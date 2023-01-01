替代项 - Folloze
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...
Dropbox DocSend
docsend.com
免费试用我们的安全文档共享平台。立即知道文档何时打开以及阅读了哪些页面。
Showpad
showpad.com
Showpad 销售支持平台将行业领先的培训和辅导软件与创新内容解决方案集成在一起，推动销售增长。
Highspot
highspot.com
Highspot 提供业界最先进的销售支持工具和软件，以提高营销效率和增加销售额。
FlippingBook
flippingbook.com
将简单的 PDF 转换为具有专业外观的交互式且引人入胜的文档、管理营销工具、分析文件等。
Allego
allego.com
虚拟学习和支持解决方案的市场领导者。使用专为当今的分布式团队构建的移动平台来转变您的组织。
Signals
getsignals.ai
将综合浏览量转化为客户。 识别当前正在浏览您网站的公司并将其转化为客户！
HoneyStack
hockeystack.com
端到端 SaaS 分析。 HockeyStack 是一款 SaaS 分析工具，可统一营销、产品、收入和销售数据，以发现隐藏的见解，例如营销活动的 LTV 或每个营销渠道的流失率。无需设置。没有代码。免费试用
Qwilr
qwilr.com
密封每笔交易。通过基于网络的提案脱颖而出并提供世界一流的买家体验，赢得更多。
People.ai
people.ai
People.ai 可自动执行手动数据输入、提高销售效率，并为您的所有管理工具提供可操作的情报。
Terminus
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Terminus 可让您向合适的受众传递个性化消息，无论他们身在何处。
Groove
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体验无摩擦销售的力量。 借助 Salesforce 评价最高的销售互动平台，消除销售流程中的摩擦并创造更多收入。
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai 是一个端到端营销分析和归因平台，跨数据孤岛集成，以提供可操作的、符合隐私要求的、人工智能驱动的见解。现在试试！
SALESmanago
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唯一的无代码、人工智能驱动的 CDXP，具有本地构建和集成的超个性化营销执行渠道。
ProProfs
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ProProfs - 用于测验、测试、培训、抽认卡、知识库的知识管理软件。开始使用我们的知识管理软件。
Dubb
dubb.com
全球以销售为中心的视频交流平台 - Video Your Self
Demandbase
demandbase.com
适用于中型市场和企业 B2B 公司的领先 ABM 软件。了解更多关于真正的端到端客户营销公司的信息。
Mutiny
mutinyhq.com
将您的网站变成您的第一收入渠道。 95% 的网络访问者不会在您的通用网站上进行转化。 Mutiny 可以轻松地在您的网站上定位和转化更多 B2B 买家，无需代码网络个性化。
Metadata
metadata.io
元数据消除了手动和重复性工作，因此 B2B 营销人员最终可以专注于策略、创造力和增加收入。
Seismic
seismic.com
了解 Seismic 的人工智能支持、培训和辅导解决方案如何帮助销售和营销团队吸引买家并增加收入。
Visual Visitor
visualvisitor.com
我们的 B2B 销售智能平台可帮助销售和营销团队销售更多产品。意图数据、B2B 数据库、Web 访问者 ID 和电子邮件跟踪。
Spekit
spekit.com
Spekit 是一个即时学习平台，专为我们今天的工作学习方式而构建。它可以在团队需要掌握新流程、技术和方法的时间和地点提供培训和指导，而不会影响生产力。 Spekit 位于任何基于 Web 的应用程序之上，并与 Salesforce、Outreach 和 Slack 等工具集成，因此只需单击一下即可获得您的团队所需的信息。这极大地提高了生产力和性能，提高了保留率，减少了重复问题，推动了标准化，并确保您的团队能够随时随地获得所需的信息。 Spekit 是同类产品中唯一经过 Salesforce 认证的供应商，可实现无缝的一键式集成，并且还包含 Lightning、CPQ、Outreach、LI ...
ClearSlide
clearslide.com
我们渴望让每一次客户互动都取得成功。每封电子邮件、每次会议和每次演示都应该令人惊叹。 ClearSlide 提供了一个完整的销售参与平台，该平台结合了内容管理、集成通信、参与分析和引导式销售，以增强与买家的动态参与并最大化您现有的 CRM 投资。 ClearSlide 客户实现了更高的卖家生产力、更高的销售管理效率以及更强大的面向客户的消息传递。 ClearSlide 客户报告： 已完成交易增加 10%-20% 新代表入职时间缩短 25% 销售成本降低 50%-80% 销售生产力 直观、集成的销售参与平台 – 包含内容、通信和分析触手可及，指导下一步行动。领导者有效性 ClearSlide 和...
SalesHood
saleshood.com
SalesHood 专门构建的销售支持解决方案通过加速销售生产力在准备度、有效性和执行方面的突破，大规模复制顶尖绩效者。让您的收入团队与交互式培训和入职培训保持同步。通过精心策划的内容复制成功的销售策略。通过买家支持不断达成更多交易 SalesHood 通过提供销售支持软件、销售培训内容和咨询服务，破解了建立高绩效团队的密码，以快速解决收入问题。 Activtrak、Alation、Copado、Sage、Trinet 和 Planview 等公司使用 SalesHood 来快速实现收入成果。 SalesHood 不仅仅是一个销售支持平台。我们了解执行对收入指标和 KPI 产生积极影响的支...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs 是一家位于华盛顿州西雅图的人工智能提案管理软件提供商，可自动创建关键的 RFP 响应和提案，从而脱颖而出并赢得交易。该公司为 WSP、MinterEllison、Insight、CDW、Kramer Levin、Panasonic、Canon、Ricoh 等公司的企业提案和销售团队提供支持。收入团队可以更快地提出更多提案，加快交易速度，提高获胜率并降低销售成本。了解更多信息，请访问 www.qorusdocs.com
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder 是一个创新的 B2B 潜在客户开发和数据丰富平台，彻底改变了销售和营销。在先进算法和人工智能的支持下，它使企业能够发现高质量的潜在客户、丰富客户数据并简化流程。通过与现有系统无缝集成，CUFinder 使公司能够实现个性化通信、节省时间并在当今动态的商业环境中获得竞争优势。体验 CUFinder 的变革力量，为您的销售和营销成功开启新的可能性。
LoneScale
lonescale.com
利用意向数据和销售触发因素，生成更多合格的渠道并完成更多交易。
Bombora
bombora.com
在竞争对手之前找到准备购买的企业。使用业界最全面且符合隐私的意图数据进行连接和销售。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip 是一个内容体验平台和软件，使营销人员能够为买家旅程的每个阶段创建带有内容的数字体验。
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory 消除了客户生命周期每个阶段的摩擦，帮助营销人员提供更好的客户体验并加速收入。
Maestro ABM
maestroabm.com
Maestro 是 ABM SaaS，可帮助公司通过基于客户的营销流程向企业和目标客户进行销售，该流程具有个性化的每个接触点以及所有剧本和模板库... 显示更多 您可以衡量和编排的电子剧本，以缩短复杂的销售时间循环。
Flipdeck
flipdeck.com
简单、可视化的内容组织器 您是否在组织和交付内容方面遇到困难？人们是否因为找不到自己需要的东西而感到沮丧？通过在 Flipdeck 卡上链接到任何内容，简化您在任何地方呈现任何内容的方式。创建链接到您喜欢的任何内容的卡片 - 包含图像、文本以及网页、文档或视频的链接。最重要的是，您不必移动内容……只需链接到它即可。通过电子邮件或在 Linkedin 消息、Zoom 或 Microsoft Teams 上发送特定内容的链接，可以快速轻松地查找内容和分发信息，从而节省时间。借助 Flipdeck： * 销售代表无需浪费时间搜索或修改营销部门的销售内容 * 客户可以实时获取所需的信息 * 营销人员可...
Zoomifier
zoomifier.com
管理销售内容生命周期的更好方法，可提高您的销售业绩 ZOOMIFIER 产品解决方案 资源 定价 登录 请求演示 管理销售内容生命周期的更好方法，可提高您的销售业绩 使用 Zoomifier #1 的行业领导者 销售内容寿命循环解决方案
Flowla
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Flowla 是一种让您的潜在客户参与数字个性化旅程的新方式，您的内容以一种有趣且引人入胜的方式被消费，对话自然开始……无论您是否参与； - 销售和完成交易， - 成功并吸引新客户， - 招聘和吸引候选人， - 或任何其他您正在建立动力和兴趣的角色，尝试使用 Flowla 从人群中脱颖而出并加快行动
AirDeck
airdeck.co
AirDeck 是一个文档旁白平台，与企业销售、CS 入职和营销团队合作，大规模提供个性化内容。轻松将语音或视频添加到任何文档或演示文稿中、发送独特的跟踪链接以及查看参与度分析，所有这些都集中在一个强大的解决方案中。
SalesGRID
salesgrid.us
SalesGRID 意味着您可以在销售流程的所有步骤中编纂最佳实践。将您所有最好的销售内容、策略和权力动作捕捉到适合您的销售和营销团队的协作且易于使用的手册中。
Prezentor
prezentor.com
在 Prezentor，我们相信让销售变得更加人性化。我们的动态销售支持软件通过在销售演示中创建立体体验来改变销售方式，以便您可以更好地销售并成为客户值得信赖的顾问。 Prezentor 帮助您与客户建立对话并获得对他们需求的宝贵见解。美丽、温馨的视觉效果与在正确的时间显示相关信息相结合，可以让您的客户保持参与，而投资回报率 (ROI) 计算器和交互式小部件等实用功能可以通过每次演示丰富您的商业智能。先进的跟踪技术可以深入了解您的内容的性能，使您的演示后跟进更加有效。通过我们的平板电脑、台式机和移动设备应用程序，管理您的所有销售内容，并快速为您的销售团队提供将潜在客户转化为实际客户所需的一切。...
Matik
matik.io
Matik 可自动创建和发送个性化、数据驱动的演示文稿。只需向 Matik 提供一些输入（例如，该幻灯片适用于哪个帐户、日期范围），Matik 将查询数据以创建包含个性化文本、图像、图表和表格的 Google 幻灯片或 Microsoft PowerPoint 幻灯片。 Matik 可以自动将内容作为电子邮件附件发送到帐户。可以自动化的内容示例包括季度/执行业务审查、更新平台、业务案例、价值分析和 ROI 单页浏览器。
Showell
showell.com
Showell 是一款屡获殊荣的销售支持工具，用于管理、展示、共享和跟踪您的销售内容。这是您销售代表更明智地销售并达成更多交易所需的全部。将您的销售、营销和管理全部集中在同一页面上，扩展最佳实践，消除障碍，并帮助卖家销售！
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enablix.com
收入团队行动迅速，支持不应让他们放慢脚步。 Enablix 使您的团队保持同步，以便您的营销人员可以无缝地为您的代表提供推动成果所需的内容、培训和支持资源。 Enablix 是一款支持解决方案，旨在帮助团队更好地利用其销售和营销内容。通过无缝连接和链接来自任何来源的内容，代表和营销人员可以激活现有内容并就创建内容做出数据驱动的决策。无论您是与潜在客户、现有客户还是合作伙伴共享信息，Enablix 都可以帮助您简化沟通并提高绩效。
LeadAngel
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早起的鸟儿有机会获得销售。立即过滤、匹配潜在客户并将其路由至合适的销售人员。达成更多交易。 LeadAngel 是一个 B2B 潜在客户管理平台，包括潜在客户匹配和路由。快速、可靠且可定制的操作可与 Salesforce CRM 等配合使用。可用于路由和匹配潜在客户的 API。 LeadAngel 帮助企业、组织和企业改进销售流程，更快地完成更多交易。该软件提供潜在客户路由、潜在客户匹配、模糊匹配、潜在客户重复数据删除、基于帐户的营销策略和详细报告。匹配是非常可定制的并且非常快。
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Openprise 正在推动 RevOps 革命。 Openprise 可实现关键 RevOps 流程的自动化，以打破孤岛并调整销售和营销专业人员及其技术，以实现爆炸性增长。 Openprise 是一个单一的无代码平台，可让您简化 RevTech 堆栈、更快地响应市场变化并扩大运营规模以实现您的收入目标。 UI Path、Freshworks、Zendesk、Zscaler 和 Okta 等行业领导者的 RevOps 团队依靠 Openprise 来推动高效、可预测的收入。欲了解更多信息，请访问 www.openprisetech.com。
Klyck.io
klyck.io
Klyck 是您组织、查找和共享信息的首选内容解决方案。集中您团队的知识，提供对所有内容的快速、轻松访问。在针对每种情况量身定制的自定义页面中使用您的内容，以节省时间、金钱和无尽的电子邮件线程。通过将您的内容和知识结合在一起，Klyck 可以帮助您在需要时找到所需的内容。
DealLab
deallab.io
DealLab.io 将整个交易整合到一个协作平台中，同时获取有关“如何”推进交易以及“做什么”来完成交易的情报。发现危险信号并处理风险，避免在混乱的电子邮件线程和过时的文件上花费无数时间。简化沟通，始终让利益相关者保持一致并承担责任。通过提高交易可见性、组织最佳实践、完善的后续步骤和共同行动计划模板，提高销售团队的获胜率并缩短创收时间。
Valuecase
valuecase.com
昨天，销售一片混乱，充斥着无尽的电子邮件、丢失的附件、行动计划电子表格，以及不知所措的前景。如今，销售是通过 Valuecase 完成的。因此，潜在客户可以更快地移动，卖家最终知道机会是否仍在移动。各种规模的销售和客户成功团队都选择 Valuecase 来吸引客户、简化协作并在此过程中发现前所未见的见解。文件？共同行动计划？广告？借助 Valuecase，它们都位于一个美丽的空间中，只需单击一下即可与潜在客户共享。从第一次接触您的产品，到销售，再到入职，等等。
SPCE
spce.com
SP_CE 提供数字房间，您可以在其中安全地邀请人员、共享内容和协作。同时获得有关买家旅程的可行见解。我们的客户通常有三个共同点： 1. 销售周期长 2. 需要多次联系才能完成交易，内部和买方方面的许多利益相关者都需要协调一致。 3.销售过程中有很多内容可以分享。 SP_CE 通常用于 B2B 公司的营销、销售和客户成功。借助该平台，您可以： – 在您的组织和其他组织之间创建数字房间 – 安全地共享内容并与所有利益相关者协作，同时保持合规性 – 获得可行的见解以跟进并做出数据驱动的决策 在 SP_CE 中，您可以处理 B2B 中的整个买家旅程。为您的产品或客户设置专用空间，并跟踪从第一个接触点...
Aligned
alignedup.com
销售团队 - 简而言之，ALIGNED 是一个数字销售室 - 为您的团队和买家提供的协作平台。它使您能够协调复杂的交易、提高买家参与度并缩短价值实现时间。如何？ Aligned 将所有客户沟通、内容、流程和工具简化为一个个性化的客户工作区（是的，确实如此）。不再需要一周又一周地追查电子邮件——这只是一个链接，通向一个数字房间，统治一切。您还可以通过发现客户旅程中的盲点来获得前所未见的见解，最终帮助您获得更多控制权，吸引所有利益相关者，提高效率，并……更快地达成更多交易。我们的工具美观、使用简单，并且可以免费试用，无需信用卡或试用期 - 立即注册 Aligned 并亲自体验。
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我们的企业平台可帮助您轻松管理每位潜在客户、现有客户和合作伙伴的业务关系工作区，您可以在一个地方安排、会面和共享材料。培养更有效的领导，更快地提出和完成交易，以及更好地加入和服务客户。从营销（潜在客户参与和内容管理），到销售（提案管理和电子签名），到客户关怀（客户入职和关系管理），再到扩展（升级和更新），ClientPoint 帮助您建立更强大、更有价值的业务关系。集成：Salesforce、Netsuite、Microsoft Dynamics、DocuSign、RightSignature、Sertify
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bigtincan.com
Bigtincan Content Hub 重新定义了销售、营销和服务流程，使团队能够更智能、更快速地合作，以获得最佳结果。 Bigtincan Content Hub 凭借先进的人工智能驱动功能和自动化支持购买流程的每个阶段，使团队能够通过提供更好的客户体验来推动业务成果的改善。同时，Bigtincan Content Hub 使销售、服务和营销团队能够随时随地在任何设备上以最佳、最成功的销售内容推动销售流程。 Bigtincan Content Hub 是业界第一个销售支持自动化平台。其人工智能驱动的实时自动化增强了客户体验，并为销售和营销团队提供了交付更好业务成果所需的工具。它旨在满足移...
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MadKudu 预测创收行动并确定其优先顺序。利用 MadKudu 的收入自动化智能引擎加速收入并提高投资回报率。