Canlı Sohbet Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Porto Riko

Futr

futr.ai

Futr, herhangi bir dilde ve herhangi bir kanalda otomatik, canlı, video ve sosyal sohbet ile müşteri hizmetleri yeteneklerini güçlendiren bir hizmet olarak sohbet platformudur. Çok sayıda polis teşkilatı, önde gelen perakendeciler ve hayır kurumlarının da dahil olduğu müşterileri ile Futr, akıllı kuruluşların her zaman açık, her zaman anında, her zaman anlayışlı sohbet hizmetleri aracılığıyla hedef kitleleriyle bağlantı kurmasına yardımcı oluyor. Bu konuda bizim sözümüze güvenmeyin. Bir aylık denememizle Futr platformunu ücretsiz deneyin! - Anında Otomatik Sohbet dağıtımı - İzlenen kullanım ve karşılaştırmalı yatırım getirisi - Planlanmış check-in'lerle özel destek - Deneme sonu iş senaryosu incelemesi - Yükümlülük yok - kredi kartına gerek yok