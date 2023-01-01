适用于 Mac 的 WebCatalog Desktop

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还可用于 Windows 和 Linux

使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows、Linux 专属的应用。使用 空间 组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。

使用桌面应用和空间改进您的工作流

告别杂乱无章的多个浏览器标签页！借助 WebCatalog Desktop，您可以轻松地将最喜欢的 Web 应用转化为精简、专注的桌面应用，从而帮助您改进工作流、提高工作效率。享受无干扰的无缝体验，专注于最重要的工作。

此外，借助 WebCatalog Desktop，您还可以通过空间对多个帐户和应用进行管理、组织和分组，无需切换浏览器便可保持登录所有帐户和应用。

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