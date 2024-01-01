虚拟活动平台 - 最热门应用
虚拟活动平台包含多种工具，可促进在线活动的规划、推广和执行。这些软件解决方案经过专门设计，使企业能够通过身临其境的数字体验来复制现场活动的氛围和意义。因此，虚拟活动平台提供了灵活性和多功能性，可满足各种类型的在线活动，包括协会会议、多届会议、贸易展览和招聘会。通过利用虚拟活动平台，企业可以无缝管理和举办引人入胜的在线活动，从而提供与传统面对面聚会相同水平的价值和影响力。
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Whova
whova.com
适用于现场、混合和虚拟活动的一体化活动管理软件
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美国上市公司，为企业提供基于云的通信和协作解决方案。RingCentral 首席执行官 Vlad Shmunis 和首席技术官 Vlad Vendrow 于 1999 年创立了该公司。RingCentral 的投资者包括 Doug Leone、红杉资本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它于2013年完成首次公开募股。
Airmeet
airmeet.com
探索虚拟峰会、在线会议和混合活动的首选平台。旨在通过定制体验进行互动。免费试用！
ON24
on24.com
最好的数字体验平台，可使用 ON24 Webcast Elite 创建和提供专业、数据丰富且完全品牌化的实时音频和视频网络研讨会。
Zoho Backstage
zoho.com
更智能、更好地举办您的活动。 Zoho Backstage 是一款活动管理软件，使活动组织者能够以更高的效率和影响力规划和举办会议、聚会和产品发布会。
BrightTALK
brighttalk.com
与世界上最聪明的专业人士一起发现和学习
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 是世界上最受欢迎的活动软件。我们的平台使每个组织者、营销人员、参展商和与会者能够释放活动的力量。
Liveform
livestorm.co
Livestorm 提供简单的商业视频通信软件。举办现场、预先录制或自动化的网络研讨会，轻松创建和加入在线会议。
BigMarker
bigmarker.com
举办您的观众会喜欢的网络研讨会。如果您已准备好使用简单、可定制的网络研讨会软件，无需下载或麻烦，欢迎回家。
Run The World
runtheworld.today
Run The World 可帮助您举办虚拟会议、演讲和欢乐时光。创建引人入胜的在线活动来教学、建立网络和建立社区。免费开始！
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一个体验式活动营销软件平台，提供定制在线邀请、宾客注册、移动签到和数字激活服务。我们领先的软件还使营销人员能够将关键事件数据纳入其组织的其他销售和营销指标中，从而可以衡量事件有效性、加速流程并证明投资回报率。
Eventify
eventify.io
Eventify 一体化活动技术可最大限度地节省开支，吸引赞助商和参展商，并提高与会者的参与度、社交网络和满意度！
Swapcard
swapcard.com
轻松举办更智能的展览和会议 Swapcard 是一个易于使用的注册和参与活动平台，旨在为您的活动带来更高的收入。
Remo
remo.co
使用 Remo 将真实的在线体验带入生活。 ✓ 所有类型的活动 ✓ 互动内容 ✓ 赞助横幅 ✓ 4 倍的参与度。
HeySummit
heysummit.com
举办精彩的虚拟活动、会议、课程等，与您的受众互动，并通过基于活动的营销来发展您的社区。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一个量身定制的 B2B 活动平台，可通过轻松举办引人入胜的数字和现场活动来改变营销方式。来自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的数千名企业 B2B 营销人员利用 Goldcast 来提高出席率、创造引人入胜的体验、重新调整活动内容的用途并利用意图数据。通过 Goldcast 提升您的活动，实现真正的观众参与、品牌发展和收入增长；从网络研讨会和产品演示到思想领导力小组和现场晚宴，从基本活动转向收入驱动的参与。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 可让您在一处设置自定义注册表单、发送电子邮件邀请并管理取消。活动参加者可以在线注册并进行安全的在线付款。
RegFox
regfox.com
RegFox 事件注册功能更多，成本更低。我们的活动管理平台受到超过 50,000 个活动的信赖。从今天开始免费。
Balloon
balloon.app
一个由研究支持的平台，通过消除群体思维和放大声音来释放想法和反馈。会议时间减少 70%。
Watchity
watchity.com
Watchity 是最完整的企业视频平台，用于创建具有专业外观的视听内容和在线活动，具有出色的视觉和交互体验，可帮助您脱颖而出，最大限度地提高观众参与度并改善内容策略的结果。 Watchity 的竞争优势在于其独特而全面的组合，包括数据驱动的活动和内容管理功能、专业直播和点播视频制作、多渠道网络、内联网和社交媒体分发以及观众参与和互动。 Watchity 为网络研讨会和互动活动、社交网络流媒体以及视频录制和编辑提供具体的解决方案，以提高内容水平并将其转化为难忘的体验，以唤醒观众的更多情感并强化品牌定位。社交视频 - 为社交媒体制作内容和活动： - 现场活动和视听内容的制作和分发简单快捷。 - ...
EventLive
eventlive.pro
EventLive 是一款一体化活动直播应用程序和平台。它允许用户使用智能手机或专业设备进行直播，并邀请客人从任何设备加入。它适用于任何国家。观看者数量没有限制，并且视频可以点播长达一年。该应用程序具有多种功能，包括暂停和恢复流媒体、下载和备份视频以及使用徽标、欢迎消息和封面图像或视频自定义活动页面。 EventLive 按事件定价，购买多个事件可享受折扣。没有订阅。它提供退款保证和真正的人力支持。
Connect My Event
connectmyevent.com
完全可定制的活动平台，用于举办虚拟和混合活动。无论您的活动如何，无论您的观众规模大小，都可以按照您的方式进行组织并无缝交付。会议、现场表演、发布会、贸易展览、展览、直播、学术项目等都可以通过我们完全由用户控制的平台来组织、管理和交付
StreamCart
streamcart.com
StreamCart 是一款一体化 AI 支持的通信平台，可帮助您管理网络研讨会、视频会议、虚拟活动、现场活动注册、实时互动等。
ExpoSim
exposim.io
ExpoSim 是一个创新的虚拟活动平台，具有互动功能，可帮助您举办引人入胜的活动。凭借可定制的 3D 虚拟展位、实时聊天和视频以及有关访客参与度的详细报告，ExpoSim 非常适合举办虚拟博览会、贸易展览等。我们的主要价值在于提供无缝、无忧的活动管理体验，最大限度地提高与会者的参与度和曝光度。我们还在探索元宇宙的实施，以将我们的平台提升到一个新的水平。
Tikkl
tikkl.com
享受来自世界各地的身临其境的活动体验，无论是现场还是虚拟。或者使用我们强大的 DIY 解决方案举办您自己的难以抗拒的活动，从而提高出席率和收入。现在有了人工智能。
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker 为 B2B 组织提供最全面的一体式活动管理软件 (EMS) 之一，以及致力于扩大参与度的专家团队。我们的平台为参与者创造了以多种有意义的方式进行联系和互动的机会，不仅是在每次活动之前、期间和之后，而且是全年。无论您管理公司活动、贸易展览还是社区聚会，我们都可以帮助您简化多个活动的组织，同时最大限度地提高参与度。 **关键数据** - 3M+ 用户 - 2022 年在平台上管理 2,300 场活动 - 500 多个客户 - 60 名员工 - 14 年经验
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi 的端到端活动管理平台使活动组织者可以轻松规划、推广、货币化和提供引人入胜的虚拟、混合和现场活动体验。从网站、注册和屡获殊荣的活动应用程序，到虚拟空间和完全管理的在线活动制作，自 2009 年以来，EventMobi 平台已被 72 个国家/地区的 10,000 多名活动策划者使用。无论您举办一场活动还是数百场活动，我们的活动管理平台简化了您的工作流程，让您花更少的时间管理技术，而将更多的时间用于为与会者创造引人入胜的活动体验。
EventX
eventx.io
“随时随地为任何人举办活动。”活动是有意义的联系和知识共享发生的地方。我们致力于让活动变得简单而富有影响力。 EventX是一个屡获殊荣的虚拟活动SaaS平台，也是一家一体化智能活动管理解决方案提供商。我们为亚洲和中国的公司、组织者和领先贸易机构提供虚拟和混合活动解决方案，包括亚马逊、苹果、香港贸发局、阿里巴巴、励展博览等。凭借互动展厅、动态参展商展位、在线注册表、网络研讨会和互动会议舞台等功能，我们是希望将受众扩大到亚太地区的组织的首选服务。 EventX 以前称为 EventXtra。
Swoogo
swoogo.events
Swoogo 强调简单性、功能性和真正的 DIY 精神，是一个用户友好的活动管理平台，可帮助将来自任何地方的人们聚集在一起。 Swoogo 的超级功能是简化各类活动的组织方面，从注册和会议安排到活动后数据报告。 Swoogo 帮助活动营销人员直观地构建一个具有嵌入式注册、电子邮件自动化、赞助商门户和演讲者资源的网站。 Swoogo 是市场中不断增长的力量，是活动中的下一个大事件。
Cvent
cvent.com
Cvent 为任何活动和每一次活动提供一体化活动平台。我们的平台简化了活动生命周期每个阶段的管理，同时为您提供实现价值最大化所需的数据和见解。无论是面对面、虚拟还是混合方式，您都将拥有一个单一平台，其中包含寻找供应商、吸引与会者、最大化赞助商价值以及捕获重要活动数据所需的一切。作为活动营销和管理技术领域的全球领导者，Cvent 具有独特的优势，可以为您的各种类型、规模和复杂性的活动提供支持
Glue Up
glueup.com
Glue Up 是一款一体化 CRM 平台，可帮助您通过活动、会员资格和其他数字工具从一个地方建立和发展您的社区。 Glue Up 的一体化平台集成了最好的 CRM、活动管理、会员管理、电子邮件营销、项目管理、培训管理、调查、财务和其他生产力工具。 Glue Up 的云解决方案附带两款移动应用程序 - 一款适用于组织，一款适用于其社区。这些解决方案非常适合协会、商会、活动组织者和所有希望更好地为社区服务的会员组织——即使并不总是能够亲自会面。自 2020 年大流行以来，Glue Up 还配备了高级参与功能，如快速网络、社区参与解决方案或网络研讨会参与解决方案。
Hubilo
hubilo.com
举办更好的活动来推动实际收入。 每一次活动都是增加收入的机会——无论发生在哪里。优先考虑来自单一平台的管道，包括网络研讨会、观看聚会、演示、会议和可转化的现场活动。
Zuddle
zuddl.com
活动和网络研讨会的统一平台。 通过统一多种工具来简化您的活动工作流程，以获得卓越的与会者体验和见解。
RumbleTalk
rumbletalk.com
Rumbletalk 是一个针对在线企业的创新群聊平台。它使在线出版商能够建立一个社区，并通过在他们的网站、Facebook 页面和移动网站上进行相同的对话，在他们的场地上进行流畅的互动。
Lenos
lenos.com
Lenos 是一个完整的混合活动参与平台，用于创建、参与并实时衡量影响和归因。