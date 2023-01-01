WhatsApp Messenger，或简称 WhatsApp，是 Facebook, Inc. 拥有的一款美国免费软件、跨平台消息传递和 IP 语音 (VoIP) 服务。它允许用户发送短信和语音消息、进行语音和视频通话以及共享图像、文档、用户位置和其他媒体。 WhatsApp 的客户端应用程序在移动设备上运行，但也可以从台式计算机访问，只要用户在使用桌面应用程序时移动设备保持连接到互联网即可。该服务要求用户提供标准蜂窝移动电话号码以注册该服务。 2018 年 1 月，WhatsApp 发布了一款针对小企业主的独立商业应用程序，名为 WhatsApp Business，允许企业与使用标准 WhatsApp 客户端的客户进行沟通。该客户端应用程序由加利福尼亚州山景城的 WhatsApp Inc. 创建，该公司2014 年 2 月被 Facebook 以约 193 亿美元收购。到 2015 年，它成为世界上最受欢迎的消息应用程序，截至 2020 年 2 月，它在全球拥有超过 20 亿用户。它已成为多个国家和地区电子通信的主要手段，包括拉丁美洲、印度次大陆和大部分地区。欧洲和非洲。

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