LiveChat è una piattaforma completa di servizio clienti con funzionalità di chat online e analisi web. È progettato specificamente per fornire un servizio clienti e una vendita di carburante straordinari. Questa piattaforma di assistenza clienti all-in-one è utilizzata da oltre 38.000 clienti in 150 paesi. Si distingue per il suo design semplice e intuitivo, che ne facilita l'utilizzo immediato sia per gli agenti dell'assistenza che per i clienti. LiveChat ti consente di personalizzare la comunicazione con i clienti per soddisfare e superare le loro aspettative. Si concentra sulla fornitura di un servizio continuo con potenti funzionalità che supportano i team del servizio clienti. Può essere utilizzato su dispositivi mobili, così puoi essere sicuro di non perdere mai alcun lead, anche quando sei in movimento. La chat mobile può funzionare anche in background, quindi qualunque cosa tu faccia sul tuo telefono, l'applicazione continuerà a invitare potenziali visitatori e ti avviserà delle chat in arrivo. Il widget di chat di LiveChat è completamente personalizzabile, il che lo fa sembrare una parte naturale del tuo sito web. Una delle funzionalità più potenti in termini di acquisizione di contatti sono i saluti automatizzati, che ti consentono di offrire aiuto ai visitatori prima ancora che contattino il team di supporto. Gli inviti alla chat automatizzata possono anche essere personalizzati in base al comportamento del cliente, migliorando l'esperienza complessiva dei clienti con il marchio. Con LiveChat, i team di assistenza clienti possono eseguire più sessioni di chat contemporaneamente. Gli agenti possono utilizzare un'anteprima per vedere cosa stanno digitando i clienti prima di premere il pulsante "invia" e utilizzare risposte predefinite, che li aiutano a ridurre il tempo medio di gestione e a soddisfare i clienti. Per rendere il loro servizio amichevole e personalizzato, gli agenti possono utilizzare i dettagli del cliente visualizzati nella barra laterale durante la conversazione. Fornisce gli approfondimenti più necessari sui dati più importanti di un cliente. Gli agenti possono taggare ogni sessione di chat, il che consente loro di individuare successivamente le richieste più frequenti e migliorare il loro prodotto o servizio. Con le funzionalità avanzate di reporting di LiveChat, i team di supporto e vendita possono monitorare le proprie prestazioni, individuare miglioramenti, aumentare la produttività e, di conseguenza, acquisire clienti soddisfatti e aumentare le vendite. LiveChat aiuta a gestire i messaggi dei clienti, ad automatizzare il flusso di lavoro e a collaborare all'interno dei team. Supporta i chatbot, consentendo ai marchi di creare e lanciare chatbot conversazionali senza codifica e distinguersi con il servizio clienti. Offre inoltre una base di conoscenza di sé per un self-service veloce e senza sforzo. LiveChat fornisce oltre 200 potenti integrazioni che consentono alle aziende di estendere il valore degli strumenti esistenti. Si integra perfettamente con le soluzioni CRM più diffuse, come Hubspot e Pipedrive, servizi di e-commerce come Shopify e BigCommerce e app di messaggistica, come WhatsApp e Facebook, consentendo di sincronizzare facilmente i dati dei clienti e mantenere la comunicazione in un unico posto. Supporta servizi di pagamento, come PayPal o Stripe, consentendo ai clienti di effettuare ordini e pagamenti direttamente dalla chat. Funziona con servizi di posta elettronica come Mailchimp, aiutando a raccogliere e coltivare contatti dopo una chat. Sono disponibili molte altre integrazioni che supportano le aziende nel fornire un eccellente servizio clienti e nell'aumentare le vendite. Il team di LiveChat è sempre pronto ad assistere con qualsiasi cosa 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. Gli eroi del supporto di LiveChat offrono la migliore esperienza di servizio clienti rispondendo rapidamente alle domande, risolvendo problemi e fornendo soluzioni.