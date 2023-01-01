Telegram 是一种基于云的即时消息、视频电话和 IP 语音服务，具有端到端加密功能，仅用于秘密聊天。 Telegram 客户端应用程序适用于 Android、iOS、Windows Phone、Windows、macOS 和 GNU/Linux，于 2013 年起源于俄罗斯。用户可以发送消息并交换照片、视频、贴纸、音频和任何类型的文件。 Telegram 的客户端代码是免费软件，而其服务器端代码是闭源且专有的。该服务还向独立开发人员提供 API。截至 2020 年 4 月，Telegram 每月有 4 亿活跃用户。当时的公告包括承诺在 2020 年晚些时候实施安全群组视频通话。默认消息和媒体在传输过程中使用客户端-服务器加密。这些数据也是静态加密的，但持有加密密钥的 Telegram 开发人员可以访问这些数据。此外，Telegram 在智能手机客户端上的两个在线用户之间提供端到端加密呼叫和可选的端到端加密“秘密”聊天。但是，桌面客户端（不包括 macOS 客户端）不具有端到端加密功能，也不适用于组、超级组或频道。 Telegram 为缺乏普遍存在的端到端加密进行了辩护，声称不使用客户端加密的在线备份是“目前可能的最安全的解决方案”，尽管还有其他几种聊天服务，例如 Signal、Matrix 和 WhatsApp在所有平台上提供端到端加密。

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