯繫問題，並推動客戶和客服人員之間的全通路體驗，從而幫助品牌快速解決所有數位管道上的對話。我們的開放式 CRM 平台透過充當單一事實記錄、管理和關聯資料來驅動可擴展業務的智慧流程，從而最大限度地降低成本。 Kustomer IQ 在整個平台中嵌入人工智慧，以消除重複性任務、轉移簡單問題並提供令客戶滿意的支援體驗。如今，Kustomer 已成為一些領先客戶服務品牌（如 Ring、Glovo、Glossier 和 Sweetgreen）的核心平台。 Kustomer 總部位於紐約，由連續創業家Brad Birnbaum 和Jeremy Suriel 於2015 年創立，已籌集超過1.74 億美元的風險投資，並得到了領先創投公司的支持，包括：Coatue、Tiger Global Management、Battery Ventures、 Redpoint Ventures、Cisco Investments、 Canaan Partners、Boldstart Ventures 和 Social Leverage。
Reply.io
reply.io
Reply 是一個銷售互動平台，可協助您自動化和擴展多管道推廣，以便您可以產生更多潛在客戶、獲取新客戶並更快地增加收入。
Gist
getgist.com
Gist 是企業用來行銷、銷售、與客戶溝通的一套工具。他們的使命是幫助行銷、銷售和支援團隊在整個客戶生命週期的每次互動中大規模創造出色的客戶體驗。如今，超過 10,000 家企業正在使用 Gist，而且他們才剛開始。客戶使用它們與他們的潛在客戶和客戶交談，並成為事實的中心來源。他們認為，他們正處於 SaaS 領域向一體化平台的巨大轉變之中，他們需要他們的幫助。
SaleSmartly
salesmartly.com
全渠道客戶通信平台，集成實時聊天，WhatsApp，Facebook Messenger，Instagram，Telegram，Line，Line，Email，Wechat。 所有功能可幫助您提供更快，更好的支持： *將所有多通道消息集中到一個地方 - 通過實時聊天，Messenger，WhatsApp，Telegram，Instagram，Instagram，Line，Email，Email，Wechat等通過實時聊天，Messenger，WhatsApp，Telegram，Line，Email，Wechat等無縫從事銷售，營銷或服務，確保統一的客戶體驗。 *通過我們的內置自動化消除重複性任務，可以在幾秒鐘內完成客戶支持，而不是數小時 - 降低響應時間並提高效率。更智能工作，不要更努力，因此您可以專注於發展業務。 *共享的聊天使團隊可以有效地與紀律和計劃合作 - 將所有消息傳遞渠道合併為一個後端，並在具有自動化聊天分佈和內部會話分佈的團隊之間有效合作。 *有效，方便地細分，在一個地方跟踪和分析客戶 - 創建聯繫數據庫，訪問完整的聯繫活動歷史記錄，瀏覽歷史記錄並將您的數據與信息系統同步。 *跟踪關鍵指標和趨勢 - 多維視覺指標清楚地顯示了查詢類型，頻道，客戶，產品，銷售等之間的聯繫。使數據易於衡量和共享，以幫助您制定業務計劃。 *講客戶的語言，即使不是您的母語 - 我們的實時翻譯使您能夠自信地與客戶交流並利用國際市場。
OnceHub
oncehub.com
曾經幫助組織通過預約時間表和數字參與解決方案實時適應其客戶偏好的約會計劃和數字參與解決方案。 以前稱為Schedunce，我們被廣泛認為是在線預訂和日曆方面的領先者，但是我們的產品遠遠超出了市場領先的工具範圍，旨在捕獲，資格，參與和轉換具有最高效率和監管的潛在客戶- 合規的安全性。 自由職業者，所有者- 經營者，代理商，分支機構和內部團隊在每個行業中都依靠我們為他們的數字銷售和營銷提供動力，達到招聘目標，並提供優質的服務，一對一或一對一或團隊中，遠程或兩者兼而有之。 屏幕和重量機會，自動將其路由到適當的人員，管理團隊協作的資源池，並隨時保留房間或設備。當時間正確時，請撥打電話，切換到視頻或現場聊天。 免費開始，然後升級您的計劃。 啟動簡單。不可思議。
Emplifi
emplifi.io
Emplifi 是領先的統一客戶體驗平台，旨在將行銷、關懷和商務結合在一起，幫助企業縮小客戶體驗差距。 Emplifi 是一家擁有 20 多年行業專業知識的跨國公司，幫助達美航空、三星和福特汽車公司等 20,000 多個品牌在客戶旅程的每個接觸點為其客戶提供卓越的體驗。 Emplifi 的社群行銷雲使品牌能夠建立關聯、溝通、建立和適應動態的社群媒體世界。直覺、一體化、友善的平台 團隊可以快速加入並開始使用屢獲殊榮的友善 UI 以及跨每個社交管道規劃、安排、發布和衡量結果所需的所有工具和工作流程。強大的聆聽工具可測量脈搏人工智慧驅動的社群管理和聆聽工具可產生有關競爭、趨勢、影響者、追隨者和行為的見解，以便行銷人員將正確的內容應用於正確的受眾。一流的分析和見解 Rockstar 社交團隊透過來自強大分析和無與倫比的自訂報告的深入見解輕鬆證明了他們的成果，超越了基礎知識，達到了真正的業務成果。跨社交的整合服務和關懷直觀、無需學習曲線、整合的社交客戶關懷工具可幫助團隊更好地幫助客戶在社交媒體上即時排隊、路線和解決。整合 ShopStream 直播視訊購物 透過直播視訊購物體驗讓您的客戶眼花撩亂。推動您的數位購物之旅，推動客戶從瀏覽轉向購買。