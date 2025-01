Software de mesa de ayuda - Aplicaciones más populares - Polinesia Francesa

Usedesk

usedesk.com

Usedesk es una plataforma de atención al cliente para automatizar, analizar y potenciar el servicio al cliente que ayuda a fidelizar al cliente. 1. Procesar todas las solicitudes, reseñas y menciones sobre su empresa en una sola ventana. No es necesario saltar entre mensajería, chats, redes sociales, correo electrónico, aplicaciones, sitios de reseñas y foros. Todo está almacenado en un solo lugar. 2. Trabajo de rutina de automatización impulsado por soporte de alta velocidad: plantillas, activadores y respuestas automáticas. Guarde el historial de chat y responda las preguntas comunes automáticamente para pasar más tiempo en situaciones y preguntas no estándar. 3. Analítica: el trabajo del departamento, agente, punto. Elija las condiciones y analice los resultados en cómodas tablas. La rapidez con la que responde cada empleado, cuántas solicitudes se procesan y el grado de satisfacción de los clientes ahora está totalmente claro, a un clic de distancia en la sección Informe. Sabemos lo desafiante que puede ser el servicio al cliente y hacemos todo lo posible para no ser un sistema desalmado sino un servicio al cliente completo y amigable: - Compartir nuestro conocimiento en línea y fuera de línea: en seminarios web, reuniones y conferencias. - Formar a los mejores responsables de Atención al Cliente. - Y siempre aquí para ayudar :)