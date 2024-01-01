基于账户的执行软件 - 最热门应用

基于帐户的执行软件使营销人员能够制作和传播对于执行基于帐户的营销 (ABM) 策略至关重要的定制消息传递。 ABM 是 B2B 营销中的一种集中方法，它将营销和销售团队联合起来，确定关键目标客户并部署量身定制的营销策略，将其转化为客户。 在传统营销中，潜在客户开发涉及创建内容来吸引广泛的受众，然后通过营销漏斗培育这些潜在客户，以期最终实现购买。然而，许多潜在客户在到达购买阶段之前就退出了渠道。 ABM 通过优先考虑和瞄准高质量潜在客户来解决这个问题，使销售和营销团队能够集中精力吸引最有可能转化的潜在客户。 基于帐户的执行软件使营销人员能够针对目标帐户提供个性化的营销活动，从而促进 ABM 策略。这些活动涵盖各种渠道，例如电子邮件、网站个性化、定向广告、直邮和活动。 基于账户的执行软件的主要优点： * 高度个性化的营销活动：营销人员可以跨多个渠道创建量身定制的营销活动，从而增强相关性和参与度。 * 特定于帐户的内容交付：内容按帐户交付，确保消息与每个目标的独特需求和痛点产生共鸣。 * 战略内容分发：该软件有助于规划营销内容的时间和位置，优化覆盖范围和影响力。 * 销售和营销工作的协调：ABM 软件促进销售和营销部门之间的协作，确保战略的凝聚力和协调性。 * 资源优化：通过将资源集中在高转化概率的帐户上，组织可以节省时间和金钱，从而最大限度地提高投资回报率。 * 关系建立和保留：ABM 战略优先考虑与关键客户建立持久的关系、培养忠诚度并创造扩张机会。 从本质上讲，基于帐户的执行软件使营销人员能够执行有针对性的营销活动，加深客户关系，并通过 ABM 策略推动持续的业务增长。
提交新应用
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...
FlippingBook
flippingbook.com
将简单的 PDF 转换为具有专业外观的交互式且引人入胜的文档、管理营销工具、分析文件等。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 可让您向合适的受众传递个性化消息，无论他们身在何处。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip 是一个内容体验平台和软件，使营销人员能够为买家旅程的每个阶段创建带有内容的数字体验。
Demandbase
demandbase.com
适用于中型市场和企业 B2B 公司的领先 ABM 软件。了解更多关于真正的端到端客户营销公司的信息。
Sendoso
sendoso.com
Sendoso 是领先的发送平台，为企业提供在整个买家旅程中与客户互动的新方式，帮助企业脱颖而出。
Warmly,
warmly.ai
热情帮助您的收入团队更快地发现市场机会。让他们进步得更快。并逐季实现您的渠道目标。我们的 AI Warm Leads 平台通过监控您的网站、出站和 CRM 中的购买意向信号来照亮您的渠道。然后，我们会帮助您以热情、有吸引力的方式关闭这条管道。此外，我们的免费销售工具套件可帮助您的团队通过我们屡获殊荣的 Essential Zoom 应用程序在日历和 Zoom 上更好地与潜在客户或客户建立联系。
Metadata
metadata.io
元数据消除了手动和重复性工作，因此 B2B 营销人员最终可以专注于策略、创造力和增加收入。
PFL
pfl.com
在 PFL，我们专注于创建数据驱动的直邮邮件，为组织提供真实的时刻并促进增长。凭借世界上一些最大品牌的成功记录，我们将您期望从数字营销中获得的衡量、个性化和可预测性带入直邮世界。我们的一站式方法简化了执行流程，管理从战略和生产到交付和衡量的一切。我们使用数字策略与令人难忘的直邮风格相结合，从明信片和信件到带有徽标项目的 3D 邮件，以提高参与度并推动成果。我们利用您的数据的力量来个性化任何规模（从数百到数百万）的活动，确保您的客户收到相关的个性化消息。此外，我们的平台与您的 CRM/MAP 集成，使您能够轻松衡量直邮绩效和投资回报率。让我们帮助您通过有吸引力、个性化且可衡量的直邮让您的客户微笑...
Folloze
folloze.com
Folloze 的使命是通过创建行业领先的买家体验平台，帮助 B2B 营销团队响应新一代 B2B 买家的需求。在一线营销人员的领导下，收入团队利用 Folloze 快速轻松地提供引人入胜的数据驱动体验，为买家提供所需的信息，所有这些都针对他们自己的客户旅程进行个性化。 Folloze 于 2013 年由两位营销高管创立，他们亲眼目睹了 B2B 购买和销售的变化，Folloze 自豪地为当今一些最大、最成功的 B2B 品牌提供服务，包括 Cisco、FireEye、Google、Okta 和 Workday 等公司。
N.Rich
nrich.ai
在保持预算的同时增加您的渠道。查找具有经过验证的买家意图的 ICP 帐户，通过跨渠道数字广告激活它们，并向销售人员提供热门帐户。
SalesboxAI
salesbox.ai
Salesbox 帮助您检测、参与并将意图转化为收入。 使用 Salesbox 基于意图的对话式 ABM 平台和计划加速渠道和收入增长。
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO 将您的 PDF、演示文稿、视频和其他内容转换为具有即时品牌推广、分析等功能的交互式 Web 体验
&Open
andopen.co
为关心的公司提供更好的礼物。培养销售、营销、人力资源和客户体验团队之间的关系并建立忠诚度。
Kotis Design
kotisdesign.com
我们是行业领先的赠品提供商和技术合作伙伴，提供可扩展的电子商务平台，帮助品牌在世界各地创建、销售和运送赠品。从人力资源团队到销售和营销序列，我们帮助您在工作流程中集成和分发赠品。我们制作人们真正想要佩戴和使用的赃物。利用我们屡获殊荣的产品设计和强大的仓储和履行解决方案。我们位于美国的两个工厂与海外工厂网络相结合，可以将商品发送到世界各地。适时的品牌商品可以使您的机会价值增加一倍或三倍。我们的 Salesforce 和 Shopify 集成允许您利用我们的仓库和履行团队在有意义的时候发送商品。不需要赃物壁橱！让我们一起打造伟大的商品。
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon 是一种 Web 个性化和基于帐户的编排解决方案 – 基于目标的旅程编排平台是用于了解客户旅程并大规模提供个性化体验的主要中心，鼓励访问者继续与您的网站互动 – 推动提高业务绩效。通过基于归因的个性化加速您的渠道和收入： - 为每个网站访问者提供正确的消息和资产，帮助他们更快地成为您的客户。 - 了解您的营销工作如何影响业务目标，并绘制从初次接触到赢得交易的客户旅程。 - 将访客转化为客户，而不仅仅是潜在客户！
xiQ
xiqinc.com
xiQ 的个性驱动销售和营销平台使卖家能够通过人工智能驱动的个性洞察来了解买家的心态。
Opensense
opensense.com
集中管理所有设备上的电子邮件签名。与 Office 365/Microsoft 365/Exchange、G-Suite/Gmail/Google Workspace、Salesforce、HubSpot、Outreach 等完美配合！
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence 是基于帐户的营销和 B2B 情报的领先提供商。我们的技术平台结合了大数据和广告自动化的力量，帮助 B2B 营销人员定义、接触和吸引他们的理想客户。通过实时分析数十亿个数据点，我们能够准确地将经过验证的离线业务数据连接到在线世界，并为营销人员在数字广告工作中提供世界一流的 B2B 定位和基于帐户的营销解决方案。
Influ2
influ2.com
账户不做决定，而是人做决定。使基于人的广告成为销售对话的重要组成部分。
Reachdesk
reachdesk.com
利用 Reachdesk 释放大规模礼品的力量，Reachdesk 是世界第一的全球企业礼品平台，专为收入成功而打造。
Printfection
printfection.com
使用我们的赠品管理平台轻松创建精美的品牌赠品并将其分发到世界各地。立即联系我们或获取演示。
Xoxoday
xoxoday.com
企业的奖励、激励、福利和支出基础设施。 数千家各种规模的企业，从初创企业到大型企业，都使用 Xoxoday 的商业货币来发送奖励、福利、激励和支付支出。
Postal
postal.com
Postal 于 2020 年在加利福尼亚州圣路易斯奥比斯波成立，是领先的线下参与平台，为 Outreach、Yelp、Cisco Meraki、Seismic 和 Fivetran 等 600 多家 B2B 客户提供服务。邮政使客户能够与潜在客户、合作伙伴、客户和员工建立有意义且有影响力的人际关系。请访问 postal.com 了解更多信息。
Alyce
alyce.com
Alyce 是一个基于人工智能的礼品平台，可帮助企业通过个性化礼品建立关系、加速销售并提高品牌知名度。营销、销售和客户团队使用 Alyce 打开新业务之门，并在整个生命周期中培养和奖励忠诚的客户。
RollWorks
rollworks.com
RollWorks 是 NextRoll 的一个部门，为各种规模的雄心勃勃的 B2B 公司提供基于帐户的平台，以协调其营销和销售团队并自信地增加收入。 RollWorks 平台由机器学习和广泛的帐户数据基础提供支持，可帮助您识别目标帐户，通过数字广告、网络个性化、电子邮件签名和销售自动化吸引他们，最后衡量您的计划的有效性。对于大大小小的营销和销售团队来说，RollWorks 是一个不可或缺的平台，他们相信基于帐户的方法就是良好的 B2B 营销。今天就开始访问 www.rollworks.com。
Propensity
propensity.com
Propensity 是唯一为小型 B2B 增长团队构建的基于帐户的营销 (ABM) 平台。我们可以轻松地使用意图数据创建有市场的客户和联系人列表，通过全渠道 ABM 活动预热这些联系人，并将每日高质量销售线索列表交给销售人员。其结果是一个自动化、始终在线的 ABM 引擎，与传统的 B2B 增长策略相比，它产生了 MQA 流和 5 倍的销售参与度 为什么选择倾向？ - 5 分钟内建立受众群体，在不到 2 周内启动 - 使用意向数据创建无限制的帐户列表 - 为每个帐户列表充分丰富联系人 - 每周热身帐户和销售联系人列表 - 程序化展示广告 - 营销电子邮件分发 - 访问访问我们的 ABM 手册库...
Albacross
albacross.com
第一方意图数据可了解您的受众、发现看不见的潜在客户并丰富每条记录以提高营销和销售效率。
Foundry
foundryco.com
通过 Foundry 意图驱动的 ABM 编排转换您的顶级客户 - 从而形成更大、更好的管道。
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory 消除了客户生命周期每个阶段的摩擦，帮助营销人员提供更好的客户体验并加速收入。
Enthusem
enthusem.com
Enthusem 是 Prospect Smarter 推出的一种数字营销解决方案，专门从事线下到线上营销；提供独家、高价值、个人的线索。
Hushly
hushly.com
Hushly 是一款一体化转化云，旨在改善买家体验并推动 B2B 营销人员的转化。我们的参与系统包括各种工具和功能，例如网站个性化、内容个性化、登陆页面构建器和个性化、需求捕获、丰富、人工验证的潜在客户以及基于帐户的体验。这些工具使营销人员能够为其目标受众创造更具相关性和吸引力的体验，最终有助于推动更好的业务成果，例如提高参与度、更高的转化率和更高的客户忠诚度。买家受益于动态、个性化的内容和互联的数字体验，使他们能够接受更好的教育并更快地做出明智的决策。
6sense
6sense.com
重塑您的公司创建、管理渠道并将其转化为收入的方式。我们的 ABM 软件揭示收入洞察，从而形成高质量的渠道，消除猜测并为您的收入团队提供所需的数据和可见性。
Madison Logic
madisonlogic.com
更快地转换您最好的帐户。利用 Madison Logic 基于帐户的全球营销平台加速渠道。
Outgrow
outgrow.co
Outgrow 让您可以轻松构建个性化测验、计算器、评估、竞赛、表格/调查、推荐、投票和聊天机器人，从而更好地获取、鉴定和吸引潜在客户。无需开发人员或设计师！ Outgrow 拥有大量设计模板，这些模板针对移动设备、桌面设备和平板电脑进行了全面优化，并且可以轻松嵌入到您的广告、网站、移动应用程序、社交媒体、短信和电子邮件通信中。此外，还有超过 1000 个预制内容片段和渠道，经过优化以提高转化率，因此您可以更改问题，进行一些调整，使其与您的品牌保持一致，并在几分钟内准备好您自己的交互式内容。
Advertaze
advertaze.com
想象一下为您的每个目标帐户创建一个独特的个性化广告。现在想象一下，在只有该帐户的购买团队才能看到的位置显示该广告。 Advertaze 使用微受众定位，将基于帐户的个性化广告展示在正确帐户的正确人员面前。对于在购买过程中没有发言权的人来说，不会再浪费印象。了解更多信息，请访问 advertaze.com
Recotap
recotap.com
Recotap 是下一代人工智能驱动的 ABM 平台，可帮助 B2B 营销人员大规模开展有针对性和个性化的基于帐户的参与活动。 Recotap 最适合寻求改善营销绩效的成长型初创公司和企业。借助基于 Recotap 帐户的广告解决方案，可以接触到更多决策者并保持参与，直到他们转化。
Paperflite
paperflite.com
使用 Paperflite 策划、组织和分发您的营销材料，实时跟踪他们的表现和参与度。
Proof
useproof.com
事实证明，在营销渠道中添加 Proof 可以建立访问者的信任、创造紧迫感，并将每页转化率提高 10-15%。