Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Canlı sohbet yazılımı, şirketlerin web sitesi ziyaretçileriyle sohbet pencereleri aracılığıyla gerçek zamanlı olarak iletişim kurmasını sağlar. Müşteri hizmetleri temsilcileri, bu yazılımı kullanıcılara ürünler veya sitede gezinme hakkında sorular konusunda yardımcı olmak için kullanabilir. Destek temsilcileri, açılır sohbet kutularıyla etkileşimleri başlatabilir veya ziyaretçilerin sorularını iletmesini bekleyebilir. Temel özellikler arasında raporlama ve analiz, etkileşimli sohbet bildirimleri ve konuşma arşivleme yer alır. Bu araç, müşteri hizmetleri ekiplerinin sorulara hızla yanıt vermesine yardımcı olur, iş geliştirme çalışanlarının telefon veya e-posta yoluyla ulaşılması zor olan potansiyel müşterilerle iletişime geçmesine olanak tanır ve eğitim sektöründeki idari personelin potansiyel öğrencilerle bağlantı kurmasına olanak tanır. Ayrıca canlı sohbet işlevi, e-ticaret platformları ve yardım masası çözümleri gibi diğer yazılım türlerine entegre edilebilir.
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Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri konusunda yardımcı olan bir iletişim aracıdır. * İncelemeciler sıklıkla uygulamaya herhangi bir cihazdan erişmenin rahatlığından, kullanım kolaylığından ve müşteri iletişimi ile web sitesi dönüşümleri üzerindeki olumlu etkisinden bahsediyor. * Kullanıcılar, müşteri hizmetleri yanıt süreleriyle ilgili sorunlardan, belirli özelliklerle ilgili zorluklardan ve fiyatlandırma ile sözleşme koşullarından memnuniyetsizlikten bahsetti.
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği arasında kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlayan ve maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetinin artması sağlayan tek eksiksiz müşteri hizmeti çözümüdür. Müşteri konuşmalarının çoğunun insan desteğine ihtiyaç duymadan başarıyla çözüldüğü ve ekibi daha yüksek değerli müşteri konuşmaları üzerinde çalışmaya bıraktığı bir gelecek inşa ediyoruz. Atlassian, Amazon ve Lyft Business dahil olmak üzere 25.000'den fazla küresel kuruluş, herhangi bir ölçekte benzersiz kullanıcı deneyimleri sunmak için Interkom'a güveniyor. İnterkom platformu ayda 500 milyondan fazla mesaj göndermek için kullanılır ve aylık 600 milyondan fazla aktif son kullanıcıyla etkileşimler sağlar. 2011 yılında kurulan ve Kleiner Perkins, Bessemer Girişim Ortakları ve Sosyal Sermaye de dahil olmak üzere önde gelen girişim kapitalistleri tarafından desteklenen Intercom, İnternet işini kişisel hale getirme görevinde.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk, ayarlanması, kullanılması ve ölçeklendirilmesi kolay olan AI destekli bir hizmet çözümüdür. Zendesk çözümü kutudan çıkıyor ve değişim durumunda değiştirilmesi kolay ve işletmelerin daha hızlı hareket etmesini sağlıyor. Zendesk ayrıca, işletmelerin hizmet ekiplerinin müşteri sorunlarını daha hızlı ve daha doğru bir şekilde çözmeleri için en yeni AI'dan yararlanmasına yardımcı olur. Milyarlarca CX etkileşimi üzerine inşa edilen Zendesk AI, self servis, ajanlara, yöneticilere, büyümenize ve ölçekte verimli bir şekilde çalışmanıza yardımcı olmak için tüm hizmet deneyimi boyunca kullanılabilir. Zendesk, ajanlara sosyal mesajlaşma, telefon veya e -posta olsun, herhangi bir kanalda kişiselleştirilmiş bir hizmet deneyimi sunmaları için ihtiyaç duydukları araçlar, içgörüler ve bağlamla güçlendirir. Zendesk, bir servis ekibinin ihtiyaç duyduğu her şeyi bir araya getiriyor - kişiselleştirilmiş konuşmalardan ve çok kanallı vaka yönetiminden AI ile çalışan iş akışlarına ve ajan araçlarına, otomasyona ve 1200'den fazla uygulamadan oluşan bir pazar - hepsi bir çatı altında korunuyor. Ve çözümümüzün uygulanması ve anında ayarlanması kolaydır, ekiplerin devam eden değişiklikler yapmalarını gerektiren ekiplerin, geliştiricilerin ve pahalı ortakların gerektirmesini sağlar. Zendesk'te işin karmaşıklığını basitleştirme ve şirketlerin müşterilerle anlamlı bağlantılar kurmasını kolaylaştırma görevindeyiz. Yeni başlayanlardan büyük işletmelere kadar, büyüklük, endüstri veya hırs ne olursa olsun, akıllı, yenilikçi müşteri deneyimlerinin her şirket için ulaşılabilir olması gerektiğine inanıyoruz. Zendesk, 30'dan fazla dilde çok sayıda sektörde 130K'dan fazla küresel markaya hizmet vermektedir. Zendesk'in merkezi San Francisco'da bulunuyor ve dünya çapında ofisler işletiyor.
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk (FreshWorks Inc.'in bir ürünü), işletmelerin müşteri desteği için modern ve sezgisel yazılımlarla müşterilerini zahmetsizce memnun etmesine yardımcı olur. FreshDesk, e -posta, web, telefon, sohbet, mesajlaşma ve sosyal olarak gelen istekleri biletlere dönüştürür ve bilet çözümünü kanallar arasında birleştirir. Ayrıca, bilet atamasını otomatikleştirmek, biletlere öncelik vermek, ajan yardımı ve hatta konserve yanıtlar göndermek gibi güçlü otomasyon ve AI özellikleri destek sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olur. Freshdesk ayrıca ekip işbirliğini geliştirir, üçüncü taraf araçlarla bütünleşir, öngörücü destek özellikleri ve saha hizmet yönetimi sunar. Raporlama ve analiz özellikleri, işi büyütmek için gerekli bilgiler sağlar.
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Masası, işletmelerin telefon, e -posta, canlı sohbet, SMS metni, sosyal medya ve daha fazlası üzerinden müşteri iletişimini yönetmelerine yardımcı olabilir. Ayrıca, ajanlarınıza departmanlarına veya ekibine göre çağrı atamanıza, müşterinin aşina olduğu acentelere otomatik olarak yönlendirmenize ve anlamlı müşteri ilişkileri kurmak için hizmet tutarlılığını sürdürmenizi sağlar. Müşteri hizmetleri numaranızı Zoho Masası ile bağlayın ve uygulama içi çağrı yapın/alın.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar, proaktif sosyal yardım araçları ve müşteri niyetini anlayan akıllı sanal ajanlar gibi gelişmiş AI seçenekleri ile çok kanallı bir müşteri katılım çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyon (önde gelen CRM'ler dahil) ve tam entegre, AI ile çalışan bir işgücü katılım yönetimi ve analitik çözümü sunar. RingCentral Contact Center, müşterilere kurumsal sınıf ses altyapısının faydalarını ve kesintisiz çapraz işlevsel işbirliğini sağlayan entegre birleşik iletişimin faydalarını sunan RingCentral MVP çözümü ile sıkı bir şekilde entegre edilmiştir.
CallRail
callrail.com
CallRail, her büyüklükteki işletmenin daha fazla potansiyel müşteriyi daha iyi müşterilere dönüştürmesini kolaylaştırır. CallRail, her büyüklükteki işletmenin güvenle pazarlamasını kolaylaştıran öncü istihbarat platformudur. Dünya çapında 200.000'den fazla şirkete hizmet veren CallRail'in çözümleri, işletmelerin her bir müşteri adayını pazarlama yolculuklarıyla takip etmesine ve ilişkilendirmesine, her çağrıyı, mesajı, sohbeti ve formu yakalayıp yönetmesine ve pazarlamalarını optimize etmek için gerçek zamanlı bilgileri kullanmasına yardımcı olur.
Gorgias
gorgias.com
Gorgias, e-ticaret işletmelerinin büyümenin her aşamasında zahmetsiz müşteri hizmetleri sunmaları için özel olarak tasarlanmış eşsiz bir müşteri hizmetleri platformudur. En son otomasyon ve AI yeteneklerini kullanarak Gorgias, çevrimiçi mağazaların omnannel desteği, sohbet, makrolar, kurallar, destek performansı ve gelir istatistikleriyle müşteri yolculuğunu nasıl düzene koyduğunu devrim yaratıyor. Gorgias şu anda Steve Madden, Glossier, Brütate ve Tushy dahil olmak üzere e -ticaret alanında 13.000'den fazla tüccar sunuyor. Gorgias sertifikalı bir B şirketi olmaktan gurur duyar ve sürdürülebilir ve adil işyeri uygulamalarında liderdir.
Help Scout
helpscout.com
Yardım Scout, müşterileriniz göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Kişisel bir dokunuşla e -posta ve canlı sohbet sağlayın ve müşterilerinizin ihtiyaç duyduğu yerde, hepsi tek bir yerde, düşük bir fiyata sağlayın. Müşteri deneyimi basittir ve eğitim personeli ağrısızdır, ancak Scout'un hala ölçekte büyük destek sağlamak için ihtiyacınız olan tüm güçlü özelliklere sahip olması gerekir. En iyi sınıf içi raporlama, entegre bir bilgi tabanı, 50+ entegrasyon ve sağlam bir API ile Scout, ekibinizin gerçekten önemli olana odaklanmasını sağlar: müşterileriniz. Yardım Scout, Buffer, Grubhub, Angellist ve Timbuk2 dahil olmak üzere 140'dan fazla ülkede 12.000'den fazla müşteri tarafından güveniliyor.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ:ZI), işletmelerin müşterilerini bulmasına, kazanmasına ve büyütmesine yardımcı olan pazara açılma platformudur. ZoomInfo, dünya çapında 35.000'den fazla şirkete doğru, gerçek zamanlı veriler, öngörüler ve teknoloji sunuyor. İşletmeler verimliliği artırmak, satış ve pazarlama ekiplerini uyumlu hale getirmek ve teknoloji yığınlarını birleştirmek için verilerini ve platformunu kullanıyor. Sektör lideri GDPR ve CCPA uyumluluğu ve çok sayıda veri güvenliği ve gizlilik sertifikasıyla veri gizliliğinde tanınmış bir liderdir. Uzmanlık Alanları: GTM platformu, GTM stratejisi, satış zekası, konuşma zekası, pazarlama zekası, satış katılımı, iletişim verileri, amaç verileri, potansiyel müşteri yaratma, gelişmiş potansiyel müşteri bulma, iş bilgileri, iş bağlantıları, hesap tabanlı pazarlama (ABM), veri doğruluğu, veritabanı Hijyen ve veri düzenleme.
Consolto
consolto.com
Consolto’nun umudu, SMB odaklı konferans çözümleriyle, herkesin eşit olan ve hatta daha büyük kuruluşlar tarafından sağlananları aşan yüksek etkili, bire bir dijital hizmetler sunabileceğidir. Consolto.com'a göre sorun, şu anda bir müşteriyle bir videochat kurmak, Zoom, Skype veya Google Hangouts gibi iş için müşteri senaryoları için oluşturulmayan mevcut çözümlerle biraz garip bir süreç olabilir. Her ikisine de ihtiyaç duyarlar: bir çeşit müşteri kurulumu - Bummer. Kullanıcı Adı/Parola Kimlik Bilgileri - Bu Darn Parola nerede? Potansiyel müşterilerle bağlantı kurmak için bir bağlantı veya e -posta gönderme - Sıkıcı. Kişilere ekleme - Gizlilik kimse var mı? Backoffice özellikleri çok az veya hiç yok. Herhangi bir işin nasıl yapılması gerekiyor? Bu çözümlerle zayıf bir şekilde ele alınan bir diğer önemli husus, oturumları yönetme yetenekleridir. Örneğin, Zoom sohbetlerden metin kaydetmez, bu nedenle oturumlar sırasında yazılan önemli notlar ve bilgiler kaybolur. Bu tür çözümler satış veya danışma oturumlarını yönetmeyi zorlaştırır. Consolto, çözümlerini bir VCRM olarak görüyor-iş etkileşimlerini geliştirmek için tasarlanmış VideoChat tabanlı bir müşteri ilişkileri yönetim platformu. Video aracılığıyla anonim, temassız (iletişim bilgileri değiştirmeden), sürtünmesiz (indirme yok, kimlik bilgileri yok) gerçek zamanlı iletişim sağlar. Ürünleri bir web sitesi widget'ı veya kişisel bir sayfadan etkinleştirilmiş doğrudan bir bağlantı olarak mevcuttur. KOBİ'lerin ve serbest çalışanların ihtiyaçları için tamamen optimize edilmiş olan Consolto’nun Kurulumu Kolay Çözüm (sadece bir kod satırı), VideoChat iş etkileşimlerinin yönetimini basitleştiren etkileyici bir yüksek etkili işlevsellik kadrosunu dağıtıyor. Bu işlevler arasında toplantı planlaması, uygulama içi faturalandırma ve ödemeler, notlar, oturum transkripsiyonu (çok yakında), CRM benzeri takip bildirimleri, müşteri analizi ve kalıcı mesajlaşma yer alır.
LiveCaller
livecaller.io
Web sitelerinde iletişim kanallarının bulunmaması, müşteri kaybına, düşük memnuniyet oranına ve minimum ila sıfır müşteri başarısına neden olur; ayrıca, tek tıklamayla sesli aramaların farklı sektörlerdeki işletmeler için potansiyel değeri çok büyüktür, bu nedenle LiveCaller, hepsi bir arada çözüm sunarak temel olarak bu sorunları çözer. Farklı iletişim kanallarını (Web-Call, Chat, Callback, Sosyal Mesajlaşma Uygulamaları) tek bir platformda birleştiren.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, küçük işletmeler, solopreneurlar, antrenörler ve pazarlamacılara, kitlelerini büyütmek, aboneleriyle etkileşim kurmak ve aboneleri ödeme müşterilerine dönüştürmek için güçlü ve uygun fiyatlı araçlar sağlayan kapsamlı bir e -posta pazarlama platformudur. 25 yılı aşkın uzmanlıkla müşterilerimiz, kullanıcı dostu çözümümüz, ödüllü 7/24 müşteri desteğimiz ve e-posta pazarlamasının ötesine geçen güçlü araçlar-otomasyon, liste büyümesi ve web seminerleri ve canlı gibi ek iletişim araçları ile GetResponse'u seçin İşletmelerin kişisel markalarını oluşturmalarına, ürün ve hizmetlerini satmalarına ve bir topluluk oluşturmalarına yardımcı olmak için sohbetler. Daha gelişmiş bir platforma mı ihtiyacınız var? GetResponse Max ve Max², gelişmiş pazarlama özellikleri ve güvenilir destek arayan zorlu kullanıcılar için çözümlerdir.
Webex
webex.com
Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetimli Soru-Cevap, canlı anket, sohbet, emoji tepkileri ve jest tanıma ile aktif katılımı teşvik edin • Oturuma dahil edilen canlı tercümanlarla katılımcıların tercih ettikleri dilde dinlemesine olanak tanıyın • Konuları daha derinlemesine inceleyin veya bağlantıları teşvik edin ara oturumlarıyla Geniş ölçekte profesyonel ve özel web seminerleri sunun • Hedef kitlenizin etkinlikten önce, etkinlik sırasında ve sonrasında gördüğü sahneyi ve içeriği yönetin • Özel markalama seçenekleri ve temalarla katılımcı kayıt deneyimini düzenleyin • Prova yapın canlı yayına geçmeden önce sunumun tamamı ortak panelistlerle birlikte • 100.000'e kadar katılımcıyı ağırlayın • 100'den fazla dilde gerçek zamanlı çevirilerle küresel kitlelere ulaşın
JustCall
justcall.io
JustCall: Hepsi bir arada iş iletişim platformu, ses, SMS, e-posta ve WhatsApp'taki potansiyel müşteriler ve müşterilerle bağlantı kurar. 100'den fazla entegrasyon ve AI büyüsü ile iş akışlarını otomatikleştirin ve işletmenizin otomatik pilotta büyümesini izleyin. Küresel olarak 6.000'den fazla işletme tarafından güvenilen JustCall, müşteriye dönük ekipleri gerçek zamanlı ve çağrı sonrası AI içgörüleri tarafından körüklenen kusursuz müşteri etkileşimleri sunmak için donatıyor. Dikkat edilmesi gereken en iyi JustCall özellikleri: * Gelen ve giden arama * SMS ve MMS gönder ve al * Satış çevirici (otomatik, öngörücü ve güç çeviricileri) * SMS iş akışları * SMS botları * Çok seviyeli IVR * Gerçek Zamanlı Ajan Yardımı * AI ile çalışan SMS Copilot * AI koçluğu * Duygu Analizi * AI Arama Puanlama * Canlı Çağrı İzleme * Paylaşılan WhatsApp Gelen Kutusu * Otomatik Çağrı Dağıtım (ACD) * 100+ CRM entegrasyonları * 70'den fazla ülkede iş telefonu numaraları
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetleri yazılımında dünya lideridir. Tidio'nun kullanıcı dostu platformu, dünya çapında 300.000'den fazla işletmenin müşterilerine daha akıllı, daha hızlı destek sunmasına olanak tanıyor. Eksiksiz bir müşteri hizmetleri çözümleri paketiyle Tidio, müşteri sorunlarını çözmenize ve dönüşüm oranlarınızı artırmanıza yardımcı olmak için canlı sohbet, sohbet robotları, biletleme ve yapay zeka destekli sanal destek temsilcileri sunar. Tidio'nun yazılımı tüm önemli içerik yönetimi sistemlerinde, e-ticaret platformlarında ve sosyal medya kanallarında çalışır. 2013 yılında kurulan Tidio'nun 180'den fazla çalışanı bulunmaktadır ve San Francisco, Szczecin ve Varşova'da ofisleri bulunmaktadır. Tidio, aralarında Mercedes, Shell ve Praktiker'in de bulunduğu 205'ten fazla ülkeden her ölçekteki müşteriye hizmet veriyor. Tidio'nun canlı sohbet widget'ı her ay 510 milyon tekil kullanıcı tarafından görüntüleniyor.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan ve web sitenizden elde edilen verilerden yararlanın; pazarlamanızın size zaman kaybettirmeden etkili, ilgi çekici ve akılda kalıcı olmasını sağlayın. İşletmenizi farklı kılan kişisel dokunuşlara odaklanabilmeniz ve müşterilerinizin hiçbirinde tek bir adımı kaçırmadığınızdan emin olabilmeniz için otomasyonu sizin için çalıştırıyoruz. ActiveCampaign ile yapabileceğiniz bazı şeyler nelerdir? -Tüm müşteri temas noktalarınızda kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirin -Daha derin segmentasyon ve daha etkili erişim için müşteri yaşam döngüsünün tamamında alıcı tercihlerini, davranışlarını ve birçok özel özelliği izleyin -Gönderimleri neredeyse tüm parametrelere göre özelleştirin, böylece mesajlarınız her zaman doğru hedeflenir hedef kitle -Her müşteri için en iyi içeriği, gönderme zamanını ve dağıtım kanalını seçmek için tüm müşteri yaşam döngüsünden elde edilen verileri kullanın -Minimum çabayla tamamen özelleştirilmiş kampanyalar oluşturun ve ardından müşteri davranışlarına göre gönderme stratejinizi gerçek zamanlı olarak geliştirin -Müşteri davranışlarını çoğaltın İşletmeniz ne kadar büyürse büyüsün, her müşteri için 1-1 kişisel deneyim
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat - İletişimleri üzerinde daha fazla kontrol gerektiren kuruluşlar için inşa edilen yüksek düzenlenmiş kuruluşlar için güvenli işbirliği, veri sahipliği, özelleştirmeleri veya entegrasyonlardan ödün vermeden meslektaşları, ortakları, müşterileri, topluluklar ve hatta platformlar arasında işbirliğini mümkün kılar. 150'den fazla ülkede on milyonlarca kullanıcı ve Deutsche Bahn, ABD Donanması ve Credit Suisse Trust Rocket gibi kuruluşlar.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) dünyanın herkes için daha iyi çalışmasını sağlar. Bulut tabanlı platformumuz ve çözümlerimiz, iş akışını sağlamanın daha akıllı, daha hızlı ve daha iyi yollarını bulabilmeleri için kuruluşların dijitalleşmesine ve birleştirilmesine yardımcı olur. Böylece çalışanlar ve müşteriler daha bağlantılı, daha yenilikçi ve daha çevik olabilir. Ve hepimiz hayal ettiğimiz geleceği yaratabiliriz. Dünya ServiceNow ile çalışıyor.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – çevrimiçi satışlarınızı sohbetlerle artırın! Smartsupp ile satışları otomatikleştirin. Çevrimiçi satışlarınızı artırmak için ihtiyacınız olan her şeyi sunuyoruz: Yapay zeka, LeadGen sohbet robotları, canlı sohbet ve ziyaretçilerinizle doğru zamanda etkileşime geçmek için kullanabileceğiniz çok daha fazlası. Ve onları kısa sürede sadık müşterilere dönüştürün. Smartsupp, şu anda 100.000'den fazla web mağazasını ve web sitesini destekleyen, dünyanın önde gelen ve en güvenilir sohbet ve sohbet robotu çözümlerinden biridir.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye, yerel markalar ve çok konumlu işletmeler için en iyi üne kavuşma yönetimi ve dijital müşteri deneyimi platformudur. 100.000'den fazla işletme, müşterilerle sorunsuz bir şekilde etkileşim kurmak, sadakat artırmak ve yerel pazarlarında mükemmel olmak için AI ile çalışan platformdan yararlanıyor.
Chative
chative.io
Chative.IO, yapay zeka tarafından desteklenen çok kanallı bir mesajlaşma platformudur. Yapay zeka ve otomasyonun yardımıyla işletmelerin doğrudan sosyal kanallar üzerinden satış yapmasına olanak sağlıyoruz. Neden Chative.IO kullanmalısınız? - Chative, her türlü işletmeye uyum sağlayan, tıklamalar içinde çalışan, anahtar teslim bir yapay zeka müşteri hizmetleri çözümüne sahiptir! - Ücretsiz sınırsız kanal ve mesaj, ayrıca fiyatlandırma tamamen şeffaf ve başlangıç dostudur. Aynı zamanda ücretsiz bir mobil uygulamayla birlikte geliyor! - Uygulama içi desteği bulunan küçük işletmeler için ücretsiz plan. - Chative, bilgileri yoğunlaştırma sanatını zahmetsiz gezinmeyle birleştiren ödüllü UI ve UX sunar! - Son 6 yıldır yapay zeka, chatbot ve mesajlaşma otomasyonunda öncü bir güç olduk. Chative.IO sizin için ne yapıyor? - Daha mutlu müşteriler aracılığıyla büyümeyi hızlandırmak için tüm konuşmaları, müşterileri, siparişleri ve ürün kataloglarını birleştirin. - Müşteri bağlamının tamamına, sipariş geçmişine ve etkinlik ayrıntılarına erişerek sadakat ve tekrarlanan satın alımlar için özelleştirilmiş desteği güçlendirin. - Ziyaretçileri potansiyel müşterilere dönüştürerek günlük mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla doğrudan satışları etkinleştirin. - Yapay zeka ve otomasyon sayesinde zamanında, kişiselleştirilmiş müşteri hizmetleri sağlayın ve üretkenliği artırın.
Five9
five9.com
Five9 Akıllı CX Platformu, müşterilerle seçtikleri kanal üzerinden etkileşime geçmek, yöneticilere iletişim merkezi performansına ilişkin içgörü ve zeka kazandırmak ve işletmenizi daha iyi iş sonuçları elde etmek ve Bring Joy to CX™ sağlayacak şekilde geliştirmek için kapsamlı bir çözüm paketi sunar. Bulutta yerel, ölçeklenebilir ve güvenli platformumuz iletişim merkezini; çok kanallı etkileşim; İşgücüne Katılım Yönetimi; 1.400'den fazla ortak aracılığıyla genişletilebilirlik; ve platformun bir parçası olarak yerleşik yenilikçi, pratik yapay zeka, otomasyon ve yolculuk analitiği. Five9, dünya çapında 2.500'den fazla kuruluşa insanların, teknolojinin ve iş ortaklarının gücünü getiriyor.
Helpwise
helpwise.io
Müşterileri elde tutmak, yenilerini kazanmak kadar önemlidir. Sadık müşteriler daha fazla gelir elde eder ve size sıfır maliyetle yönlendirmeler getirir. İyi müşteri hizmeti sunmak, müşteriyi elde tutmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Helpwise ile müşteri hizmetlerini yönetmek kolaydır. 1. Müşteri hizmetleri merkezinizi tam anlamıyla dakikalar içinde kurun. 2. Müşterilerle tüm kanallardan iletişim kurun ve ekibinizle işbirliği yapın. 3. Artık paylaşılan şifreler olmadan sorumluluk oluşturun. 4. Self servis ve otomasyonu kurun. 5. Ekip üretkenliğini ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik eyleme dönüştürülebilir bilgiler edinin. Helpwise, E-posta (destek@, satış@, kariyer@ vb.), Canlı Sohbet, Whatsapp, SMS, Sosyal Medya ve daha fazlasını düşünün. İşletmenizin gelirini artıran bir müşteri hizmetleri çözümü olan Helpwise'ı kullanmaya başlayın.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (Freshworks Inc.'in bir ürünü), işletmelerin müşterilerle web sohbeti, e-posta, telefon gibi birden fazla kanal ve WhatsApp, Instagram ve iMessage gibi sosyal kanallar üzerinden etkileşim kurmasına yardımcı olan bir sohbete dayalı etkileşim çözümüdür. Freshchat ayrıca, işletmelerin geniş ölçekte kişiselleştirilmiş self-servis sağlamasına yardımcı olan, kod gerektirmeyen bir oluşturucuyla kolayca oluşturulabilen yerel yapay zeka destekli sohbet robotları da sunuyor. Freshchat'in yolculuk oluşturucusu ve hazır taktik kitapları sayesinde işletmeler, müşterilerinin ihtiyaçlarının ilerisinde kalabilir ve gerektiğinde onları proaktif bir şekilde destekleyebilir. Freshchat ayrıca müşterinin konuşma geçmişine ve diğer ilgili bilgilere ilişkin kapsamlı bir görünüm sunarak temsilcileri daha üretken hale getiriyor ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmalarına olanak tanıyor.
Kindly
kindly.ai
Desteği otomatikleştirmek ve satışları artırmak için oluşturulmuş üretken yapay zeka destekli sohbet robotları. Müşteri hizmetleri ve iletişim için yapay zeka ve otomasyon çözümlerinin geliştirilmesinde uzmanlaşmış, Avrupa'nın önde gelen premium chatbot sağlayıcılarından biriyiz. Müşteri deneyimini geliştirmek ve müşteri hizmetleri süreçlerinin verimliliğini artırmak için gelişmiş makine öğrenimi tekniklerini ve doğal dil işlemeyi (NLP) birleştiren bir platform sunuyoruz. Kindly'i farklı kılan nedir? Daha az bakım ve daha fazla içerik üretimi! Kindly'nin yapay zekası, bir düğmeye tıklayarak kabul edebileceğiniz yeni eğitim verilerini önerecektir. Özelleştirilmesi kolay Chatbot'un markanıza uyması için kodlamaya gerek yok! Düğmelerden daha fazlası Kindly'nin sohbet robotları, kullanıcıları alakalı bile olmayabilecek bir dizi düğmeyi kullanmaya zorlamak yerine belirli soruları yanıtlayabilir. Çok dilli Chatbot'u tek bir dilde eğittiğinizde yüzden fazla soruyu anlayacaktır! Müşterilerimiz arasında Adecco, VOI, Norveç Air, Lindex, Hertz, Comviq, Schibsted, Jotun ve Kahoot bulunmaktadır. Dixa, Salesforce, Freshdesk, Zendesk ve Hubspot gibi önde gelen CRM sağlayıcılarıyla kolayca entegre olun.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot, şirketlerin müşterileriyle web siteleri, Facebook sayfaları, Twitter, Whatsapp, SMS, e-posta vb. aracılığıyla etkileşime geçmesine yardımcı olan açık kaynaklı bir müşteri destek çözümüdür. Intercom, Drift, Freshchat vb.'ye açık kaynaklı bir alternatiftir. Müşterinizi bağlayın Konuşma kanallarını kullanarak müşterilerinizle tek yerden sohbet edin. Sisteminize kolayca yeni temsilciler ekleyin ve görüşmeleri kolaylıkla çözün. Chatwoot ayrıca ekibinizin performansını ölçmek için gerçek zamanlı raporlar, sık sorulan sorulara kolayca yanıt vermek için hazır yanıtlar ve temsilcilerin kendi aralarında işbirliği yapması için özel notlar sunar.
Rake
rake.ai
Rake, web sitesi ziyaretçilerinin ilgisini çekmek için sohbet widget'ı içerir - doğrudan mesajlarla ekip iletişim özellikleri, kanal konuşmaları - çeşitli platformlarda çok kanallı sohbet bağlantıları - web sitesi ziyaretçisinin Google Analytics'in canlı ve basit bir versiyonunu izlemesi - konuşma takibi için görev yönetimi
Qualified
qualified.com
Kalifiye, Salesforce'u kullanan gelir ekipleri için boru hattı üretim platformudur. Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThinkSpot ve VMware Trust gibi önde gelen B2B markaları, en değerli alıcıları tanımlamak, alıcı interinin işaretlerini ortaya çıkarmak ve anında en büyük satış ve pazarlama varlıklarına (kurumsal web sitesine) dokunarak boru hatlarını büyütmeye hak kazanmıştır. Satış konuşmalarına başlayın. Nitelikli kullanan müşteriler, satış toplantılarında 10 kat artış, olası satış dönüşümünde 4 kat artış ve boru hattında 6 kat artış bildirmektedir. Salesforce üzerine inşa edilen kalifiye, hesap tabanlı alıcı niyetini belirlemek ve gerçek zamanlı satış konuşmalarını kolaylaştırmak için web sitesini Salesforce verileriyle birleştirir. Kalifiye Salesforce AppExchange'de 1 numaralı ve G2'de 20'den fazla kategoride 1 numaralı. Merkezi San Francisco'da bulunan kalifiye, eski Salesforce CMO Kraig Swensrud ve eski Salesforce ürünü SVP Sean Whiteley tarafından yönetiliyor ve Norwest Venture Partners, Redpoint Ventures ve Salesforce Ventures tarafından finanse ediliyor. Daha fazla bilgi edinmek için Qualify.com adresini ziyaret edin.
tawk.to
tawk.to
tawk.to, web sitenizdeki veya ücretsiz özelleştirilebilir bir sayfadaki ziyaretçileri izlemenize ve onlarla sohbet etmenize olanak tanıyan ücretsiz bir canlı sohbet uygulamasıdır. Sınırsız temsilciniz olabilir ve onları sınırsız sitelere ekleyebilir, böylece ziyaretçilerinizle herhangi bir sınırlama olmadan iletişim kurabilirler. Sohbet geçmişiniz siz silene kadar sonsuza kadar saklanır. tawk.to, altı milyondan fazla kişinin, nerede olurlarsa olsunlar veya nasıl ödeme yaparlarsa yapsın, milyarlarca müşteriyle iletişim kurmasını ve işlem yapmasını kolaylaştırıyor. Sınırsız mesajlaşma, biletleme ve kendi Bilgi Tabanınızla size ihtiyaç duyduklarında orada olun — tamamı %100 ÜCRETSİZ. tawk.to'nun mesajlaşma ve müşteri yönetimi yazılımının tüm cihazlarda kullanımı kolaydır ve tüm web siteleriniz ve açılış sayfalarınızla entegre olur. tawk.to gittiğiniz her yerde bağlantıda kalmanızı sağlayacak iOS, Android, Windows ve Mac OSX uygulamaları sunar. tawk.to 7x24-365 canlı destek sunuyor.
Gladly
gladly.com
Gladly, biletleri değil, insanları temel alan tek müşteri hizmetleri yazılımıdır. Yapay zeka, çalışma ve iletişim şeklimizde devrim yaratıyor. Tüketicilerin markalar tarafından nasıl tanındıkları ve onlara nasıl davranıldığı konusunda beklentileri hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Aynı zamanda markalar, daha azıyla daha fazlasını yapma baskısı altındalar ve bir yandan tüketicilere birinci sınıf deneyimler sunarken bir yandan da yapay zeka ve otomasyonla para tasarrufu arasındaki gerilimi dengelemek zorundalar. Doğru deneyimler bağlantı, sadakat ve müşteri yaşam boyu değeri yaratır. Biletler üzerine kurulu müşteri hizmetleri yazılımı bu gerilimin üstesinden gelmekte başarısız oluyor. Biletleme yazılımlarına güvenen markalar da bu yeni ekonomide başarısız oluyor. Şişirilmiş teknoloji yığınları. Biletleri çoğaltın. Tüketici tekrarı ve hayal kırıklığı. Beceriksiz ve telaşlı ajanlar. İki kötü hizmet deneyimi, bir müşteriyi ömür boyu kaybedecektir. Ticari markaların büyük ölçüde kişisel, konsiyerj düzeyinde müşteri hizmetleri sunmasına yardımcı olmak için yapay zekayı memnuniyetle farklı şekilde uyguluyor. Gladly ile tüketiciler istedikleri zaman kendilerine yardımcı oluyor ve müşteri hizmetleri temsilcileri süper kahramanlara dönüşerek verimlilik ve üretkenlik kazanıyor. Gladly'deki her konuşma, müşterinin kim olduğunu, tercihlerini, markayla olan konuşmalarını ve satın alma geçmişini, her etkileşimi tek bir yerden gerçek zamanlı olarak anlamakla başlar. Ve her kanalın yerel olarak yerleşik olmasıyla (SES, e-posta, SMS, sohbet, sosyal mesajlaşma, self servis) markaların müşterileriyle ömür boyu sürecek tek bir konuşma akışı vardır. Gladly'nin müşterileri dünyanın en sevilen markalarıdır: Allbirds, Bombas, Crate & Barrel, Deckers, Eddie Bauer, FTD, Nordstrom, REI, Ulta Beauty ve Warby Parker. Bu markalar ve daha yüzlercesi, derin bağlantılar aracılığıyla ömür boyu sadık müşteriler oluşturmaktan memnuniyetle yararlanıyor.
Missive
missiveapp.com
Missive, 2015 yılında Kanada'nın Quebec şehrinden fırlatıldı. Şu anda 3 kurucu ortak ve 2 çalışandan oluşmaktadır. Missive, takımların gelen kutularını ve sohbetlerini tek bir çatı altında toplayan bir uygulamadır. Ekibinizin iletişimini merkezileştirmek için işbirliği düşünülerek tasarlandı. Missive, birçok özelliğinin yanı sıra dört temel özellik sunmaktadır: - Ekip Gelen Kutuları. - Dahili Takım Sohbeti. - İş akışlarını otomatikleştirmeye yönelik kurallar. - Entegrasyonlar.
LiveChat
livechat.com
LiveChat, çevrimiçi sohbet ve web analizi yeteneklerine sahip eksiksiz bir müşteri hizmetleri platformudur. Muhteşem müşteri hizmetleri ve yakıt satışları sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu hepsi bir arada müşteri hizmetleri platformu 150 ülkede 38.000'den fazla müşteri tarafından kullanılıyor. Hem destek temsilcilerinin hem de müşterilerin onu hemen kullanmasını kolaylaştıran basit ve sezgisel tasarımıyla öne çıkıyor. LiveChat, müşterilerinizle olan iletişimi onların beklentilerini karşılayacak ve aşacak şekilde özelleştirmenize olanak tanır. Müşteri hizmetleri ekiplerini destekleyen güçlü özelliklerle kusursuz hizmet sunmaya odaklanır. Mobil cihazlarda kullanılabilir, böylece hareket halindeyken bile hiçbir potansiyel müşteriyi kaybetmeyeceğinizden emin olabilirsiniz. Mobil sohbet arka planda da çalışabildiğinden, telefonunuzda ne yaparsanız yapın, uygulama potansiyel ziyaretçileri davet etmeye devam edecek ve gelen sohbetler hakkında sizi bilgilendirecektir. LiveChat'in sohbet widget'ı tamamen özelleştirilebilir, bu da onun web sitenizin doğal bir parçası gibi görünmesini ve hissettirmesini sağlar. Potansiyel müşteri kazanma açısından en güçlü özelliklerden biri, ziyaretçilerinize destek ekibine ulaşmadan önce yardım sunmanıza olanak tanıyan otomatik selamlamalardır. Otomatik sohbet davetiyeleri ayrıca müşterinin davranışına göre özelleştirilebilir ve böylece müşterilerin markayla ilgili genel deneyimi iyileştirilebilir. LiveChat ile müşteri destek ekipleri aynı anda birden fazla sohbet oturumu yürütebilir. Temsilciler, müşterilerin "gönder" düğmesine basmadan önce ne yazdıklarını görmek için bir göz atabilir ve hazır yanıtları kullanabilir, bu da ortalama işlem süresini kısaltmalarına ve müşterileri memnun etmelerine yardımcı olur. Hizmetlerini kolay ve kişisel hale getirmek için temsilciler, görüşme sırasında kenar çubuğunda görüntülenen müşteri ayrıntılarını kullanabilir. Bir müşteri hakkındaki en önemli verilere ilişkin çok ihtiyaç duyulan bilgileri sağlar. Temsilciler her sohbet oturumunu etiketleyebilir, bu da daha sonra popüler soruları tespit etmelerine ve ürün veya hizmetlerini geliştirmelerine olanak tanır. LiveChat'in gelişmiş raporlama yetenekleri sayesinde destek ve satış ekipleri performanslarını takip edebilir, iyileştirmeleri tespit edebilir, üretkenliği artırabilir ve bunun sonucunda mutlu müşteriler kazanıp daha fazla satışın keyfini çıkarabilir. LiveChat müşteri mesajlarını yönetmeye, iş akışını otomatikleştirmeye ve ekipler içinde işbirliği yapmaya yardımcı olur. Chatbotları destekleyerek markaların kodlamaya gerek kalmadan sohbete dayalı chatbotlar oluşturmasına ve başlatmasına olanak tanır ve müşteri hizmetleriyle öne çıkar. Aynı zamanda hızlı ve zahmetsiz self-servis için bir kişisel bilgi tabanı sunar. LiveChat, işletmelerin mevcut araçlarının değerini artırmasına olanak tanıyan 200'den fazla güçlü entegrasyon sağlar. Hubspot ve Pipedrive gibi popüler CRM çözümleri, Shopify ve BigCommerce gibi e-ticaret hizmetleri ve WhatsApp ve Facebook gibi mesajlaşma uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek müşteri verilerinin senkronize edilmesine ve iletişimin tek bir yerde kolayca tutulmasına olanak tanır. Müşterilerin doğrudan sohbetten sipariş ve ödeme yapmalarına olanak tanıyan PayPal veya Stripe gibi ödeme hizmetlerini destekler. Mailchimp gibi e-posta hizmetleriyle birlikte çalışarak sohbet sonrasında potansiyel müşterilerin toplanmasına ve geliştirilmesine yardımcı olur. İşletmeleri mükemmel müşteri hizmetleri sağlama ve satışlarını artırma konusunda destekleyen çok daha fazla entegrasyon mevcuttur. LiveChat ekibi her zaman 7/24/365 her konuda yardımcı olmaya hazırdır. LiveChat'in Destek Kahramanları, sorulara hızla yanıt vererek, sorunları çözerek ve çözümler sunarak en iyi müşteri hizmeti deneyimini sunar.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ, canlı sohbet, web sitesi ziyaretçi takibi ve ziyaretçilerinizi tanımanıza, onlarla etkileşime geçmenize ve müşterilerinizi gerçek zamanlı olarak desteklemenize yardımcı olan analiz yeteneklerine sahip bir müşteri etkileşim platformudur. Canlı ziyaretçi takibi, canlı sohbet çevirisi, canlı sohbet, otomatik sohbet tetikleyicileri, potansiyel müşteri puanlaması, sesli arama, ekran paylaşımı, küfür yönetimi, sohbet önizlemesi, kodsuz bot, cevap botu dahil olmak üzere bir müşterinin beklediği tüm özellikler ve çok daha fazlası ile yüklüdür. sohbet yönlendirme, dahili sohbet, temsilci mobil uygulaması, iOS ve Android için SDK ve Whatsapp, Instagram, FB Messenger ve Telegram gibi popüler IM kanallarıyla entegrasyonlar. Bunların hepsi tek bir platformda.
typedesk
typedesk.com
Hazır Yanıtlar, Güçlendirilmiş! Typedesk, aynı şeyleri tekrar tekrar yazarak boşa harcanan zamanı geri kazanmanızı sağlayan lider uygulamadır! Günlük cümlelerinizin ve mesajlarınızın metin şablonlarını oluşturun; Typedesk bunların yeniden kullanımını hızlı ve kolay hale getirir. ➤ Nasıl çalışır Yanıtınızı hızlı bir şekilde eklemek için / karakterini ve ardından özel kısayollarınızı kullanın. Örneğin, typedesk dönüştürebilir
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yerel birleştirilmiş bir müşteri hizmetleri platformudur. * Müşteri memnuniyetine yol açan tutarlı bir marka deneyimi için müşterilerin tercih ettikleri kanalda markanızla etkileşime girmesine olanak tanır. * Temsilcileri birleştirilmiş/360 derece müşteri görünümüyle güçlendirir ve temsilci üretkenliğini ve deneyimini geliştirmek için yapay zekanın gücüyle en alakalı yanıtları önerir. * Büyümeyi ve operasyonel mükemmelliği teşvik etmek için denetçilere anlamlı ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlar * Kurum genelinde ölçeklendirilebilen gerçek zamanlı iletişim merkezi bilgileri aracılığıyla liderlerin büyüme, dönüşüm ve yenilik fırsatlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.
Customerly
customerly.io
Müşterilerinize hak ettikleri desteği verin. Müşteri, işinizi büyütürken ve ölçeklendirirken müşterilerinize birinci sınıf destek sunmaya devam etmenizi kolaylaştırır
Drift
drift.com
Alıcı deneyimi ve Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka şirketi Drift®, işletmelere her seferinde bir konuşma yaparak daha ilgi çekici müşteri deneyimleri yaratma konusunda ilham veriyor. İnsan odaklı, yapay zeka destekli platformu, her temas noktasında kişiselleştirilmiş deneyimler ve öneriler sunmak için alıcıları dinler, anlar ve onlardan öğrenir. Drift, yapay zekanın insanların sohbetleri ilişkilere dönüştürmesi için çalıştığı bir dünya yaratıyor. Drift, dünya çapında binlerce müşterinin konuşma verilerini ve alıcı davranışlarını daha derin ilişkilere, daha fazla satış hattına ve daha fazla gelire dönüştürmesine yardımcı oluyor. Konuşmalı Pazarlamada öncü olan şirket, B2B satın alma sürecindeki aksaklıkların ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak için 2015 yılında kuruldu. Alıcı beklentileri artmaya devam ettikçe ve yapay zeka, anlamlı müşteri yolculuklarını geniş ölçekte güçlendirmede merkezi hale geldikçe, Drift, yarattığı kategoriyi bozuyor.
Messagely
messagely.com
Contactly'nin müşteri destek yazılımı ve mesajlaşma platformu. Daha mutlu müşterilerle daha anlamlı görüşmeler yapın ve işinizi daha hızlı büyütün.
Chatway
chatway.app
Chatway, web siteleri için canlı sohbet ürünü ile çevrimiçi müşteri etkileşimlerini dönüştürür. Gerçek zamanlı iletişim, özelleştirilebilir widgetlar ve akıllı sohbet botları sunan kullanıcı deneyimini geliştirir. Cihazlar arasında duyarlı olan Chatway, işletmelere sorunları etkilemeleri, sorunları çözmeleri ve potansiyel müşterileri verimli bir şekilde dönüştürmeleri için güçlendirir. Çevrimiçi varlığınızı yükseltin ve Chatway ile kalıcı müşteri ilişkileri kurun.
Crisp
crisp.chat
Crisp, işletmelerin müşterileriyle veya destek bekleyen potansiyel müşterilerle anında bağlantı kurmasına yardımcı olan, hepsi bir arada çok kanallı müşteri destek platformudur. Hızla gelişen araç seti ile Crisp, hiper büyümenin kilidini açmak için görüşmeleri kullanarak şirketlere müşteri odaklı devrim konusunda liderlik ediyor. Müşteriler, Crisp'i potansiyel müşterilere modern bir müşteri yaşam döngüsü deneyimi sağlamak, daha nitelikli potansiyel müşteriler oluşturmak, müşteri yardımını geliştirmek ve müşteri memnuniyetini artırarak küresel gelir artışı sağlamak için kullanıyor. Bugün ücretsiz olarak başlayın ve Crisp.chat'te Crisp'i kullanan 400.000 işletmeye katılın Kolay bir UX ile şirketler, şirket içindeki herkes için ortak bir gelen kutusu oluşturabilir. Crisp, çok kanallı müşteri destek stratejinizi yönetmek için tek adresinizdir. Crisp'i kullanırken aşağıdakilere erişeceksiniz: - Web sitesi sohbet widget'ı - AI Chatbot yazılımı ve komut dosyası içeren chatbot oluşturucu - Bilgi tabanı yazılımı - Damla kampanya yazılımı -CRM yazılımı - Canlı Çeviri (Müşterilerinizin dilinde ana diliniz gibi konuşun) - MagicType (Müşterilerinizin gerçek zamanlı olarak ne yazdıklarını görün) - Ekran Paylaşımı (Ek eklentiye gerek kalmadan) - Çoklu entegrasyonlar (Slack, WordPress, Shopify, WooCommerce, Adobe Commerce, Zapier, Hubspot, Salesforce, Jira, Trello, ...) - diğer birçok özellik
Appy Pie
appypie.com
İşletmenizi başlatmak, yürütmek ve büyütmek için tüm yapay zeka ve kodsuz çözümleri içeren kapsamlı bir platform. Appy Pie, mobil uygulamalar, web siteleri, sohbet robotları, otomasyon, tasarım, bilgi tabanı, yardım masası ve çok daha fazlası için en son kodsuz teknolojiden yararlanarak her işletmenin çok yönlü bir şekilde başarılı olmasına yardımcı olabilecek bir dizi ürün ve hizmete sahiptir.
Front
front.com
Front, şirketlerin müşterilerini memnun etmesine, ekipleriyle etkileşim kurmasına ve daha güçlü işler kurmasına yardımcı olan modern müşteri hizmetleri platformudur. Her müşteri iletişim kanalında gerçek zamanlı ekip işbirliği için yardım masasını yeniden tasarladılar, ardından sorunları çözmek ve ekiplerin daha hızlı çalışmasına yardımcı olmak için yapay zeka ve otomasyonla güçlendirdiler. Müşteriler, ister basit, anında bir yanıt ister en karmaşık sorunlarıyla ilgili kişiselleştirilmiş yardım arıyor olsunlar, olağanüstü hizmet alırlar ve müşteri deneyimlerini optimize etmek için işlerinin ihtiyaç duyduğu analitik ve öngörülere ulaşırlar. ClickUp'tan Şube Sigortası'na, Echo Global Logistics'ten Reed & Mackay'a kadar her şekil ve boyutta 8.500'den fazla işletme, müşterileri ömür boyu kazanan ve elinde tutan, oyunun kurallarını değiştiren hizmet sunmak için Front'a güveniyor.
Capacity
capacity.com
Her şirketin desteğe ihtiyacı olan müşterileri ve çalışanları vardır. Talepler arttıkça dikkat edilmesi gereken biletler, e-postalar ve telefon görüşmeleri de artıyor; bu da müşterilerin beklemesine ve ekiplerin bunalmasına neden olan tekrarlayan, pahalı ve sıkıntılı bir destek süreci yaratıyor. Kapasite; destek taleplerini, e-postaları ve telefon çağrılarını yönlendirmek için pratik ve üretken yapay zekayı kullanan bir destek otomasyon platformudur; böylece ekibiniz ellerinden gelenin en iyisini yapabilir. Dünya çapında 2.000'den fazla şirkete self servis, temsilci desteği, kampanyalar ve iş akışları için çözümler sunuyoruz. Bugün Kapasite, Cereproc, Denim Social, Envision, Linc, Lucy, LumenVox, SmartAction ve Textel'in teknolojisi ve yetenekleriyle desteklenen tek bir platformda sohbet, SMS, ses, web, e-posta, yardım masaları ve daha fazlası üzerinden desteği otomatikleştiriyor. Kapasite, 2017 yılında David Karandish ve Chris Sims tarafından kuruldu ve Equity.com kuluçka merkezinin bir parçası. Merkezimiz St. Louis'de bulunmaktan gurur duyuyoruz.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch, destek, pazarlama ve satış için hepsi bir arada bir müşteri iletişim platformudur. İşletmenizi büyütmenize yardımcı olacak bir dizi aracı birleştirir: 👉 Çok kanallı canlı sohbet 👉 Sohbet robotları 👉 Paylaşılan gelen kutusu 👉 Bilgi tabanı 👉 E-posta pazarlaması 👉 Pop-up'lar 👉 CRM
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM, satış takibi, iletişim yönetimi, pazarlama otomasyonu, web analitiği, 2 yönlü e-postalar, telefon, temiz ve modern bir arayüze sahip yardım masası içeren tam entegre bir CRM'dir. Agile CRM ile KOBİ'ler artık şunları yapabilir: * Basit ve güçlü sürükle-bırak düzenleyiciyle pazarlama, satış ve müşteri tutma süreçlerini otomatikleştirin * Web sitesi ziyaretçilerini doğrudan CRM'deki potansiyel müşterilere dönüştürün - Web veya e-posta etkinliğine göre potansiyel müşterileri otomatik olarak geliştirin, takip edin ve puanlayın * Aynı sayfadan bir kişiyi arama, e-posta gönderme veya tweet atma özelliğiyle çok kanallı iletişimi etkinleştirin * Müşteri davranışlarını izleyin ve müşteri faaliyetleri için gerçek zamanlı uyarılar alın * Tüm müşteri geçmişini içeren yardım masası çağrılarını tek bir yerden yönetin * Müşterinin tüm ayrıntılarının ve iletişim geçmişinin kronolojik olarak sıralanmış şekilde tek bir sayfada ayrıntılı bir kaydına sahip olun * Kapsamlı entegrasyonlar kullanarak diğer çeşitli iş uygulamalarındaki müşteri verilerini tek sayfada görün
Sendbird
sendbird.com
Sendbird, müşteri ilişkileri kurmanın temelinde konuşmaların yer aldığına inanıyor. Bu nedenle, sohbet, ses ve görüntülü mobil uygulamalar için dünyanın en kanıtlanmış konuşma platformunu oluşturduk. Virgin Mobile, Hinge ve Paytm gibi sektör liderleri, her ay yüz milyonlarca kullanıcının işlemlerini ve sadakatini artırmak için Sendbird'ü kullanıyor. Aslında Sendbird, 1.200 küresel müşteriye ayda 7 milyardan fazla mesaj gönderen 300 milyondan fazla aktif kullanıcının uygulama içi sohbetlerine güç veriyor. Sendbird demosunu burada iş başında bulabilirsiniz: https://sendbird.com/products/demos Merkezi San Mateo, Kaliforniya'da bulunan Sendbird, re ICONIQ Growth, STEADFAST Capital Ventures, Tiger Global Management, Meritech Capital, Emergence Capital, Shasta Ventures, Ağustos tarafından desteklenmektedir. Capital, Funders Club, World Innovation Lab ve Y Combinator.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitelikli yeni bağlantı bulmasına yardımcı olduk.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, çok yönlü iş tanıtımı ve müşteriyi elde tutmaya yönelik çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformudur. SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermenize, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram için sohbet robotlarını kullanarak müşterilerle çalışmanıza ve yalnızca 15 dakika içinde açılış sayfaları oluşturmanıza olanak tanır. SendPulse ayrıca çevrimiçi kurslar oluşturmak için bir platform da sunuyor. SendPulse'un ücretsiz CRM'si ile tüm pazarlama faaliyetlerinizi ve müşteri bilgilerinizi kolayca takip edebilirsiniz.
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks, hepsi bir arada eksiksiz bir müşteri etkileşim platformudur. Ekipler için Yapılacaklar, Müşteri Yönetimi yetenekleri, otomatik iş akışları oluşturma, e-posta atama, düzenli kalmak için e-postaları etiketleme ve dahili notlar ekleme gibi özellikler, e-posta iş yükünüzü hafifletmeye ve ekibinizin e-postalarının yükünü hafifletmeye yardımcı olur. Ayrıca Helpmonks, her planda Canlı Sohbet seçeneğine ve e-posta kampanyaları ve otomatik e-posta tetikleyicileri için güçlü bir E-posta Pazarlama Platformuna sahiptir. Üstelik Helpmonks, SaaS (barındırılan), özel Bulut sunucuları ve Şirket İçi (kendi kendine barındırılan) seçenekleri gibi birden fazla dağıtım modeli sunan tek paylaşılan gelen kutusu aracıdır ve kullanıcı başına değil, posta kutusu başına fiyatlandırılır. Helpmonks, ekibinizin e-posta konuşmalarında işbirliği yapmasına olanak tanıyan paylaşılan bir posta kutusu yazılımıdır. Helpmonks, tüm paylaşılan posta kutularınızı merkezi bir konumda kullanılabilir hale getirir, böylece kuruluşunuz tüm ekip e-postalarınıza ilişkin şeffaflık ve bilgi kazanır. Her ekip üyesi için. Ofiste, evde veya uzaktaki ekipler için. Ayrıca Helpmonks her e-posta sağlayıcısıyla çalışır, böylece zaten bildiğiniz ve kullandığınız araçları kullanmaya devam edebilirsiniz.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat, çevrimiçi işletmelerin müşterileriyle gerçek zamanlı olarak konuşabileceği ücretsiz bir canlı sohbettir. Size 360° müşteri destek sistemi oluşturmanızı ve mesaj hunilerini bağlamanızı, arama teklif etmenizi, özgürce yapılandırmanızı ve özelleştirmenizi sağlar.
Charla
getcharla.com
Canlı ziyaretçilerinizle anında bağlantı kurun ve en iyi satış ve destek deneyimini sağlayın. Charla Live Chat size en iyi müşteri yolculuğunu oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar. ✔️ Ziyaretçilerinizi canlı sohbet ve proaktif konuşmalarla meşgul edin ✔️ Destek isteklerinizi yardım deseni ve biletlerle yönetin ✔️ Bilgi tabanı ile müşterilerinizi güçlendirin ✔️ Müşteri geri bildirimlerini toplayın ve analiz edin ✔️ Gösterge panosu ve ziyaretçi öngörüleri ile performansınızı izleyin ve android mobil uygulamalarla bağlantı kurun ✔️ Wordpress ile entegre, dükkan ve magento ile entegre,
Kustomer
kustomer.com
Kustomer, müşteri hizmetleri yolculuğu boyunca deneyimleri optimize ederek yüksek destek hacmini yönetmek için oluşturulmuş türünün ilk örneği olan müşteri hizmetleri CRM platformudur. Kustomer, etkileşimlerin %40'ını self servis yoluyla otomatikleştirerek, akıllı yönlendirmeyle ilk temas çözümünü sağlayarak ve müşteriler ile temsilciler arasındaki çok kanallı deneyimleri destekleyerek markaların tüm dijital kanallardaki görüşmeleri hızlı bir şekilde çözümlemesine yardımcı oluyor. Açık CRM platformumuz, tek bir gerçek kayıt görevi görerek, işi ölçeklendiren daha akıllı süreçleri desteklemek için verileri yönetip bağlamsallaştırarak maliyetleri en aza indirir. Kustomer IQ, tekrarlanan görevleri ortadan kaldırmak, kolay soruları saptırmak ve müşterileri memnun eden destek deneyimlerini güçlendirmek için platformun tamamına yapay zeka yerleştirir. Bugün Kustomer, Ring, Glovo, Glossier ve Sweetgreen gibi önde gelen müşteri hizmetleri markalarından bazılarının temel platformudur. Merkezi New York'ta bulunan Kustomer, seri girişimciler Brad Birnbaum ve Jeremy Suriel tarafından 2015 yılında kuruldu, girişim finansmanında 174 milyon dolardan fazla para topladı ve aralarında Coatue, Tiger Global Management, Battery Ventures, Redpoint Ventures, Cisco Investments'ın da bulunduğu önde gelen risk sermayedarları tarafından destekleniyor. Canaan Partners, Boldstart Ventures ve Sosyal Kaldıraç.
Reply.io
reply.io
Reply, çok kanallı erişimi otomatikleştirmenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olan bir satış etkileşim platformudur; böylece daha fazla potansiyel müşteri elde edebilir, yeni müşteriler edinebilir ve gelirinizi daha hızlı artırabilirsiniz.
Gist
getgist.com
Gist, işletmelerin müşterileriyle pazarlamak, satış yapmak ve iletişim kurmak için kullandığı bir araç paketidir. Pazarlama, satış ve destek ekiplerinin, müşteri yaşam döngüsündeki her etkileşimde geniş ölçekte harika müşteri deneyimleri yaratmalarına yardımcı olma misyonundadırlar. Bugün 10.000'den fazla işletme Gist'i kullanıyor ve daha yeni başlıyorlar. Müşteriler bunları potansiyel müşteriler ve müşterileriyle konuşmak ve gerçeğin merkezi kaynağı olmak için kullanır. SaaS alanında hepsi bir arada platformlara doğru büyük bir değişimin ortasında olduklarına ve onların yardımına ihtiyaçları olduğuna inanıyorlar.
SaleSmartly
salesmartly.com
Çok kanallı müşteri iletişim platformu, canlı sohbet, whatsapp, facebook messenger, instagram, telgraf, satır, e-posta, wechat. Daha hızlı ve daha iyi destek sağlamanıza yardımcı olacak tüm özellikler: * Tüm çok kanallı mesajlarınızı tek bir yerde merkezileştirin - canlı sohbet, Messenger, WhatsApp, Telegram, Instagram, Line, E -posta, WeChat ve daha fazlası aracılığıyla satış, pazarlama veya hizmete sorunsuz bir şekilde katılın ve birleşik bir müşteri deneyimi sağlayın. * Müşteri desteğini saniyeler içinde tamamlayın, saatlerce - Yanıt sürelerini azaltın ve yerleşik otomasyonumuzla tekrarlayan görevleri ortadan kaldırarak verimliliği artırın. Daha akıllı değil, daha zor değil, böylece işinizi büyütmeye odaklanabilirsiniz. * Paylaşılan sohbet, ekiplerin disiplin ve planlama ile verimli bir şekilde işbirliği yapmalarına olanak tanır - tüm mesajlaşma kanallarını tek bir arka uçta birleştirir ve otomatik sohbet dağıtımı ve dahili oturum dağıtımı ile ekipler arasında verimli bir şekilde işbirliği yapar. * Müşterilerinizi tek bir yerde verimli ve rahat bir şekilde segmentle segment, izleyin ve analiz edin - iletişim veritabanları oluşturun, tam iletişim etkinliği geçmişine erişin, geçmişe göz atın ve verilerinizi bilgi sisteminizle senkronize edin. * Temel göstergeleri ve eğilimleri takip etmek - Çok boyutlu görsel metrikler, sorgu türleri, kanallar, müşteriler, ürünler, satışlar ve daha fazlası arasındaki bağlantıları açıkça göstermektedir. İş planları geliştirmenize yardımcı olmak için verilerin ölçülmesini ve paylaşılmasını kolaylaştırın. * Ana diliniz olmasa bile müşterinin dilini konuşun - gerçek zamanlı çevirilerimiz, müşterilerinizle güvenle iletişim kurmanızı ve uluslararası pazarlara dokunmanızı sağlar.
OnceHub
oncehub.com
Bir kez, büyük ve küçük kuruluşların satış satışları ve hizmet sunumunu gerçek zamanlı olarak adlandıran randevu planlama ve dijital katılım çözümleri ile kolaylaştırır. Eskiden SchedgeOnce olarak bilinen, çevrimiçi rezervasyon ve takvimde bir öncü olarak yaygın olarak kabul ediliyoruz, ancak teklifimiz, bunun çok ötesinde, maksimum verimlilik ve düzenleyici olası satışları yakalamak, nitelendirmek, meşgul etmek ve dönüştürmek için tasarlanmış bir araç yelpazesine uzanıyor. uyumlu güvenlik. Her sektördeki serbest çalışanlar, sahip-operatörler, acenteler, iştirakler ve şirket içi ekipler, dijital satışlarını ve pazarlamalarını güçlendirmek, işe alım hedeflerini vurmaya ve bire veya bir ekipte kaliteli hizmetler sunmak için bize güvenir. , uzaktan veya her ikisi. Ekran ve kilo fırsatları, otomatik olarak uygun personele yönlendirin, ekip işbirliği için kaynak havuzlarını yönetin ve gittikçe odaları veya ekipmanları ayırın. Zaman doğru olduğunda, bir aramaya atlayın, videoya geçin veya canlı sohbet edin. Ücretsiz başlayın, ardından planınızı yükseltin. Basit başlayın. İnanılmaz yakın.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi, işletmelerin müşteri deneyimi açığını kapatmasına yardımcı olmak amacıyla pazarlama, bakım ve ticareti bir araya getirmek için oluşturulmuş lider birleşik CX platformudur. Emplifi, Delta Air Lines, Samsung ve Ford Motor Company gibi 20.000'den fazla markanın müşterilerine, müşteri yolculuğunun her temas noktasında olağanüstü deneyimler sunmasına yardımcı olan, 20 yılı aşkın sektör uzmanlığına sahip küresel bir şirkettir. Emplifi'nin Sosyal Pazarlama Bulutu, markaların sosyal medyanın dinamik dünyasıyla ilişki kurmasına, iletişim kurmasına, oluşturmasına ve uyum sağlamasına olanak tanır. Sezgisel, hepsi Bir Arada, dost canlısı platform Ekipler, ödüllü, kullanıcı dostu kullanıcı arayüzü ve her sosyal kanalda sonuçları planlamak, planlamak, yayınlamak ve ölçmek için gereken tüm araçlar ve iş akışlarıyla hızlı bir şekilde çalışmaya başlar ve çalışmaya başlar. Güçlü dinleme araçları, yapay zeka destekli topluluk yönetiminin nabzını ölçer ve dinleme araçları, rekabet, trendler, etkileyiciler, takipçiler ve davranışlar hakkında öngörüler oluşturarak pazarlamacıların doğru içeriği doğru kitleye uygulamasını sağlar. Sınıfının En İyisi Analitikler ve İçgörüler Rockstar sosyal ekipleri, temel bilgilerin ötesine geçerek gerçek iş sonuçlarına ulaşmak için güçlü analitiklerden ve benzersiz özel raporlamadan gelen derin içgörüler aracılığıyla sonuçlarını kolaylıkla kanıtlıyor. Sosyal medyada entegre hizmet ve bakım Sezgisel, öğrenme gerektirmeyen, entegre sosyal müşteri hizmetleri araçları, ekiplerin müşterilere sosyal medyada sıraya girme, yönlendirme ve çözme işlemleri sırasında daha iyi yardımcı olmasına yardımcı olur. Entegre ShopStream canlı video alışverişi Canlı video alışveriş deneyimleriyle müşterilerinizin gözlerini kamaştırın. Müşterilerinizi internette gezinmekten satın almaya yönlendirmek için dijital alışveriş yolculuğunuzu hızlandırın.
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