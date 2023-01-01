适用于 Windows 的 WebCatalog Desktop
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows、Linux 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
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使用桌面应用和空间改进您的工作流
告别杂乱无章的多个浏览器标签页！借助 WebCatalog Desktop，您可以轻松地将最喜欢的 Web 应用转化为精简、专注的桌面应用，从而帮助您改进工作流、提高工作效率。享受无干扰的无缝体验，专注于最重要的工作。
此外，借助 WebCatalog Desktop，您还可以通过空间对多个帐户和应用进行管理、组织和分组，无需切换浏览器便可保持登录所有帐户和应用。
隐私保护
在隔离环境中运行网站，免受跨网站跟踪器的攻击。
多帐户登录
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
空间
通过空间管理和组织多个帐户和应用
云备份与同步
在您的所有计算机之间同步应用、游戏、空间和设置。
菜单栏（托盘）应用
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
系统集成
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
应用锁
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
广告和跟踪器拦截器
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
自定义应用
发现我们目录中的数千款应用，或通过任何网站创建自定义应用。