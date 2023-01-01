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Folloze 的使命是通过创建行业领先的买家体验平台，帮助 B2B 营销团队响应新一代 B2B 买家的需求。在一线营销人员的领导下，收入团队利用 Folloze 快速轻松地提供引人入胜的数据驱动体验，为买家提供所需的信息，所有这些都针对他们自己的客户旅程进行个性化。 Folloze 于 2013 年由两位营销高管创立，他们亲眼目睹了 B2B 购买和销售的变化，Folloze 自豪地为当今一些最大、最成功的 B2B 品牌提供服务，包括 Cisco、FireEye、Google、Okta 和 Workday 等公司。

网站： folloze.com

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